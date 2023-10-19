Почему голландская сдоба была худшей в средневековой Европе и ещё 17 нетривиальных фактов о хлебе

История хлеба насчитывает не одну тысячу лет и присутствует практически во всех известных ныне цивилизациях. Однако путь его в каждом уголке планеты был очень разным. Когда-то он был признаком благосостояния и одновременно с этим играл роль тарелки для других блюд, а есть народы, которые благодаря хлебу выигрывали войну. Сегодня хлеб также есть в каждом доме, однако далеко не все знают, несколько многогранна и интересна судьба этого, казалось бы, известного до последней крошки продукта. Вашему вниманию 18 нетривиальных фактов о хлебе.
1. О музеях хлеба
Музей хлеба в Санкт-Петербурге. /Фото: spbmuzei.ru
Мало кто вообще знает о существовании музейных экспозиций и полноценных учреждений соответствующей тематики. Однако на самом деле они довольно популярны среди тех же туристов, а потому найти их можно во многих странах планеты. Зачастую там в виде экспонатов размещаются такие предметы, которые иллюстрируют развитие хлебопекарного дела в конкретном регионе.
Но и среди них встречаются настоящие диковинки. Например, владелец собственного частного музея хлеба, который расположен в швейцарском городе Цюрих, М. Верен всегда настаивал, что одна из лепёшек, которая выставлена в его музее, имеет возраст 6 тысяч лет. Ещё одну такую древнюю сдобу, также в виде лепёшки, можно найти в соответствующем нью-йоркском музее - тамошнему хлебу присвоили возраст в 3 400 лет.
2. О показателях потребления хлеба в разных странах мира
Хлеб везде разный, и едят его в разных объёмах. /Фото: akchabar.kg
Интересно изучить также вопрос расчёта показателей потребления хлеба по странам на душу населения. Оказывается, чётко установленного шаблона как такового нет, ведь зачастую он рассчитывается по ряду разного рода косвенных критериев, а потому носит приблизительный характер. При этом есть наиболее достоверный вариант статистики, который, впрочем, охватывает достаточно широкий круг товаров - не ограничиваясь хлебом, он также учитывает потребление хлебобулочных и макаронных изделия. Согласно этой статистике, лидером по употреблению хлеба является Италия с показателем в 129 кг на человека в год, а вот второе место заняла Россия - 118 кг.
3. О технике изготовления хлеба в Древнем Египте
Реконструкция процесса изготовления хлеба в Древнем Египте. /Фото: qiza.ru
Практика изготовления хлеба является настолько старой, что ещё в Древнем Египте уже была сформирована достаточно развитая, и при этом сложная культура хлебопечения. Так, по информации редакции Novate.ru, древнеегипетские пекари занимались производством до полусотни видов хлебобулочных изделий, которые различались не только по форме либо размеру, но и по рецептуре и набору ингредиентов для теста. Различались также начинки в сдобе и методы его приготовления. Кроме того, исследователи считают, что первые специальные печи для изготовления хлеба появились именно в Древнем Египте.
В частности, археологами было обнаружено множество изображений печей, которые состояли из двух отделений. Нижняя часть представляла собой топку, а верхняя часть, где стенки отлично и равномерно прогревались, применялась как раз для выпекания хлеба. Культура хлебопечения египтяне была достаточно высокой, чтобы есть не обычные пресные лепёшки, а изготовлять хлеб, подобный на современный, где тесто предварительно проходит процесс брожения. Последняя практика, к слову, была описана известным античным учёным Геродотом, правда, она ему не нравилась: он не понимал, как можно специально давать тесту загнивать, если все делают с точностью наоборот.
4. О роли хлеба в эпоху Античности
В Древней Греции хлеб был своеобразным маркером разных цивилизаций. /Фото: ilovegreece.ru
Эпоха античности также оставила немало интересных подробностей употребления в пищу хлебобулочных изделий того времени. Оказывается, изготовление и потребление печёного хлеба представляло собой отличительный маркер, который дифференцировал цивилизованных, с точки зрения древних греков и римлян, людей от представителей варварских племён. Так, если молодые греки приносили клятву, в которой упоминалось, что границы Аттики обозначаются пшеницей, то германские племена, даже если они выращивали зерновые культуры, то хлеб из него всё равно не пекли, предпочитая изготавливать ячменные лепёшки и каши.
5. О необычных источниках изучения истории хлеба
Гробница древнеримского пекаря Эврисака. /Фото: wikipedia.org
Иногда источниками информации о хлебной культуре античной эпохи становились самые неожиданные артефакты. Так, ещё в позапрошлом веке во время очередной реконструкции Рима прямиком внутри ворот на Порта Маджоре была обнаружена внушительных размеров гробница, надпись на которой гласила, что в ней покоится Марк Вергилий Эврисак, пекарь и поставщик хлеба. Так вот, нашли неподалёку барельеф, который свидетельствовал, что пекарь покоится рядом с супругой, прах которой поместили в урну, сделанную в виде хлебной корзины, что само по себе делает её историческим источником. Кроме того, в верхней части гробницы находятся рисунки, где в деталях проиллюстрирован процесс изготовления хлеба, средняя часть была сделана в виде тогдашних хранилищ зерна, а отверстия в самой нижней части подобны на тестомешалки.
6. О древнеримской покровительнице печей
У древних римлях даже печи для хлеба имели богиню. /Фото: wikipedia.org
У древних римлян было достаточно праздников, которые можно считать предтечей профессиональных. Так, 17 февраля отмечались Форнакалии - это праздничный день вознесения хвалы Форнакс, богине печей. В этот день у пекарей был выходной, взамен они занимались украшением своих пекарен и печей, бесплатной раздачей заранее приготовленной выпечки и вознесением молитв о ниспослании нового урожая.
7. Об античной практике раздачи бесплатного хлеба
Раздача хлеба беднякам, фреска в Помпеях. /Фото: wikipedia.org
В Древнем Риме на протяжении не одного столетия была достаточно хорошая экономическая ситуация, чтобы ввести практику бесплатной раздачи хлеба представителям низших сословий и бедняков. Согласно сохранившимся данным, каждый человек получал 5 модиев зерна в месяц - что эквивалентно порядка 35 кг. Причём по информации редакции Novate.ru, на пике расцвета государства такую помощь получали 360 тысяч человек. Для того, чтобы иметь возможность получения этой бесплатной помощи, достаточно было являться гражданином Древнего Рима и не принадлежать к всадникам или патрициям.
8. Об истории появление функции хлеба как тарелки
Хлебные тарелки активно используют чуть ли не тысячу лет. /Фото: smak.ua
В средневековой Европе хлеб на протяжении долгого времени использовался не только как, собственно, еда, но и в качестве посуда. Причём не чурались такой практикой даже представители знати. Например, хлебная тарелка для супа делалась из каравая, который разрезали напополам и выбирали мякиш - таким образом, получались сразу две съедобные посудины. А вот мясо и другие твёрдые продукты попросту укладывали на ломтики хлеба. В виде индивидуальной посуды тарелки сумели вытеснить хлеб только в XV столетии.
9. О хлебе как имущественном разделителе в эпоху Средневековья
Разные социальные слои ели хлеб разного цвета. /Фото: allkharkov.ua
В эпоху классического Средневековья, в XI веке в Западной Европе началась укрепляться практика употребления белого и чёрного хлеба в соответствие с имущественными возможностями граждан. Так, землевладельцы предпочитали брать с крестьян налог или арендную плату в натуральном виде, преимущественно пшеницей, часть из которой продавалась, а части оставлялась для изготовления белого хлеба. Зажиточные жители городов также имели возможность купить пшеницу и есть белый хлеб. А вот крестьянину было проще продать всю пшеницу, которая осталась после выплаты подати, а самом печь хлеб из фуражного зерна или других злаков. Само собой, что белым такой хлеб назвать не получится.
10. О худшем хлебе Западной Европы
Кто бы мог подумать, что современный вкусный голландский хлеб имеет настолько несъедобного предка. /Фото: sbermegamarket.ru
Если есть лучший хлеб, значит, есть и худший. Вот в средневековую эпоху в Западной Европе самым плохим считался голландский. Даже французские крестьяне, которые сами отличались употреблением не самого лучшего хлеба, считали его и вовсе несъедобным. А всё дело в том, что голландцы изготовляли хлеб из смеси ржаной, ячменной, гречишной, овсяной муки, да ещё и подмешивали туда бобы. В результате получался хлеб землисто-чёрного цвета и плотной, вязкой и клейкой консистенции. Впрочем, самих голландцев их хлеб совершенно не смущал.
11. Об отечественной традиции печь тёмный хлеб
У нас тёмных хлеб популярен не просто так. /Фото: roscontrol.com
На отечественных просторах любовь к тёмным сортам хлеба объясняется чисто историческим контекстом. Основная причина в том, что пшеница для современной российских территории являлось растением относительно новое, которое появилось здесь приблизительно в V – VI веках нашей эры. А вот рожь на тот момент выращивалась уже на протяжении тысячелетиями, к тому же была неприхотлива. Поэтому даже когда пшеница стала постепенно появляться на отечественных полях, полностью вытеснить рожь и муку из неё не смогла.
12. О дефиците хлеба на Международной космической станции
Космонавты как-то без хлеба на МКС остались. /Фото: vokrugsveta.ru
Интересный эпизод с участием хлеба связан даже с космонавтами. Так, после развала СССР в 1990-х годах наземные службы, которые обеспечивали питание, работали из рук вон плохо. Частенько случалась ситуация, когда космонавты сталкивались с перепутанными названиями на запакованных блюдах. Однако апогеем проблем со снабжением стал эпизод, когда всего две недели спустя с начала многомесячного полёта на Международной космической станции банально закончился хлеб, и вот это уже вызвало закономерное возмущение космонавтов. К счастью, этот просчёт снабженцев удалось оперативно устранить.
13. Об антисанитарии в древних московских хлебопекарнях
В московских пекарнях в прошлом были серьёзные проблемы с чистотой. /Фото: kraushka.ru
У некоторых дореволюционных писателей в произведениях найдутся эпизоды, где ярко демонстрируются проблемы с чистотой в пекарнях. И это вовсе не было выдумкой или литературным преувеличением - жуткая антисанитария в те времена была даже в заведениях, имевших звание поставщика императорского двора. Например, у одного из них в выпечке находили тараканов, а у другого санитарная служба в колодезной воде, которая использовалась для приготовления выпечки, и вовсе неоднократно обнаруживала фекалии.
14. Об особенностях добавления соли в хлеб
Соль в хлеб добавлялась не всегда. /Фото: gorzavod.ru
Это может прозвучать неожиданно, однако приблизительно до середины XVIII столетия практика хлебопечения вообще не подразумевала использование соли, так как она была слишком дорогой, чтобы добавлять её в столь повседневный продукт. Сегодня же его добавление является общепризнанной нормой, причём она точно рассчитана - так, в муке для выпечки хлеба должно содержаться около 1,8 – 2% соли, но в готовом продукте её не должно ощущаться на вкус.
15. О самых маленьких пайках хлеба
Пайки хлеба как в блокадном Ленинграде для кого-то были нормой. /Фото: gazeta-hmrn.ru
Любой, кто слышал о блокаде Ленинграда, наверняка знает о пресловутых 125 граммах хлеба – именно столько весил наименьший паёк, который служащие, иждивенцы и дети получали в худший период трагедии Северной столицы в годы Великой Отечественной Войны. Однако мало кто знает, что в истории человечества были эпизоды, когда люди получали почти столько же хлеба в обычный рабочий день. Например, в Англии в работных домах XIX века на одного человека выдавалось всего 6 унций хлеба в день, что эквивалентно всего 180 граммам. При этом жители работных домов должны были работать под палками надсмотрщиков по 12–16 часов в день.
16. О дешевизне и доступности хлеба в дореволюционной России
Сотрудники самой известной дореволюционной сети пекарен Филиппова. /Фото: wikipedia.org
В дореволюционной России качественный хлеб отличался дешевизной и доступностью, особенно в города. Так, в начале ХХ века силами Общества попечительства о народной трезвости открыло в провинциальных городах большое количество харчевен и чайных, которые соответственно эквивалентны современным столовым и кафе. Несмотря на фактическое разнообразие блюд, но при этом отличались дешевизной хлеба при его очень высоком качестве.
Сохранилась информация и о расценках по хлебу в типичной харчевне или чайной Российской империи. Так, например, ржаной хлеб имел стоимость 2 копейки за фунт (почти полкило), белый аналогичного веса стоил 3 копейки, ситный – от 4 в зависимости от начинки. Кроме того, именно в меню подобного рода заведений настоящим хитом стали известные благодаря фольклору и песням французские булки – их подавали в качестве закуски к чаю.
17. Об истории появления хлеба в Японии
В Японии хлеб едят меньше двух веков. \Фото: magend.ru
Кажется, что хлеб во всех цивилизациях существует уже много столетий. Вот только Япония является одним из самых известных исключений. Оказывается, о существовании хлеба японцы не знали вплоть до середины позапрошлого века. А история их знакомства с хлебом и вовсе чуть не сопроводилась международным скандалом. Так, коммодор Мэттью Перри, который стоял у истоков установления дипломатических отношений между Японией и США получил приглашение от японцев на торжественный пир. Однако набор блюд японской кухни удивил американцев настолько, что решили, будто над ними попросту издеваются.
К счастью, переводчикам удалось убедить гостей в том, что им действительно предоставили шедевры местной кулинарии, на которые ещё и потратили колоссальную для Японии сумму в 2 тысяч золотых. Вот тогда-то американцы и послали за продуктами на свои корабли, среди которых оказался и печёный хлеб. Справедливости ради, японцы и до этого знакомства знали тесто, но из рисовой муки и после другого способа обработки, например в варёном виде, в составе традиционных пирожных, а иногда его и вовсе употребляли сырым. На вхождение хлеба в повседневный рацион ушло ещё почти столетие - японцы только по окончанию Второй мировой войны его начали употреблять повсеместно и регулярно.
18. Об исключительной роли хлеба в победах шотландцев над англичанами
Кто бы мог подумать, что именно хлеб помог шотландцам победить в войне. /Фото: vikond65.livejournal.com
История хлеба, как бы это странно не звучало, имеет и страницы своеобразной воинской славы. И, пожалуй, ярчайшим примером таковых является победа шотландцев в Гражданской войне XVII столетия. Разгромить английскую армию им удалось в том числе благодаря тому, что они были в буквальном смысле слова сытыми. Всё дело в том, что проблемы со снабжением продовольствием было с обеих сторон, вот только шотландцы быстро приспособились печь себе овсяные лепёшки на раскалённых камнях и не позволять себе таким образом голодать, а английские джентльмены такой смекалки не проявили, а потому попросту умирали с голоду в ожидании подвоза печёного хлеба.
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