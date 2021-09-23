Лучший способ размножения гортензии

Гортензия — красивейший цветок, который привлекает внимание даже тех, кто совсем равнодушен к цветам. Несомненно такая красавица станет достойным украшением каждого участка.

Однако если вы хотите получить большую пышную клумбу, то вам потребуется далеко не один куст. Конечно же, куст этой красавицы стоит не дешево, поэтому лучший вариант в этом случае самостоятельно черенковать гортензию.







Период черенкования

Материал для черенка

Главные правила черенкования

Субстрат для укоренения

Посадка черенка

Первый вопрос — когда лучше всего черенковать гортензию. Период здесь достаточно долгий и длится он с конца августа по март включительно, а в холодной местности — по апрель.Ветка выбранная для черенкования должна был полностью одревесневевшей и с толщиной примерно такой же, как у простого карандаша. Идеально для черенкования подойдет цветущий однолетний побег.От выбранной ветки отрезаем черенок с 2 междоузлиями. Затем отступаем полсантиметра от нижней почки и с помощью острого секатора ровно, без надлома обрезаем черенок. Также аккуратно, чтобы не повредить почки, полностью удаляем и листья нижнего междоузлия.Черенок над верхней почкой обрезаем также очень аккуратно, но теперь отступив около 1 см над почкой. Чтобы минимизировать испарение влаги, листья верхнего черенка обрезаем примерно на 2/3.Затем подготовленные черенки опускаем на суки в любой укоренитель. Вода должна быть комнатной температуры или немного теплее. В воду погружаем нижнюю часть черенка, оставляя листики на поверхности.Важно подготовить правильный субстрат для укоренения. Лучшей основой в данном случае станет крупнозернистый речной песок, но можно брать и мелкий. Дело в том, что песок — это инертный грунт без питательных веществ, который не подвержен развитию грибков и бактерий. Кроме того песок хорошо удерживает воздух и влагу.Чтобы еще больше разрыхлить субстрат, добавляем в песок 10-20 % вермекулита или агроперлита, хорошо все перемешиваем.Затем на дно выбранной для черенкования емкости укладываем 5-7 см какого-либо органического материала, в нашем случае это обычная свежая трава. Сверху засыпаем траву подготовленным ранее субстратом. Емкость для черенкования обязательно должна иметь дренажные отверстия.Когда органика начнет перепревать, она, во-первых, будет подогревать субстрат, а во-вторых, подготовит питательные вещества для корневой системы черенка.Подготовленный черенок усаживаем в субстрат по самые верхние почки, таким образом мы еще больше уменьшим площадь испарения. Кроме того, при такой посадке почки гортензии пойдут с самого низа и в результате вы получите пышный кустик.Если черенки вы планируете оставить на улице, обязательно накройте их банкой или срезанной бутылкой.При соблюдении правильного температурного режима, около +20 градусов, и нормальной влажности почвы уже через 2-3 месяца вы получите готовый к посадке черенок с хорошей корневой системой.А ниже вы можете посмотреть видео о лучшем способе черенкования гортензии.