Как использовать в хозяйстве капроновый чулок

Советские хозяюшки точно знали цену вещам. Они могли использовать их самыми разнообразными способами. В их хозяйстве никогда ничего не проползало. Какими же секретами домашнего быта пользовались наши бабушки?
Возможно, нам пора о них вспомнить и начать применять на практике? Сегодня мы расскажем вам, как в домашнем хозяйстве могут пригодиться капроновые чулки. Согласитесь, все мы попадали в ситуацию, когда чулок рвётся в самый неподходящий момент. А что если не выкидывать его, а найти ему применение в быту, как это делали в советское время. Благодаря нашим советам вы сможете облегчить себе домашние дела с помощью обычной пары капроновых чулок.
1. Если под рукой не оказалось сита, выручит капроновый чулок!
Чулок вполне способен заменить сито!
Опытная хозяюшка чувствует себя на кухне, как рыба в воде. Она всегда знает, где у неё находится инвентарь и что ей необходимо для приготовления того или иного блюда. Но что делать, если так нужное сито вышло из строя? Поможет обычный капроновый чулок.
Этот секрет я узнала от своей бабушки. После того как у неё порвалось любимое сито, она не стала покупать ему замену. Ведь у неё всегда есть запас чулок для хозяйства. Она просто натягивает один из них на миску и просеивает необходимое количество муки. Если у вас сохранилась основа от старого сита, можно просто натянуть капрон прямо на неё. В любом случае чулки прекрасно справляются с этой задачей.
2. Красим яйца с помощью чулка, цветов и листьев!
Добавляем эстетики вашему завтраку
Все мы накануне Пасхи задумывается о необычных решениях покраски яиц. А ведь для того чтобы добавить эстетики вашему блюду, совершенно не обязательно ждать весны. Вы можете уже сегодня порадовать себя и свою семью красивым блюдом.
Все что вам потребуется — листья или цветы и капроновый чулок. Прикладываем трафарет из растений к яйцу и продеваем в чулок. После чего его следует закрепить с двух сторон прочными резинками. Получается вариант конфетки. Именно ее следует опустить в краситель для яиц. После высыхания аккуратно снимите чулок и удалите трафарет. Эстетика полученного блюда запомнится вам надолго.
3. Благодаря чулкам ваша обувь будет сиять
Чулок начистит обувь до блеска
Начистить обувь до блеска — сложность, с которой сталкивается каждая хозяюшка. Особенно когда речь идёт о кожаной обуви. Кто-то использует целый арсенал кремов и губок, а оказывается, все можно сделать гораздо проще.
Все, что вам потребуется, — капроновый чулок. Разрежьте его на несколько лоскутков, которые пригодятся нам в работе. Одним из них начистите обувь. Вы удивитесь, но она будет сиять не хуже, чем после крема. Более того, такие лоскутки очень удобно брать с собой.
4. С помощью чулок можно сушить шерстяные вещи
Отправляем в сушку шерстяные вещи
Все хозяюшки знают, что шерстяные вещи после стирки требуется сушить специальные образом. Более того, их не рекомендуют отправлять в режим сушки, что значительно усложняет жизнь хозяюшкам. Однако мы нашли решение этой проблемы.
Поможет нам все тот же капроновый чулок. Просто поместите в него постиранную шерстяную вещь и отправьте в сушку. Чулок защитит шерсть от механических повреждений, а вы забудете о заботах, связанных с сушкой таких вещей.
5. Для мытья зеркал больше не нужны специальные приспособления
Теперь ваши зеркала будут сиять!
Зеркала — показатель мастерства хозяюшки. Они всегда должны быть чистыми и натерты до блеска. Такой внешний вид придаёт интерьеру более ухоженный вид. И показывает мастерство хозяйки дома.
Но для того, чтобы ваши зеркала сверкали, вам вовсе не требуется специальные средства и приспособления. Все, что вам нужно — капроновый чулок. Протрите зеркало тряпочкой с мыльной водой. А после насухо протрите капроновым чулком. С его помощью все ваши щепальные поверхности будут сверкать чистотой. Кстати, этот метод отлично подходит и для мытья окон. Берите на вооружение.
6. Делаем натуральное аромосаше для дома
Аромасаше с любимым ароматом для вашего белья!
Согласитесь, приятно доставать вещь из шкафа и ощущать приятный аромат от них. Многие хозяюшки используют покупные аромасаше. Но мы точно знаем способ, как самим сделать их ничуть не хуже.
В капроновый чулок насыпьте немного кофе или ватный диск с несколькими каплями любимого ароматического масла. Можно добавить его и на сам чулок. После чего завяжите и обрежьте лишнюю длину. Отправьте полученное Саше в шкаф и наслаждайтесь полученным результатом.
7. Умная мочалка из капронового чулка
Делаем умную мочалку самостоятельно!
Умную мочалку использовали ещё в советское время. Поскольку тратить средства на новую не было возможности, в зол шли подручные средства. Кто-то просто сминал чулок и прошивал посередине. Получалась самодельная мочалка, которая отлично справлялась со своей задачей.
Но моя бабушка действовала иначе. Она опускала мыло в чулок и оторачивала его в несколько слоев. Таким образом, не приходилось отдельно намыливать мочалку. Достаточно было смочить ее горячей водой. Этот способ вполне можно использовать и сейчас.
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