Никаких истерик: трюки итальянских родителей, чтобы отучить ребенка манипулировать взрослыми

1. Игнорировать детский плач и истерики

Если игнорировать плач без причины, ребенок не привыкнет манипулировать взрослыми.

2. Не делать замечаний без повода

Дети растут самостоятельными и редко слышат замечания в свой адрес.

3. Учеба - по желанию

В университеты поступают далеко не все подростки.

4. Воспитывать детей - в яслях или на полной занятости в декрете

Ребенка можно отдать в ясли даже с трех месяцев

5. Бабушки охотно заботятся о внуках

Итальянские бабушки охотно воспитывают внуков.