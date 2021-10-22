Мастер делает войлочных животных, которые выглядят совсем как настоящие

Многие из нас любят животных не просто за то, что они есть, а за какие-то их определённые черты и заслуги. Ведь, согласитесь, так приятно иметь дома создание, которое обладает мягкой шерсткой, и которое можно тискать в своё удовольствие столько, сколько будет нужно. Кому-то же просто нравятся милые создания, в особенности весьма экзотические, такие как полярные совы или же лисы-плутовки, но содержать их в доме вовсе не представляется возможным. А потому британский мастер на все руки Саймон Браун (Simon Brown) решил создать свою собственную коллекцию животных, разместить которую в доме сможет абсолютно любой.
Сова. Автор: Simon Brown.
Зайцы. Автор: Simon Brown.
Барсук и маленькая улитка. Автор: Simon Brown.
Игрушки – изделия, которые сопровождают нашу жизнь на разных её этапах, от рождения до постепенного взросления. Некоторые люди считают, что игрушки нужны лишь детям, ведь взрослому человеку непристало возиться с чем-то подобным. Только вот внутри каждого человека, вне зависимости от возраста, живёт маленький ребёнок, который открыт этому миру и любит различные милые безделушки и поделки. А потому вовсе не удивительно, что даже в солидном возрасте частенько хочется украсить полки своих шкафов красивыми и оригинальными зверятами.
Хитрая лиса. Автор: Simon Brown.
Зайка и божья коровка. Автор: Simon Brown.
Птичка. Автор: Simon Brown.
Одного запроса «игрушки» в Гугл достаточно, чтобы убедиться в их большом разнообразии: фарфоровые и пластиковые, вязаные и резиновые, на любой вкус, цвет и фаната мультипликации. При этом совсем недавно возродиться из прошлого получили шанс игрушки из войлока – поделки, которые вмещают в себя не только талант самого мастера, но и его душу, виденье мира и стремление передать эти прекрасные ощущения всем остальным людям. Существует множество техник и методик, как сделать подобную игрушку, а также десятки и сотни мастер-классов. Что же тогда в них такого особенного, наверняка спросите Вы? Всё дело в том, что каждый мастер выбирает свою, особую технику, привнося в неё всё новые и новые детали, что делают именно его изделия узнаваемыми и глубоко любимыми широкой публикой.
Лисица-сестрица. Автор: Simon Brown.
Бабочки. Автор: Simon Brown.
Главная особенность работ Саймона заключается в их минимализме и исключительном подходе к каждой скульптуре. Автор создаёт свои шедевры не на полотнах или же определённых для этого материалах, а прямиком на предметах интерьера и повседневного употребления, которые были выброшены и истратили свой срок годности. Это могут быть щётки всех форм и размеров, как обувные, так и те, с помощью которых мы наводим красоту на лице или же очищаем собственную одежду. Не гнушается он работать и с более мелкими деталями, такими как напёрстки, что становятся посадочной полосой для его птичьих творений.
Такса. Автор: Simon Brown.
Бабочка на носу. Автор: Simon Brown.
Почему же именно щётки? Сам Браун объясняет это довольно просто: он так же, как и все остальные, видит животных мягкими и милыми, такими, к которым хочется коснуться и провести рукой по гладкой шерстке. А потому расчёски и щётки стали эдаким местом, которое для автора является воплощением мягкости и нужности, ведь ни один человек не откажет себе в желании провести рукой по упругим щетинкам, за которыми скрывается таинственный зверь.
Маленькая войлочная птичка. Автор: Simon Brown.
Лемур. Автор: Simon Brown.
Кроме того, поскольку щётки изготавливаются из довольно прочного материала, Саймон обнаружил, что их можно использовать в качестве фона – своеобразного поля, в котором прячутся как хищники, так и милые кролики. Такое удивительное решение и отказ от обыденных и привычных материалов сделали скульптора популярным и востребованным. Сегодня многие не откажут себе в удовольствии иметь дома щётку-веточку, на которой примостилась очаровательная и озадаченная сова, или же обычную щётку для одежды, ставшую лугом из колосящейся пшеницы, эдаким домом для зайцев и охотничьим угодьем для пушистой лисы, что с интересом рассматривает крошечную мышку перед собой.
Каждая его работа – это удивительный и реалистичный мир лесных и диких существ, который ожил и может стать частью любого интерьера. Ведь далеко не каждый человек может себе позволить завести дома столь экзотическую зверюшку, а многим это и вовсе покажется чем-то неправильным по отношению к ним. А потому можно найти отличную замену в виде очаровательных мини-скульптур, изображающих домашних питомцев – любимых собак, а также лесных красавцев, начиная от простых кроликов и заканчивая любопытными барсуками.
Щеночек. Автор: Simon Brown.
Довольная лисонька. Автор: Simon Brown.
Разнообразие мира природы даёт возможность – вот что стало основным толчком для Саймона начать творить и создавать свои шедевры. Британец утверждает, что нет ничего прекраснее, чем мир вокруг нас, запечатлеть мгновения и жителей которого он так рьяно пытается в своих работах. Кроме того, он надеется, что его столь оригинальный подход к творчеству для кого-то сможет стать толчком к действию. Ведь все мы окружены вещами, которые порой нам не нужны, но и выбросить их жалко. И кто знает, быть может, уже завтра они превратятся в такие же потрясающие воображение игрушки, что станут кумирами детей и взрослых.
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