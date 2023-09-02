Почему иллюминаторы самолета скругленные, а не квадратные или прямоугольные

Почему иллюминаторы самолета такие.
Наверняка каждый задумывался над тем, почему у самолета круглые иллюминаторы, а не квадратные. Что это: просто элемент лаконичного дизайна фюзеляжа или хитрое инженерное решение, позволяющее решать какие-то определенные проблемы во время полета. Ответ, как всегда, совсем рядом.
Немного истории
Они не всегда были такими.
У всех современных лайнеров есть большое количество иллюминаторов, и каждый из них имеет закругления на углах. Таким образом, в большинстве случаев иллюминаторы овальные или вовсе круглые. Наверняка, каждый, кто летал на самолете, хотя бы раз задумывался над вопросом, почему дела с этим элементом дизайна обстоят именно так, и могут ли быть окна, например, прямоугольными? Как можно было догадаться самим, особенность формы продиктована инженерными соображениями.
Края должны быть скруглены.
Любопытно, что в первых авиалайнерах действительно были прямоугольные иллюминаторы. По данным Novate.ru, такие самолеты можно было увидеть до 50-х годов прошлого века. Все изменилось с началом попыток внедрения реактивных двигателей в пассажирские перевозки. Первые тесты проходили в Великобритании в 1954 году. Два инновационных авиалайнера «Комета» с прямоугольными иллюминаторами просто развалились в воздухе.
В чем же смысл?
На самом деле все, как всегда просто.
Вся соль заключается в геометрии. Прямоугольник имеет четыре слабые точки, которые расположены строго по углам. При существенной нагрузке на окно (иллюминатор) деформация в абсолютном большинстве случаев начинается именно с углов, оттуда начинает идти трещина. Наиболее красноречивым примером будет стена любого дома с прямоугольными окнами, которая подверглась серьезном физическому воздействию.
Фюзеляж самолета подвергается критическим нагрузкам постоянно. Перепады температуры и давления происходят в полете, при взлете и посадке. Давление внутри самолета и снаружи может отличаться в 3 раза. В результате, при использовании прямоугольных иллюминаторов постепенно накапливается усталость металла, которая может стать причиной трагических событий из-за того, что фюзеляж на углах окон становится хрупким и уязвимым. Совершенно иначе дела обстоят с круглыми иллюминаторами, которые распределяют любую нагрузку равномерно и не имеют точек критического напряжения.
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