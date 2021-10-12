Дело в шляпе, или Почему великий сюрреалист Рене Магрит был помешан на шляпах-котелках

Если говорить о загадках и символизме в живописи мирового искусства за последних 100 лет, то непременно приходит на ум имя прославленного бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. Главной направленностью его творчества было «сочетание несочетаемого», а также использование символов, которые и стали визитной карточкой художника.
Рене Магритт - знаменитый бельгийский художник.
Магритт как человек был очень прост. Его жизнь многие считают скучной и однообразной. Живя в затворничестве, он никогда не путешествовал и даже редко выходил дома. А вот творчество живописца преисполнено такого полета фантазии, что можно позавидовать. Широчайший ее диапазон не знал границ, хотя сам художественный язык был весьма немногословен.
Автопортрет. Автор: Рене Магритт.
Сам художник свое творчество относил к направлению магического реализма и не очень любил, когда его зачисляли в круг сюрреалистов. По технике исполнения работы известного бельгийца чем-то напоминают плакатную живопись, которая в наши дни переживает новый пик популярности.
Немного из биографии художника
Родом Рене Магритт (1898 - 1967) из провинциального бельгийского городка Лессин. Отец будущего художника был торговцем тканей, мать - работала швеей. 14–летним подростком он стал свидетелем трагедии, которая разыгралась на берегу городской реки Самбр. По неизвестным причинам его мать бросилась в реку, и сын собственными глазами видел как оттуда доставали ее бездыханное тело. До того несчастная женщина неоднократно пыталась покончить с собой. Но всегда ее спасал муж, которого в этот раз не оказалось рядом.
Рене Магритт в молодости.
Эти трагические события серьезно повлияли на мировосприятие будущего художника. Испытав глубокое потрясение, он замкнулся в себе и жил в постоянном поиске ответов на вопросы, которые возникали в его подсознании, а позже «говорил» о них сам с собой через свои картины.
Семье Магриттов довольно долго удавалось скрывать факт самоубийства матери, даже жена Рене узнала об этой истории не сразу. Он никогда не затрагивал эту щепетильную тему, однако как только она вскрылась, психологи тут же кинулись искать в картинах художника скрытый подтекст.
«Потерянный жокей». Автор: Рене Магритт.
В 18 лет Рене Магритт стал студентом Королевской академии изящных искусств в Брюсселе. Однако, прозанимавшись там около двух лет, юноша ушел из академии и устроился художником на фабрику бумажной продукции. В 1926 создал первое свое творение «Потерянный жокей», а через год уже состоялась его персональная выставка. Но и публика, и критика довольно холодно встретила новоиспеченного сюрреалиста и его творения.
Автор: Рене Магритт.
После неудачного дебюта Магритт оставляет работу и едет в Париж, где знакомится с известными сюрреалистами того времени. Общение с ними кардинальным образом изменило представление об искусстве молодого начинающего художника, повлияло на художественную манеру, стиль и почерк, которые в корне отличались от привычного изобразительного языка сюрреализма.
Автор: Рене Магритт.
С тех пор за Магриттом закрепилась репутация мастера, который на протяжении всей творческой карьеры был верен одной и той же манере — хотя в действительности это совсем не так. Начав из абстракции в 20-х, в 30-х перешел к сюрреализму, а в годы войны явно прослеживается импрессионистический стиль, приближенный к стилистике Ренуара, который резко осудили сюрреалисты. После художник вновь вернулся к своим довоенным образам, над которыми работал до конца своих дней.
«Вероломство образов». Автор: Рене Магритт.
Однако наиболее важная роль Магритта в истории искусства состоит в том, что он первым поместил на картинную плоскость слова, так как считал, что живопись и слова имеют нечто общее. Хотя в самой Европе это новаторство не было оценено по достоинству, в то время как в Америке оно было принято на «ура». И поэтому, именно в США, где в наши дни собрано огромная часть работ из наследия художника, Рене Магритт получил признание и кардинально повлиял на новые поколения живописцев.
Стоит также отметить, что Магрит был великолепным мастером не только загадок, а и символизма. На протяжении всей карьеры он использовал несколько предметов, которые переходили из одной картины на другую. Это были трубка, яблоко, тромбон, роза, жокей, шляпа-котелок, простыня, которой художник иногда прикрывал лица своих героев.
Символическая шляпа, кочующая из полотна на полотно
Рене Магритт.
Согласно статистике из 2000 тысяч полотен, написанных Магриттом, более чем на 50 художник использовал примечательную деталь – шляпу-котелок, ставшую отличительной чертой творчества Рене.
Рене Магритт.
Начали производить такие шляпы еще во второй половине 19 века специально для британского среднего класса. А вначале 20 века они вошли в моду и стали весьма популярны. Неформальный и практичный вид сделал этот атрибут обязательной частью мужского гардероба
Автор: Рене Магритт.
Впервые персонаж в черном пальто и шляпе появлялся перед зрителем еще в первых работах мастера в 1926 году на картине «Размышления одинокого прохожего». И потом на протяжении 40 лет Рене с перерывами возвращался к образу мужчины в шляпе-котелке. В нем исследователи не без основания усмотрели образ самого автора.
В 50-е годы этот головной убор вышел из моды, и тогда "шляпный мотив" Магритта выступил на первый план. Шляпы-котелки, написанные в реалистичном стиле, стали символом анонимности и загадочности.
Рене Магритт.
В каких только ракурсах образ мужчины, носящего шляпу, не появлялся на полотнах художника – и развернутым спиной к публике, и стоящий в профиль, и скрывающим свое лицо каким-либо предметом. «Котелок... не удивляет», – как-то сказал Магритт в 1966 году. «Это – головной убор, который не оригинален. Человек с котелком – это просто человек среднего класса, спрятанный в своей анонимности. Я тоже его ношу. Я не стремлюсь к тому, чтобы выделяться».
Автор: Рене Магритт.
Шляпы-котелки Магритт возвел в иконографию в своем творчестве. Забавной получилась ирония: живописец избрал предмет, который должен был обеспечивать неузнаваемость, но все обернулось иначе. Шляпа-котелок стала одним из главных атрибутов картин легендарного Рене Магритта, его визитной карточкой. А за самимhttp://vs-t.ru/delo-v-shlyape-ili-pochemu-velikij-syurrealist-rene-magrit-byl-pomeshan-na-shlyapax-kotelkax Магриттом закрепился образ маленького буржуа в шляпе-котелке.
Автор: Рене Магритт.
Личная жизнь художника
Жоржетта Бергер и Рене Магритт.
Рассматривая личность Магритта как художника, нельзя не приоткрыть несколько страниц из его личной жизни. История его любви к одной единственной женщине уходит глубоко корнями в детские годы. Именно тогда мальчишка познакомился со своей будущей суженой, и именно с тех пор они были практически неразлучны. Дочь мясника, жившего по соседству, Жоржетта Бергер стала свидетельницей того, как Рене принял неожиданное решение стать художником. Это было уже после смерти его матери, когда прогуливаясь по кладбищу, они увидели живописца за работой. В скором времени девушка переехала жить в Брюссель, а Рене, решив учится на художника, отправился следом.
Автор: Рене Магритт.
С учебой не сложилось, а после армейской службы Рене сделал девушке предложение, и молодые в 1922 году обвенчались. Жоржетта стала не только любящей и преданной женой, она была для Магритта музой и моделью, с которой он писал все женские образы.
Жоржетта Бергер и Рене Магритт.
В своих чувствах к жене художник был постоянен, они жили очень счастливо и, казалось, это будет продолжаться вечно. Но по истечению 14 лет супружеской жизни Магретт увлекся некой Шейлой, участницей перформансов, и на время совсем потерял голову. Отвергнутая жена в отместку супругу завела интрижку с художником Полем Колине. Однако не пройдет и четырех лет как супруги Магретт снова окажутся вместе.
Рене Магритт скончался в 1967 году от рака поджелудочной железы, а Жоржетта пережила своего мужа почти на 20 лет.
Автор: Рене Магритт.
«Преодолевая пустоту». Автор: Рене Магритт.
Терапевт. Автор: Рене Магритт.
Автор: Рене Магритт.
Автор: Рене Магритт.
Автор: Рене Магритт.
И напоследок хотелось бы сказать, что художник оставил след не только в искусстве. Образы его героев многократно были задействованы в маркетинговых кампаниях современных брендов. Магритт знал толк в том, как сделать изображение эффектным. Он очень часто не прописывал лица, отворачивая своих героев от зрителей предоставляя им возможность насладиться иллюзией. В этом он весь - Рене Магрит.
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