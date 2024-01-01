11 вещей, которые медленно, но верно уничтожают в девушке леди

Не смотрите на кого-либо и не подражайте, будьте сами собою и правильно ведите себя в обществе, тогда вас будут ставить в пример.
О правилах этикета хоть раз в своей жизни слышал каждый. Современное обыватели в большинстве своем считают, что этикет - это пережиток прошлого. Однако базовые правила поведения и хорошего тона никто н е отменял. Ведь в глубине души каждая девушка мечтает встретить своего принца, да и продвинуться вверх по карьерной лестнице тоже не помешало бы. Сегодня мы собрали 11 вещей, которые медленно, но верно уничтожают в вас леди.
1. Яркому макияжу нет
Сделав яркий и вызывающий макияж, будет всем видно, что перед ними вульгарная женщина.
У настоящей леди всегда аккуратный и неяркий макияж.
2. Невоспитанность
Умейте быть настоящей леди, без вредных привычек.
То как вы будете себя вести, общаясь с людьми, так и мужчина оценит ваше воспитание и манеру общения и поведения в обществе.
3. Перебор с силиконом
Мода модой, но накаченный силикон и остальные инъекции только навредят вашему здоровью.
Конечно нет идеала совершенству, но не стоит забывать, что из пышногубой красавицы можно незаметно превратиться в «уточку».
4. Нецензурные высказывания
Когда из уст женщин слышна нецензурная речь, это несомненно отталкивает мужчин.
Речь должна быть сдержанная, спокойная и внятная, без лишних непонятных словечек.
5. Сплетни
Мужчины меньше всего любят видеть возле себя женщину сплетницу.
Мужскому полу совсем не нравится, когда женщины сплетничают, если хочется поделиться чем-то с подругой, то сделайте это с ней наедине.
6. Отсутствие стиля
Женщина без стиля – это не женщина.
Леди всегда должна думать о том, как она выглядит, поэтому стиль неотъемлемая ее часть.
7. Хамское и неуважительное отношение к обслуживающему персоналу
Обслуживающий персонал – это такие же люди как мы все, истинная леди будет проявлять уважение к простому человеку с любым статусом в жизни.
Даже если вы по статусу и по заработку выше, чем обслуживающий персонал, это не повод унижать и относиться неуважительно.
8. Неухоженность и «волосатость»
Женщина всегда должна быть при полном параде и без всяких отговорок.
Депиляция, массаж, маникюр – это, конечно, дело каждой женщины, но время, мода и обстоятельства диктуют свои условия.
9. Самовлюбленность
Самовлюбленная женщина – это крах для любых отношений.
Женщине не должна быть самовлюбленной, ведь она будет превозносить лишь себя, а мужчина рядом останется без внимания.
10. Меркантильность
Мало кто любит не только меркантильных женщин, но и мужчин.
Обеспеченный ухажер - отлично, но просить у него денег прокладки и помадку - это перебор
11. Грубость
Истинная леди никогда не нагрубит, в какой бы ситуации она не оказалась.
Совсем не стоит придаваться грубости, для женщины это совсем не уподобляемо проявлять грубость, в чей-либо адрес.
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