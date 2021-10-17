Моющее средство для пола, которое не оставляет разводов

Моющее средство для пола, купленное в магазине, не работает так хорошо, как бы нам хотелось. Да и средства для мытья окон часто дают сбой. От свекрови узнала 2 простых средства, которые помогут вымыть окна очень быстро, а результат просто восхитительный.

К слову, данное средство подходит и для мытья зеркал.

А также есть хитрость, как помыть пол, чтоб он был сверкающим и долго не грязнился. Сегодня мы раскроем для тебя, дорогая читательница, эти две хитрости от опытной хозяюшки. При генеральной уборке как найдешь!



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА

Мытье окон

Мытье ламината и плитки

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Это средство помогает вымыть окна на 1000 %: быстро, эффективно и без грязных разводов. Итак, в тазик с водой (около 5 литров) нужно добавить 0,5 столовой ложки любого средства, которым ты моешь посуду. Я обычно беру детское, щадящее. Туда же влей 1,5 столовые ложки укусной кислоты (70 %). Тщательно перемешай.Заранее подготовь тряпку для мытья и полотенце, которое впитывает влагу. Предварительно вымой оконную раму, а затем смочи тряпку для мытья окон этим раствором. Протри поверхность окна этим средством, а потом снова протри впитывающим полотенцем. Главное, чтоб оно было не ворсистым. Для идеальной полировки можно взять еще одно полотенце и протереть им еще раз поверхность окон.Поверь, это средство работает на ура! Мыть им — одно удовольствие, и окна остаются сияющими надолго.В первую очередь нужно подготовиться к мытью напольных покрытий. Легкую и мобильную мебель убери в другую комнату или подними. К примеру, стулья и табуретки можно поставить ножками вверх на стол. Почисти и убери с пола все ковры. Приготовь необходимый инвентарь и моющие средства.Также нужно убрать с пола всю пыль и мелкий мусор. Это можно сделать с помощью пылесоса или веника, смоченного в воде.И еще совет: мыть полы в помещении лучше начинать не от двери, а с противоположного конца. В таком случае ты не будешь наступать на уже чистые участки и, следовательно, не придется повторно их мыть. И не забудь про плинтуса! На них тоже скапливается много пыли и грязи.Для мытья напольных покрытий налей в таз (около 8 литров) воды. Туда влей полколпачка средства для мытья пола или, если такого у тебя нет, подойдет и средство для мытья посуды и флакончик (около 25 граммов) глицерина. Хорошенько перемешай, и можно мыть пол.Такое самодельное моющее средство помогает легче и быстрее убрать загрязнения и сделать пол более блестящим!Также предлагаю узнать, зачем мыть пол водой с солью. Подходит для ламината, кафельной плитки, линолеума и выкрашенных водостойкой краской поверхностей, почти универсальна!Такое самодельное моющее средство для пола и окон выручит тебя не раз.