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11 вещей, которые медленно, но верно уничтожают в девушке леди


Не смотрите на кого-либо и не подражайте, будьте сами собою и правильно ведите себя в обществе, тогда вас будут ставить в пример.

Не смотрите на кого-либо и не подражайте, будьте сами собою и правильно ведите себя в обществе, тогда вас будут ставить в пример.

 

О правилах этикета хоть раз в своей жизни слышал каждый. Современное обыватели в большинстве своем считают, что этикет - это пережиток прошлого. Однако базовые правила поведения и хорошего тона никто н е отменял. Ведь в глубине души каждая девушка мечтает встретить своего принца, да и продвинуться вверх по карьерной лестнице тоже не помешало бы. Сегодня мы собрали 11 вещей, которые медленно, но верно уничтожают в вас леди.

1. Яркому макияжу нет


Сделав яркий и вызывающий макияж, будет всем видно, что перед ними вульгарная женщина.

Сделав яркий и вызывающий макияж, будет всем видно, что перед ними вульгарная женщина.

 

У настоящей леди всегда аккуратный и неяркий макияж.

2. Невоспитанность


Умейте быть настоящей леди, без вредных привычек.

Умейте быть настоящей леди, без вредных привычек.


То как вы будете себя вести, общаясь с людьми, так и мужчина оценит ваше воспитание и манеру общения и поведения в обществе.

3. Перебор с силиконом


Мода модой, но накаченный силикон и остальные инъекции только навредят вашему здоровью.

Мода модой, но накаченный силикон и остальные инъекции только навредят вашему здоровью.

 

Конечно нет идеала совершенству, но не стоит забывать, что из пышногубой красавицы можно незаметно превратиться в «уточку».

4. Нецензурные высказывания


Когда из уст женщин слышна нецензурная речь, это несомненно отталкивает мужчин.

Когда из уст женщин слышна нецензурная речь, это несомненно отталкивает мужчин.

 

Речь должна быть сдержанная, спокойная и внятная, без лишних непонятных словечек.

5. Сплетни


Мужчины меньше всего любят видеть возле себя женщину сплетницу.

Мужчины меньше всего любят видеть возле себя женщину сплетницу.

 

Мужскому полу совсем не нравится, когда женщины сплетничают, если хочется поделиться чем-то с подругой, то сделайте это с ней наедине.

6. Отсутствие стиля


Женщина без стиля – это не женщина.

Женщина без стиля – это не женщина.

 

Леди всегда должна думать о том, как она выглядит, поэтому стиль неотъемлемая ее часть.

7. Хамское и неуважительное отношение к обслуживающему персоналу


Обслуживающий персонал – это такие же люди как мы все, истинная леди будет проявлять уважение к простому человеку с любым статусом в жизни.

Обслуживающий персонал – это такие же люди как мы все, истинная леди будет проявлять уважение к простому человеку с любым статусом в жизни.

 

Даже если вы по статусу и по заработку выше, чем обслуживающий персонал, это не повод унижать и относиться неуважительно.

8. Неухоженность и «волосатость»


Женщина всегда должна быть при полном параде и без всяких отговорок.

Женщина всегда должна быть при полном параде и без всяких отговорок.

 

Депиляция, массаж, маникюр – это, конечно, дело каждой женщины, но время, мода и обстоятельства диктуют свои условия.

9. Самовлюбленность


Самовлюбленная женщина – это крах для любых отношений.

Самовлюбленная женщина – это крах для любых отношений.

 

Женщине не должна быть самовлюбленной, ведь она будет превозносить лишь себя, а мужчина рядом останется без внимания.

10. Меркантильность


Мало кто любит не только меркантильных женщин, но и мужчин.

Мало кто любит не только меркантильных женщин, но и мужчин.

 

Обеспеченный ухажер - отлично, но просить у него денег прокладки и помадку - это перебор

11. Грубость


Истинная леди никогда не нагрубит, в какой бы ситуации она не оказалась.

Истинная леди никогда не нагрубит, в какой бы ситуации она не оказалась.

 

Совсем не стоит придаваться грубости, для женщины это совсем не уподобляемо проявлять грубость, в чей-либо адрес.

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