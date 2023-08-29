Никаких истерик: трюки итальянских родителей, чтобы отучить ребенка манипулировать взрослыми

У жителей разных стран совершенно разный менталитет и подходы к воспитания подрастающего поколения. Что для одних кажется правильным и логичным, для других - нонсенс. В этом обзоре рассмотрим особенности системы воспитания детей в Италии. На первый взгляд, кажется, что родители позволяют своим чадам слишком многое…
Главное отличие итальянских родителей в том, что они совсем не дают собой манипулировать. Казалось бы, ведут себя с детьми очень лояльно, но в то же время у ребятни нет ни единого шанса канючить и требовать своего через плач и истерики. Секрет такого поведения детей - прост.
Итак, каких же правил придерживаются мамы и папы в Италии?
1. Игнорировать детский плач и истерики
Если игнорировать плач без причины, ребенок не привыкнет манипулировать взрослыми.
Если рыдания на пустом месте и без причины, родители даже вида не подадут, что что-то происходит. Пусть малыш наплачется вволю, зато поймет, что нытьем результата не добьешься. Примерно так рассуждают местные и, признаться, такая практика дает позитивные плоды. Принцип «не нытьем, так катаньем» чужд большинству малышей. В принципе, это распространено в культурах многих стран мира, о чем мы неоднократно говорили на сайте Novate.ru.
2. Не делать замечаний без повода
Дети растут самостоятельными и редко слышат замечания в свой адрес.
Поговорить строгим тоном с ребенком для профилактики наши родители могут запросто. А вот итальянцев от такого подхода в холод бросает. С ребенком, по их мнению, так нельзя. Малышей там не приучают вести себя хорошо, постоянно следовать правилам. Детство на то и существует, чтобы наслаждаться свободой - уверены итальянцы. Так и комплексов во взрослой жизни меньше будет.
3. Учеба - по желанию
В университеты поступают далеко не все подростки.
Единственное, на чем могут настоять родители, - это базовые 9 классов. Дальше у подростка полная свобода действий: можно трудоустраиваться, помогать семейному бизнесу или продолжать учебу. Такой подход хорош тем, что в университеты позже идут только максимально мотивированные абитуриенты.
4. Воспитывать детей - в яслях или на полной занятости в декрете
Ребенка можно отдать в ясли даже с трех месяцев
Большинство мам не сидит подолгу в декрете. Есть такие ясли, куда ребенка можно отдать даже в три месяца. Вместе с тем, отдавать малыша в ясли, если мама в декрете, никто не будет. Нет там и столь привычных для нас кружков и занятий, на которых чадо можно оставить под присмотром на пару часов. Выбор у итальянок строгий: или возвращаться к рабочей жизни, или полностью посвятить себя ребенку.
5. Бабушки охотно заботятся о внуках
Итальянские бабушки охотно воспитывают внуков.
Итальянцы - семейная нация, поэтому обед со всеми родственниками по воскресеньям - святое, пропускать его нельзя. Часто бывает так, что воспитанием малыша занимается исключительно бабушка, мамы, как правило, не против.
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