Как простому фотографу удалось изменить жизнь бедных детей в Бангладеш

Посещение школы – абсолютно нормальный, обыденный образ жизни для многих детей и их родителей во всём мире. Только не в Бангладеш. Это грустно, но более четырёх миллионов детей вынуждены были начать тяжело работать в том возрасте, когда положено ходить в начальную школу. В столь бедной стране у них просто нет другого выхода. Кроме частых проблем со здоровьем, жестокой эксплуатации, эти несчастные дети упускают любую надежду на хоть какое-то светлое будущее и даже просто банальное право быть детьми.
Благодаря одному неравнодушному фотографу сотни бангладешских детей получили шанс на лучшую жизнь. Отмеченный наградами фотожурналист GMB Akash из Дакки, Бангладеш, уже давно занимается тем, что освещает подробности жизни и истории бедняков со своей родины.
Он занимался проблемой детского труда в Бангладеш более пятнадцати лет. Фотограф предпринимал различные шаги, пусть и маленькие, но которые привнесли огромные изменения в жизнь детей, вынужденных отказаться от своего детства. Акаш использует собственные деньги, чтобы освободить детей от изнурительного тяжёлого труда и отправить их учиться в школу.
Теперь у ребёнка появилась надежда на будущее.
Фотограф ставит перед собой задачу улучшить жизнь людей, которых он снимает. Он берёт на себя полную финансовую ответственность за это. Акаш вкладывает в это благородное начинание все свои заработанные средства, оставляя себе лишь необходимый минимум.
Вот так должны улыбаться дети!
Фотограф сделал несколько весьма трогательных фотографий «до» и «после». На снимках видно как жизнь детей, которым он помог, изменилась к лучшему. Акаш цитирует Пола Шейна Спира, когда говорит о своей гуманитарной деятельности: «Как один человек вы не можете изменить мир, но вы можете изменить мир одного человека».
Прекрасно, что в мире есть люди, способные изменить мир одного человека.
На данный момент фотограф-меценат отправил в школу три десятка детей и не планирует останавливаться на достигнутом.
«Милостью Бога я отправил в школу в общей сложности тридцать работающих детей и очень внимательно за ними слежу. Я регулярно посещаю их дома и школы, чтобы оценить их положение. Надеюсь, через несколько месяцев я смогу отправить учиться в школу ещё десять ребят. Таким образом, всего через несколько месяцев уже сорок деток будут заниматься не тяжёлым физическим трудом, а тем чем должны заниматься все дети в этом возрасте — получать образование. Я взял на себя ответственность за их обучение на протяжении всей своей жизни», - сказал Акаш.
Фотограф взял на себя все расходы за обучение детей.
«Подобно этим тридцати, более четырёх миллионов детей вынуждены зарабатывать себе на жизнь изнурительным трудом в нашей стране. Может быть, трудно, но возможно дать надежду им всем. Если бы только каждый, кто может протянул руку помощи всего лишь одному ребенку, произойдёт настоящее чудо! Это превратит наше общество в более образованное, которое сможет внести больший вклад в развитие нашей страны, а это принесёт в итоге пользу всем нам».
Образованные дети - это будущее страны.
Детский труд в Бангладеш был основным направлением работы разных фотографов более пятнадцати лет. Хотя страна движется к позитивным изменениям в борьбе с эксплуатацией малолетних и обеспечении лучшего будущего для них. К сожалению, изменения происходят слишком медленно. Поэтому Акаш решил отказаться от собственного комфорта ради того, чтобы поддерживать детей из бедных семей.
Фотограф пожертвовал собственным комфортом ради чужих детей.
«С самого начала моей карьеры фотографа я хотел изменить ситуацию и привлечь внимание к страданиям этих деток. Мне чрезвычайно обидно и больно наблюдать, что процесс этих изменений происходит в нашем обществе слишком уж медленно! Поэтому я решил сам напрямую изменить жизнь людей. Я начал с тех, которых я фотографировал, и тех, с кем я уже работал. Я начал проводить тренинги и обучать ведению бизнеса нуждающихся, особенно родителей работающих детей. С помощью этих тренингов мне удалось организовать жизнь каждой семьи так, что теперь они могут зарабатывать больше денег. Их дети сейчас ходят в школу, а не на фабрику. На данный момент мне удалось помочь таким образом ста пятидесяти семьям».
Деятельность фотографа вдохновляет на добрые дела.
Акаш использует собственные деньги, чтобы помогать нуждающимся, при этом сам на себя он тратит очень мало. Он делится своим доходом от оплачиваемых заданий в области фотожурналистики от организаций и изданий, гонораров за фотосессии, семинары, продажи его книги и другой доходной деятельности.
Улыбки детей просто бесценны!
«Меня не спонсируют и не платят никакие организации. Я независимый фотожурналист-фрилансер. У меня нет нанятого персонала, который помогал бы мне с многочисленными кампаниями и проектами, которые я организовываю круглый год по моей собственной инициативе. Я всё делаю сам и беру на себя полную ответственность за это. Это включает в себя сбор информации, фотографирование, съёмку видео, интервьюирование людей, написание историй, организацию благотворительных кампаний. Я сам управляю распространением подаренных товаров среди непривилегированных людей. Сам веду учётные записи в социальных сетях. Использую я их только для поиска способов помочь людям, с которыми встречаюсь, чтобы попытаться улучшить хоть что-то в их жизни».
«Помощь неимущим людям внести позитивные изменения в свою жизнь - это моя жизненная миссия», - говорит Акаш. «Я стараюсь сосредоточиться на том, чтобы как можно больше детей покинули фабрики и поля, где они должны работать, чтобы выжить, и попали в школы. Я лично спонсирую образование сотен детей за свои деньги, потому что образованные дети - наше единственное будущее».
Дети часто выполняют самую низкооплачиваемую и даже опасную работу.
Это может показаться сумасшедшим для людей, которые имеют достаточно привилегий, чтобы иметь лёгкий доступ к образованию. Самой сложной задачей для фотографа оказалось убедить родителей позволить своим детям ходить в школу. Дети несут на себе тяжкое бремя поддержки семей, выполняя низкооплачиваемую и зачастую опасную работу.
«Чтобы привести работающих детей в школу, мне приходилось много раз ходить от двери к двери, прося родителей об этом. Наконец, мне удалось убедить некоторых родителей в чрезвычайной важности образования. Я побудил их отправить своих детей учиться. Это было совсем непросто. Для этого мне пришлось взять на себя полную финансовую ответственность за этих ребят. Это включает в себя их вступительные взносы, плату за обучение, ежедневное питание, книги, одежду, а также материальную компенсацию их родителям. Ведь теперь вместо того, чтобы зарабатывать они должны ходить в школу. Я с радостью несу все эти расходы, лишь бы детки учились!», - рассказывает Акаш.
Дети должны получать образование, а не тяжело работать.
Фотограф также лично выдаёт студентам сотни стипендий каждый год. «До двухсот студентов получили мои стипендии. Без этого финансирования для них было бы практически невозможно принять участие в экзаменах SSC и HSC и продолжить своё образование. Многие из них учатся в очень престижных учебных заведениях, чем я горжусь!»
Акаш получил более 100 международных наград в области фотографии. Его работы были представлены в более чем сотне международных изданий, включая Times, The Guardian и The Economist, и это лишь некоторые из них. В 2007 году он стал первым бангладешцем, вошедшим в топ-30 молодых фотографов, а в 2011 году он был первым бангладешцем, выступившим на конференции TED в Португалии.
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