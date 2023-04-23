Главные ошибки приготовления в мультиварке, которые могут испортить блюдо

Мультиварка — это палочка-выручалочка для занятых хозяек. Эта кухонная техника позволяет приготовить вкусные блюда, потратив при этом минимум времени.

Все, что вам нужно сделать — просто положить все ингредиенты в чашу мультиварки и включить необходимый режим приготовления. А для того чтобы сделать блюда, приготовленные в мультиварке, еще более вкусными и полезными, важно избегать ошибок, о которых пойдет речь ниже.



Ошибка № 1: не обжарить мясо перед приготовлением в мультиварке

Ошибка № 2: использование неправильной настройки температуры

Ошибка №3: ​​слишком часто открывать крышку

Ошибка № 4: добавление всех ингредиентов сразу

Ошибка № 5: ждать испарения жидкости

Ошибка № 6: использование слишком нежных кусков мяса

Ошибка № 7: использование недостаточного количества жидкости для приготовления мяса

Ошибка № 8: добавление алкоголя в мультиварку

Ошибка № 9: переполнение мультиварки

Ошибка № 10: предварительно не разморозить продукты

Сделать жаркое вкуснее можно, если потратить несколько минут на предварительное обжаривание мяса. Так вкус мяса в готовом блюде будет более насыщенным, а его текстура более плотной.Мультиварки обычно имеют два или три температурных режима: низкий, высокий и средний. Очень важно выбрать правильный режим для блюда, которое вы готовите. Как правило, низкая температура лучше всего подходит для более жестких кусков мяса и более длительного времени приготовления, а высокая температура лучше подходит для нежного мяса и быстрого приготовления.Мультиварки должны накапливать тепло, что может занять некоторое время. Если слишком часто открывать крышку, чтобы проверить блюдо, то температурный режим может сбиться, а необходимое время для приготовления блюда увеличиться. Старайтесь открывать крышку только если блюдо необходимо перемешать.Конечно, есть блюда, для приготовления которых достаточно положить все ингредиенты в мультиварку сразу. Но некоторые рецепты подразумевают поочередную закладку продуктов. Например, если вы готовите жаркое с говядиной, то сначала необходимо положить говядину, а только затем овощи. В противном случае мясо останется твердым, а овощи станут слишком разваренными.При приготовлении блюд в мультиварке жидкость не испаряется. Поэтому если вы хотите получить более густое блюдо, сразу же регулируйте количество воды, которое добавляете в мультиварку.Выбор правильного куска мяса имеет решающее значение для получения вкусного блюда, приготовленного в мультиварке. Нежное постное мясо в мультиварке станет сухим и невкусным. Для мультиварки рекомендуется выбирать более жесткие и жирные кусочки мяса.Использование недостаточного количества воды при приготовлении мяса приведет к неравномерному приготовлению и образованию жестких участков. Погружение мяса в достаточное количество жидкости обеспечивает равномерное приготовление. В идеале, водой должно быть покрыто 3/4 куска мяса.Алкоголь способен сделать вкус и аромат многих блюд более насыщенным и интересным. Однако рецепты с алкоголем не подходят для мультиварок, так как при таком приготовлении спирт не испаряется, что может испортить вкус блюд. Рецепты с алкоголем подходят только для приготовления на плите, где спирт из напитков свободно улетучивается.Важно не переполнять мультиварку, так как это может привести к тому, что пища будет готовиться неравномерно и потребуется больше времени для достижения желаемой температуры. Заполнять мультиварку следует не более чем на 2/3 ее объема.Мультиварки готовят пищу очень медленно в течение длительного периода времени. Чрезвычайно важно готовить всю пищу со скоростью, при которой бактерии не могут размножаться. Добавление замороженных продуктов в мультиварку может увеличить риск пищевых отравлений.