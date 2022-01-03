Художник рисует забавные иллюстрации обо всём, что его попросят

«Нарисуй шахматы, которые играют в людей». Автор: Chilik.

«Нарисуй бойцовых котов». Автор: Chilik.

Нарисуй огонь, который влюблён в воду, которая находится под землёй». Автор: Chilik.

Парадокс, что тут скажешь. Автор: Chilik.

Вот он - робкий и стеснительный парень. Автор: Chilik.

Какая досада. Автор: Chilik.

Кусать локти. Автор: Chilik.

Радуга. Автор: Chilik.

Как же так? Автор: Chilik.

Выхода нет только из гроба. Автор: Chilik.

Морковка против бревна. Автор: Chilik.

Всё когда-то бывает впервые. Автор: Chilik.

Без комментариев. Автор: Chilik.

И как это понимать..? Автор: Chilik.

Добро пожаловать в мир иллюзий. Автор: Chilik.

Благородный поступок. Автор: Chilik.

Найдите десять отличий. Автор: Chilik.

Всё предельно ясно. Автор: Chilik.

Финита ля паста. Автор: Chilik.

Бессмертные развлекаются. Автор: Chilik.

Змейка. Автор: Chilik.

Мягко стелет, жёстко спать. Автор: Chilik.

Невесомость. Автор: Chilik.

Арахнофобия. Автор: Chilik.