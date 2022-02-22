10 недавно открывшихся фактов о том, как жили люди в каменном веке

Каменный век.
Сегодня о наших предках, которые жили в каменном веке известно очень мало. Долгое время существовало мнение, что эти люди были пещерными обитателями, которые ходили с дубиной. Но современные ученые уверены, что в каменный век – огромный промежуток истории, который начался примерно 3,3 млн лет назад и продлился до 3300 года н.э. – это было не совсем так.
1. Фабрика инструментов Homo Erectus
Каменный век: фабрика инструментов Homo Erectus.
На северо-востоке Тель-Авива в Израиле при раскопках нашли сотни древних каменных орудий. Отрытые в 2017 году на глубине 5 метров артефакты были сделаны предками людей. Созданные около полумиллиона лет назад инструменты рассказали несколько фактов об их создателях - предке человека, известном как Homo erectus («человек прямоходящий»). Считается, что этот район был своего рода раем каменного века — здесь были реки, растения и обильная пища - все необходимое для существования.
Самой интересной находкой этого первобытного стойбища были каменоломни. Каменщики обкалывали кромки кремня, делая из них грушевидные лезвия топоров, которые, вероятно, использовались для выкапывания пищи и разделывания животных. Открытие было неожиданным, ввиду огромного количества прекрасно сохранившихся инструментов. Это делает возможным больше узнать об образе жизни Homo erectus.
2. Первое вино
Каменный век: первое вино.
В конце каменного века на территории современной Грузии начали делать первое вино. В 2016 и 2017 годах археологи выкопали керамические осколки, датирующиеся 5400 - 5000 годами до н.э. Обломки глиняных кувшинов, обнаруженных в двух древних поселениях времен неолита (Гадахрили-гора и Шулавери-гора) подверли анализу, в результате которого в шести сосудах нашли винную кислоту.
Это химическое вещество всегда является неоспоримым признаком того, что в сосудах было вино. Ученые также обнаружили, что виноградный сок естественным образом бродил в теплом климате Грузии. Чтобы выяснить, красное или белое вино предпочитали в то время, исследователи проанализировали цвет остатков. Они были желтоватыми, а это предполагает, что древние грузины производили белое вино.
3. Стоматологические процедуры
Каменный век: стоматологические процедуры.
В горах северной Тосканы стоматологи обслуживали пациентов 13 000 - 12 740 лет назад. Доказательства шести таких первобытных пациентов были найдены в районе под названием Рипаро Фредиан. На двух зубах были найдены следы процедуры, которую узнал бы любой современный дантист — заполненной пломбой полости в зубе. Трудно сказать, использовались ли какие-то болеутоляющие аппараты, но следы на эмали были оставлены каким-то острым инструментом.
Скорее всего, он был сделан из камня, которым расширяли полость, соскабливая сгнившие ткани зуба. В следующем зубе также нашли знакомую технологию — остатки пломбы. Она была сделана из битума, смешанного с растительными волокнами и волосами. Если использование битума (натуральной смолы) понятно, то зачем добавляли волосы и волокна — загадка.
4. Долгосрочное обслуживание дома
Каменный век: избегание инбридинга.
Большинство детей учат в школах, что семьи каменного века жили только в пещерах. Однако они также строили глиняные дома. Недавно в Норвегии было изучено 150 стойбищ каменного века. Каменные кольца показали, что самым ранним жильем были палатки, вероятно, сделанные из шкур животных, скрепленных кольцами. В Норвегии в эпоху мезолита, которая началась примерно в 9500 году до нашей эры, люди начали строить дома-землянки.
Это изменение произошло, когда ушли последние льды Ледникового периода. Некоторые «полуземлянки» были достаточно большими (около 40 квадратных метров), что предполагает проживание в них нескольких семей. Самое невероятное - последовательные попытки сохранить структуры. Некоторые из них были заброшенными в течение 50 лет, прежде чем новые владельцы перестали поддерживать дома.
5. Резня в Натаруке
Каменный век: резня в Натаруке.
Культуры каменного века создавали захватывающие образцы искусства и социальных взаимоотношений, но они также вели войны. В одном случае это была просто бессмысленная резня. В 2012 году в Натаруке в северной части Кении команда ученых обнаружила кости, торчащие из земли. Оказалось, что у скелета были сломаны колени. Расчистив кости от песка, ученые обнаружили, что они принадлежали беременной женщине каменного века. Несмотря на ее состояние, она была убита. Около 10 000 лет назад кто-то связал ее и бросил в лагуну.
Рядом обнаружились останки 27 других людей, скоре которых были 6 детей и еще несколько женщин. Большинство останков имели следы насилия, включая травмы, переломы и даже кусочки оружия, застрявшего в костях. Невозможно сказать, почему группа охотников-собирателей была истреблена, но это могло быть результатом спора о ресурсах. В течение этого времени Натарук был пышным и плодородным краем с пресной водой - бесценным местом для любого племени. Что бы ни случилось в тот день, массовая резня в Натаруке остается самым древним свидетельством человеческой войны.
6. Инбридинг
Каменный век: избегание инбридинга.
Вполне возможно, что людей спасло как вид раннее осознание инбридинга. В 2017 году ученые обнаружили первые признаки этого понимания в костях людей каменного века. В Сунгире, к востоку от Москвы, были найдены четыре скелета людей, умерших 34 000 лет назад. Генетический анализ показал, что они вели себя как современные сообщества охотников-собирателей, когда дело касалось выбора спутников жизни. Они поняли, что иметь потомство с близкими родственниками, такими как братья и сестры, чревато последствиями. В Сунгире явно почти не было браков в рамках одной семьи.
Если бы люди спаривались наугад, то генетические последствия инбридинга были бы более очевидными. Как и более поздние охотники-собиратели, они, должно быть, искали партнеров через социальные связи с другими племенами. Сунгирские погребения сопровождались достаточно сложными ритуалами, чтобы предположить, что важные вехи жизни (например, смерть и брак) сопровождались церемониями. Если это так, то свадьбы в каменном веке были бы самыми ранними человеческими браками. Отсутствие понимания связей с родственниками, возможно, обрекло неандертальцев, чья ДНК показывает больше инбридинга.
7. Женщины иных культур
Каменный век: женщины иных культур.
В 2017 году исследователи изучили древние жилища в Лехтале, Германия. Их возраст насчитывал около 4000 лет, когда в этом районе не было крупных поселений. Когда были исследованы останки жителей, то обнаружилась удивительная традиция. Большинство семей были основаны женщинами, которые покинули свои деревни, чтобы поселиться в Лехтале. Это происходило с времен позднего каменного века до раннего бронзового века.
В течение восьми столетий женщины родом, вероятно из Богемии или Центральной Германии, предпочитали мужчин Лехталя. Подобные переезды женщин были ключом к распространению культурных идей и предметов, что, в свою очередь, помогало формировать новые технологии. Открытие также показало, что предыдущие убеждения о массовой миграции нуждаются в корректировке. Несмотря на то, что женщины многократно переезжали в Лехталь, это происходило сугубо на индивидуальной основе.
8. Письменный язык
Каменный век: письменный язык.
Исследователи, возможно, обнаружили самый старый письменный язык в мире. На самом деле это может быть код, представляющий определенные понятия. Историки уже давно знают о символах каменного века, но в течение многих лет они игнорировали их, несмотря на то, что пещеры с наскальной росписью посещают бесчисленные посетители. В пещерах в Испании и Франции были найдены примеры одних из самых невероятных наскальных надписей в мире. Между древними изображениями бизонов, лошадей и львов скрывались крошечные символы, представляющие что-то абстрактное.
Двадцать шесть знаков повторяются на стенах около 200 пещер. Если они служат для передачи какой-то информации, это «отодвигает» изобретение письма назад на 30 000 лет назад. Однако корни древней письменности могут быть еще старше. Многие символы, нарисованные кроманьонцами во французских пещерах, были найдены в древнем африканском искусстве. В частности, это знак открытого угла, выгравированный в пещере Бломбос в Южной Африке, который датируется 75 000 годами.
9. Чума
Каменный век: чума.
К тому времени, когда бактерия Yersinia pestis добралась до Европы в XIV веке, 30-60 процентов населения были уже мертвы. Обследованные в 2017 году древние скелеты показали, что чума появилась в Европе во время каменного века. Шесть скелетов времен позднего неолита и бронзы показали положительный результат на чуму. Болезнь охватила широкий географический район, от Литвы, Эстонии и России до Германии и Хорватии. Учитывая различные местоположения и две эпохи, исследователи были удивлены, когда сопоставлены геномы Yersinia pestis (чумной палочки).
Дальнейшее исследование показало, что бактерия, вероятно, прибыла с востока, когда люди расселялись из Каспийско-Понтийской степи (Россия и Украина). Прибыв около 4800 лет назад, они принесли с собой уникальный генетический маркер. Этот маркер появился в европейских останках одновременно с самыми ранними следами чумы, что свидетельствует о том, что болезнь принесли с собой степняки. Неизвестно, насколько смертоносной была чумная палочка в те дни, но возможно, что степные мигранты покинули свои дома из-за эпидемии.
10. Музыкальная эволюция мозга
Каменный век: музыкальная эволюция мозга.
Раньше считалось, что инструменты раннего каменного века развивались вместе с языком. Но революционное изменение - от простых до сложных инструментов - произошло около 1,75 миллиона лет назад. Ученые не уверены, существовал ли тогда язык. В 2017 году был проведен эксперимент. Добровольцам показали волонтерам, как сделать самые простые инструменты (из коры и гальки), а также более «продвинутые» ручные топоры ашельской культуры. Одна группа смотрела видео со звуком, а вторая без.
Пока участники эксперимента спали, их мозговая активность анализировалась в реальном времени. Ученые обнаружили, что «скачок» в знаниях не был связан с языком. Языковой центр мозга активировался только у людей, которые слышали инструкции к видео, но обе группы успешно сделали ашельские инструменты. Это могло бы решить тайну того, когда и как человеческий вид переместился от обезьяноподобного мышления к познанию. Многие считают, что 1,75 миллиона лет назад впервые возникла музыка, одновременно с человеческим интеллектом.
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