Как укоренить розы в песке

Укорените красивые цветы, которые вам подарили, за 1 месяц! И хотя розы — довольно капризная культура, результат укоренения довольно хороший. Следуйте всем советам ниже и проведите собственный эксперимент! Тогда у вас будут укорененные розочки, которые украсят ваш сад!







Обработка роз

Укоренение роз

Обрежьте розы напополам. Нижний срез также обновите. Острым, обеззараженным инструментом срежьте кору в двух местах, как показано на фото ниже.Нижний срез розы обработайте свежим чесноком. Это поможет предотвратить гниение. Розы перед высадкой опудрите любым укоренителем. Если его нужно растворить в воде, то разведите и, согласно инструкции, дайте розам постоять.Подготовьте горшок и песок. Песок можно заменить на вермикулит. Увлажните водой. Во влажный субстрат высадите подготовленные черенки роз. Поливайте по мере необходимости.Примерно через месяц черенки укоренятся! Благодаря двум срезам корней также будет в 2 раза больше.Проведите эксперимент самостоятельно и попробуйте укоренить имеющиеся розы! Конечно, результат не может быть 100 %, но самые сильные черенки всё же приживутся.