Однолетники для занятых садоводов

Если у вас нет времени на прищипки, пересадки, тщательный уход за цветами, но всё-таки хочется украсить клумбы, то представляем вашему вниманию ТОП-однолетников для занятых садоводов! Они неприхотливые, при этом своей красотой не уступают популярной петунье!







Нолана — прекрасный однолетник с голубыми цветочками. Он невысокий — вырастает всего 10 см высотой. Побеги могут разрастаться вширь до 70 см. Цветёт обильно и продолжительно — с июня до октября. Можно выращивать как на клумбе, так и в кашпо. Высаживайте её только на солнечном месте!







Бегония — довольно популярный, красивый, яркий цветок. В отличие от петунии, бегония цветёт абсолютно без ухода. Она зацветает ещё будучи рассадой и цветёт всё лето, до первых заморозков. Очень быстро растёт и развивается. Можно посеять в феврале-марте.







Тунбергия — вьющееся растение, не пользующееся популярностью, и зря! Летом оно будет полностью усыпано прекрасными цветками. Это однолетняя лиана, которая растёт просто шикарно. Цветки некрупные разной расцветки, держутся до сентября.







Годеция — ещё один неприхотливый однолетник. Он может похвастаться очень большой палитрой окрасок. Это хладостойкое растение, развивающееся компактными (30-40 см) кустиками. Устойчиво к дождливой и ветреной погоде. Легко вырастает из семян в марте.







Катарантус — ещё один цветок, который с лёгкостью заменит петунию. Он может быть низкорослым и ампельным. Может быть двухцветным и одноцветным. Окраски также самые разнообразные — на любой вкус! Это засухоустойчивое растение, которое способно выдержать любую жару. Можно посадить вдоль бардюра, в клумбу или даже кашпо.





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