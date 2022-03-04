Как бороться с налетом на кране без вреда для сантехники

Как бы старательно вы не ухаживали за смесителем на кухне и в ванной, на нем все равно появляется известковый налет. Кроме того, что он портит эстетику кранов, так еще и разрушает металл. Обычно хозяйки пытаются избавиться от отложений порошками или кислотами.

Однако первое средство может поцарапать поверхность крана, а второе - оставить пятна. В этой статье мы расскажем, как правильно очищать смеситель и чего делать категорически не стоит.

Средства, которые нельзя использовать

Категорически запрещены кислотные средства для унитазов и порошки с абразивами

1. Чистящее средство для унитаза

Кажется, что вещество, удаляющее ржавчину, отлично сработает и на кране с известковым налетом. Однако на деле средство для унитаза оставит на хромированной поверхности темные разводы, от которых потом тоже придется избавляться. Подобный эффект получается и при использовании концентрированных кислот.

2. Чистящие порошки

В состав порошков входят мелкие абразивные частички, которые буквально соскребают загрязнения. А вместе с ними могут и поцарапать блестящую поверхность крана. Если хотите использовать бытовую химию, подбирайте только вещества с пометкой «для смесителей». Средства для мытья раковины, кафеля, плиты или унитаза категорически не подходят.

Рекомендации по борьбе с известковым налетом

Можно использовать разбавленный уксус, лимонную кислоту и лимон

1. Кислоты вредны только в большой концентрации. Если разбавить 9% уксус с водой в равных частях или растворить 1 ч.л. лимонной кислоты в жидкости, получится деликатное очищающее средство.

Также можно протереть кран лимоном, разрезанным пополам.

2. Если известковый налет не поддается, предварительно его размочите. Обмотайте смесители туалетной бумагой или тряпками, смоченными в очистителе, минут на 10-15. После этого протрите кран еще раз.

3. Используйте только мягкую поролоновую губку или тряпочку. Ни в коем случае не трите хромированную поверхность металлической мочалкой. Царапины разрушают защитный слой смесителя, поэтому он ржавеет быстрее.

Мойте кран мягкими поролоновыми мочалками или тряпочками

4. Для труднодоступных мест вооружитесь старой зубной щеткой с мягкими щетинками. Также допустимо удалять налет пастой без абразивных частичек.

5. После очищения тщательно промойте кран, чтобы на его поверхности не сохранились остатки чистящих средств. В противном случае они могут прореагировать с материалом.

6. В завершение натрите смеситель мягкой тряпкой, чтобы удалить разводы и лишнюю воду.

Что делать с темными пятнами на кране

Темные пятна появляются под воздействием кислот

Если вы все же перестарались с кислотной бытовой химией, проблему решат деликатные полирующие средства. Главное: никаких абразивов и агрессивного физического воздействия. Вещества наносите губкой, мягкой зубной щеткой или тряпкой.

Действенные средства:

1. Паста ГОИ - универсальное чистящее вещество, полирующее любые поверхности: от металлов до дисплеев гаджетов. Лучше использовать тонкую пасту самого темного, черно-зеленого оттенка. Именно она подходит для чистовой полировки.

2. Полироль для хрома - автомобильное средство хорошо работает и в хозяйстве. Внимательно изучите состав, чтобы в нем не было абразивов. Средство восстановит блеск не только хромированных дисков, но и кранов.

Паста ГОИ и полироль для хромированных поверхностей избавят от темных загрязнений

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