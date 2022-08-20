Роли киноактеров, которые им стыдно вспоминать

Далеко не все роли приносят актерам признание и награды. Более того, некоторые свои работы звезды Голливуда и вовсе не хотят вспоминать, потому что… им стыдно.









Дженнифер Энистон

Холли Берри

Сильвестр Сталлоне

Джордж Клуни

Кейт Уинслет

Бен Аффлек

Марк Уолберг