Роли киноактеров, которые им стыдно вспоминать

Далеко не все роли приносят актерам признание и награды. Более того, некоторые свои работы звезды Голливуда и вовсе не хотят вспоминать, потому что… им стыдно.
Дженнифер Энистон
Фильм ужасов «Лепрекон» (1993) стал дебютным для Дженнифер Энистон. Актриса сыграла Тори, которая вместе с другими героями боролась со злым гномом по имени Лепрекон. Лента получила негативные оценки критиков. По словам Дженнифер, поначалу она восприняла роль в этом фильме как настоящий прорыв, ведь тогда начинающую актрису не хотели брать даже на самые незначительные роли. «Сейчас я понимаю, что гордиться этим глупо», — делится Энистон.
Холли Берри
«Золотая малина» за худшую роль — такую «награду» Берри получила за роль женщины-кошки в одноименном фильме. Картина была признана критиками самой провальной за всю историю кино. Однако, несмотря на это, Холли пришла за антинаградой лично. Она вышла на сцену с «Оскаром» в руках, который получила в 2001 году, и «поблагодарила» создателей фильма: «Это то, что было нужно моей карьере! Я была на вершине, а Женщина-кошка опустила меня на самое дно!»
Сильвестр Сталлоне
Сталлоне в самом начале своей карьеры согласился на роль в порнофильме «Вечеринка у Китти и Стада, или Итальянский жеребец»… Но на это у Сталлоне были свои причины. На тот момент актеру очень нужны были деньги. А $200, которые он заработал на этих съемках, были для него огромной суммой. В одном из интервью Сильвестр рассказывал: «Мне тогда было нечего есть, меня выставили из квартиры, и я четыре ночи провел на автобусной станции. Я был в отчаянии. Когда ты голоден, ты делаешь много такого, чего обычно делать не стал бы.» Было время, когда актер делал попытки запретить этот фильм и даже судился с создателями кинокартины. Но, как говорится, от прошлого не уйти.
Джордж Клуни
Фильм «Бэтмен и Робин» (1997) принес Джорджу Клуни титул «худшего Бэтмена всех времен». А сама картина не один раз появлялась в списке худших в истории кино. Клуни неоднократно подчеркивал, что ему стыдно за свою игру, и извинялся перед поклонниками за то, что принял участие в съемках этого проекта. «Вообще-то, я даже был уверен, что своей ролью уничтожил франшизу. К счастью, спустя годы Кристофер Нолан сумел возродить Бэтмена на киноэкране», — заявил актер.
Кейт Уинслет
«Титаник» — творение Джеймса Кэмерона, которое принесло начинающей актрисе Кейт Уинслет всемирную популярность. Казалось бы, Уинслет должна всю жизнь гордиться таким удачным началом карьеры, но… Кейт вспоминает роль в фильме с ужасом и содроганием, а в частности — свой поддельный американский акцент. «Я не могу это слышать! Это ужасно! Надеюсь, что сейчас у меня получается лучше».
Бен Аффлек
Даже фильм «Джилья», за который Аффлек получил несколько антипремий «Золотая малина», не столько смущает актера, как лента «Сорвиголова» (за эту роль Бена также наградили «Малиной»). «Единственный фильм, о котором мне действительно горько вспоминать, — „Сорвиголова“. Он просто убивает меня. Мне нравится и сюжет, и персонаж — а потому мысль о том, что в результате получилась какая-то фигня, останется со мной навсегда. Может, это именно и послужило мне мотивацией отыграться в роли Бэтмена», — утверждает актер.
Марк Уолберг
Роль ученого-биолога в триллере «Явление» (2008) актер считает своей худшей и провальной на сегодняшний день. Да и сама идея фильма кажется Уолбергу абсурдной: «Деревья, чувак. Сраные деревья заставляют людей убивать себя. Ты можешь поверить в этот бред?» — спрашивает сам себя актер.
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