С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как укоренить розы в песке

Укорените красивые цветы, которые вам подарили, за 1 месяц! И хотя розы — довольно капризная культура, результат укоренения довольно хороший. Следуйте всем советам ниже и проведите собственный эксперимент! Тогда у вас будут укорененные розочки, которые украсят ваш сад!


Обработка роз



Обрежьте розы напополам. Нижний срез также обновите. Острым, обеззараженным инструментом срежьте кору в двух местах, как показано на фото ниже.



Нижний срез розы обработайте свежим чесноком. Это поможет предотвратить гниение. Розы перед высадкой опудрите любым укоренителем. Если его нужно растворить в воде, то разведите и, согласно инструкции, дайте розам постоять.


Укоренение роз



Подготовьте горшок и песок. Песок можно заменить на вермикулит. Увлажните водой. Во влажный субстрат высадите подготовленные черенки роз. Поливайте по мере необходимости.



Примерно через месяц черенки укоренятся! Благодаря двум срезам корней также будет в 2 раза больше.



Проведите эксперимент самостоятельно и попробуйте укоренить имеющиеся розы! Конечно, результат не может быть 100 %, но самые сильные черенки всё же приживутся.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
укоренениеРозы

Картина дня

наверх