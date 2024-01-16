Как использовать в хозяйстве капроновый чулок

Советские хозяюшки точно знали цену вещам. Они могли использовать их самыми разнообразными способами. В их хозяйстве никогда ничего не проползало. Какими же секретами домашнего быта пользовались наши бабушки?







Возможно, нам пора о них вспомнить и начать применять на практике? Сегодня мы расскажем вам, как в домашнем хозяйстве могут пригодиться капроновые чулки. Согласитесь, все мы попадали в ситуацию, когда чулок рвётся в самый неподходящий момент. А что если не выкидывать его, а найти ему применение в быту, как это делали в советское время. Благодаря нашим советам вы сможете облегчить себе домашние дела с помощью обычной пары капроновых чулок.



1. Если под рукой не оказалось сита, выручит капроновый чулок!

2. Красим яйца с помощью чулка, цветов и листьев!

3. Благодаря чулкам ваша обувь будет сиять

4. С помощью чулок можно сушить шерстяные вещи

5. Для мытья зеркал больше не нужны специальные приспособления

6. Делаем натуральное аромосаше для дома

7. Умная мочалка из капронового чулка

Чулок вполне способен заменить сито!Опытная хозяюшка чувствует себя на кухне, как рыба в воде. Она всегда знает, где у неё находится инвентарь и что ей необходимо для приготовления того или иного блюда. Но что делать, если так нужное сито вышло из строя? Поможет обычный капроновый чулок.Этот секрет я узнала от своей бабушки. После того как у неё порвалось любимое сито, она не стала покупать ему замену. Ведь у неё всегда есть запас чулок для хозяйства. Она просто натягивает один из них на миску и просеивает необходимое количество муки. Если у вас сохранилась основа от старого сита, можно просто натянуть капрон прямо на неё. В любом случае чулки прекрасно справляются с этой задачей.Добавляем эстетики вашему завтракуВсе мы накануне Пасхи задумывается о необычных решениях покраски яиц. А ведь для того чтобы добавить эстетики вашему блюду, совершенно не обязательно ждать весны. Вы можете уже сегодня порадовать себя и свою семью красивым блюдом.Все что вам потребуется — листья или цветы и капроновый чулок. Прикладываем трафарет из растений к яйцу и продеваем в чулок. После чего его следует закрепить с двух сторон прочными резинками. Получается вариант конфетки. Именно ее следует опустить в краситель для яиц. После высыхания аккуратно снимите чулок и удалите трафарет. Эстетика полученного блюда запомнится вам надолго.Чулок начистит обувь до блескаНачистить обувь до блеска — сложность, с которой сталкивается каждая хозяюшка. Особенно когда речь идёт о кожаной обуви. Кто-то использует целый арсенал кремов и губок, а оказывается, все можно сделать гораздо проще.Все, что вам потребуется, — капроновый чулок. Разрежьте его на несколько лоскутков, которые пригодятся нам в работе. Одним из них начистите обувь. Вы удивитесь, но она будет сиять не хуже, чем после крема. Более того, такие лоскутки очень удобно брать с собой.Отправляем в сушку шерстяные вещиВсе хозяюшки знают, что шерстяные вещи после стирки требуется сушить специальные образом. Более того, их не рекомендуют отправлять в режим сушки, что значительно усложняет жизнь хозяюшкам. Однако мы нашли решение этой проблемы.Поможет нам все тот же капроновый чулок. Просто поместите в него постиранную шерстяную вещь и отправьте в сушку. Чулок защитит шерсть от механических повреждений, а вы забудете о заботах, связанных с сушкой таких вещей.Теперь ваши зеркала будут сиять!Зеркала — показатель мастерства хозяюшки. Они всегда должны быть чистыми и натерты до блеска. Такой внешний вид придаёт интерьеру более ухоженный вид. И показывает мастерство хозяйки дома.Но для того, чтобы ваши зеркала сверкали, вам вовсе не требуется специальные средства и приспособления. Все, что вам нужно — капроновый чулок. Протрите зеркало тряпочкой с мыльной водой. А после насухо протрите капроновым чулком. С его помощью все ваши щепальные поверхности будут сверкать чистотой. Кстати, этот метод отлично подходит и для мытья окон. Берите на вооружение.Аромасаше с любимым ароматом для вашего белья!Согласитесь, приятно доставать вещь из шкафа и ощущать приятный аромат от них. Многие хозяюшки используют покупные аромасаше. Но мы точно знаем способ, как самим сделать их ничуть не хуже.В капроновый чулок насыпьте немного кофе или ватный диск с несколькими каплями любимого ароматического масла. Можно добавить его и на сам чулок. После чего завяжите и обрежьте лишнюю длину. Отправьте полученное Саше в шкаф и наслаждайтесь полученным результатом.Делаем умную мочалку самостоятельно!Умную мочалку использовали ещё в советское время. Поскольку тратить средства на новую не было возможности, в зол шли подручные средства. Кто-то просто сминал чулок и прошивал посередине. Получалась самодельная мочалка, которая отлично справлялась со своей задачей.Но моя бабушка действовала иначе. Она опускала мыло в чулок и оторачивала его в несколько слоев. Таким образом, не приходилось отдельно намыливать мочалку. Достаточно было смочить ее горячей водой. Этот способ вполне можно использовать и сейчас.