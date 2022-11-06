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Наша планета с высоты полета дрона

Сила линий, простота текстур, насыщенность цвета и композиционная ясность — минимализм решительно покоряет объективы даже самых искушенных фотографов.

Наша планета с высоты полета дрона

© iherok

Раньше площадками для минималистичной арт-съемки становились только те места, куда рука фотографа легко могла дотянуться, чтобы создать геометрические натюрморты, — например, письменные столы или стены домов. Но с появлением дрона все изменилось: оказалось, что в минимализм влюблен не только человек, но и сама природа. Его не нужно создавать искусственно, он всегда был рядом. Взмыв на высоту птичьего полета, человек увидел пейзажи, поражающие своей простотой и яркостью.

Беспилотные летательные аппараты стали регулярно использоваться для создания красочных снимков. Берег моря, скалистый обрыв и занесенная песками дорога… Каждый кадр — вершина минимализма. Оказывается, все как у Есенина — лицом к лицу лица действительно не увидать. Нужно взмыть ввысь, чтобы понять эту удивительную красоту ландшафта нашей планеты, на которую мы каждый день ступаем ногами.

Наша планета с высоты полета дрона

© jackboothby

Наша планета с высоты полета дрона

© jcourtial

Наша планета с высоты полета дрона

© ancalop

Наша планета с высоты полета дрона

© yk

Наша планета с высоты полета дрона

© nk7

Наша планета с высоты полета дрона

© aerialrhianna

Наша планета с высоты полета дрона

© dirka

Наша планета с высоты полета дрона

© andrewling

Наша планета с высоты полета дрона

© unclescrooch

Наша планета с высоты полета дрона

© vincentjamesphotography

Наша планета с высоты полета дрона

© gabscanu

Наша планета с высоты полета дрона

© highparadisee

Наша планета с высоты полета дрона

© jc_

Наша планета с высоты полета дрона

© m_donch

Наша планета с высоты полета дрона

© ananya.ray

Наша планета с высоты полета дрона

© mikebishop.tv

Наша планета с высоты полета дрона

© neohumanity

Наша планета с высоты полета дрона

© nk7

Наша планета с высоты полета дрона

© plaround

Наша планета с высоты полета дрона

© safromabove

Наша планета с высоты полета дрона

© shainblumphotography

Наша планета с высоты полета дрона

© waterproject

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