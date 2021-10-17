Моющее средство для пола, которое не оставляет разводов

Моющее средство для пола, купленное в магазине, не работает так хорошо, как бы нам хотелось. Да и средства для мытья окон часто дают сбой. От свекрови узнала 2 простых средства, которые помогут вымыть окна очень быстро, а результат просто восхитительный.
К слову, данное средство подходит и для мытья зеркал.
А также есть хитрость, как помыть пол, чтоб он был сверкающим и долго не грязнился. Сегодня мы раскроем для тебя, дорогая читательница, эти две хитрости от опытной хозяюшки. При генеральной уборке как найдешь!
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА
Мытье окон
Это средство помогает вымыть окна на 1000 %: быстро, эффективно и без грязных разводов. Итак, в тазик с водой (около 5 литров) нужно добавить 0,5 столовой ложки любого средства, которым ты моешь посуду. Я обычно беру детское, щадящее. Туда же влей 1,5 столовые ложки укусной кислоты (70 %). Тщательно перемешай.
Заранее подготовь тряпку для мытья и полотенце, которое впитывает влагу. Предварительно вымой оконную раму, а затем смочи тряпку для мытья окон этим раствором. Протри поверхность окна этим средством, а потом снова протри впитывающим полотенцем. Главное, чтоб оно было не ворсистым. Для идеальной полировки можно взять еще одно полотенце и протереть им еще раз поверхность окон.
Поверь, это средство работает на ура! Мыть им — одно удовольствие, и окна остаются сияющими надолго.
Мытье ламината и плитки
В первую очередь нужно подготовиться к мытью напольных покрытий. Легкую и мобильную мебель убери в другую комнату или подними. К примеру, стулья и табуретки можно поставить ножками вверх на стол. Почисти и убери с пола все ковры. Приготовь необходимый инвентарь и моющие средства.
⠀
Также нужно убрать с пола всю пыль и мелкий мусор. Это можно сделать с помощью пылесоса или веника, смоченного в воде.
И еще совет: мыть полы в помещении лучше начинать не от двери, а с противоположного конца. В таком случае ты не будешь наступать на уже чистые участки и, следовательно, не придется повторно их мыть. И не забудь про плинтуса! На них тоже скапливается много пыли и грязи.
Для мытья напольных покрытий налей в таз (около 8 литров) воды. Туда влей полколпачка средства для мытья пола или, если такого у тебя нет, подойдет и средство для мытья посуды и флакончик (около 25 граммов) глицерина. Хорошенько перемешай, и можно мыть пол.
Такое самодельное моющее средство помогает легче и быстрее убрать загрязнения и сделать пол более блестящим!
СОВЕТ РЕДАКЦИИ
Также предлагаю узнать, зачем мыть пол водой с солью. Подходит для ламината, кафельной плитки, линолеума и выкрашенных водостойкой краской поверхностей, почти универсальна!
Такое самодельное моющее средство для пола и окон выручит тебя не раз.
Читать далее →
Свежие комментарии