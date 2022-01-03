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Художник рисует забавные иллюстрации обо всём, что его попросят


Художник рисует забавные иллюстрации обо всём, что его попросят

«Нарисуй шахматы, которые играют в людей». Автор: Chilik.

Молодого талантливого иллюстратора Анатолия Чилика (он же Chilik) знают как человека, создающего забавные комиксы на различные темы. Но настоящий успех ему принёс эксперимент, связанный с рисунками по заявкам, «градом» посыпавшиеся на него от многочисленных подписчиков. Складывается такое впечатление, что для художника нет ничего невозможного. Он с лёгкостью и полной боевой готовностью берётся изображать всё то, о чём его просят. И порой это бывает настолько нелепо и мило, что улыбаешься, поглядывая на бойцовских котов, огонь, влюблённый в воду, на одиночество по-итальянски и многое другое.

Художник рисует забавные иллюстрации обо всём, что его попросят

«Нарисуй бойцовых котов». Автор: Chilik.

 
Художник рисует забавные иллюстрации обо всём, что его попросят

«Нарисуй огонь, который влюблён в воду, которая находится под землёй». Автор: Chilik.

 
Парадокс, что тут скажешь. Автор: Chilik.

Парадокс, что тут скажешь. Автор: Chilik.

 
Вот он - робкий и стеснительный парень. Автор: Chilik.

Вот он - робкий и стеснительный парень. Автор: Chilik.

 
Какая досада. Автор: Chilik.

Какая досада. Автор: Chilik.

 

 
Кусать локти. Автор: Chilik.

Кусать локти. Автор: Chilik.

 
Радуга. Автор: Chilik.

Радуга. Автор: Chilik.

 

 
Как же так? Автор: Chilik.

Как же так? Автор: Chilik.

 
Выхода нет только из гроба. Автор: Chilik.

Выхода нет только из гроба. Автор: Chilik.

 
Морковка против бревна. Автор: Chilik.

Морковка против бревна. Автор: Chilik.

 

 
Всё когда-то бывает впервые. Автор: Chilik.

Всё когда-то бывает впервые. Автор: Chilik.

 

 
Без комментариев. Автор: Chilik.

Без комментариев. Автор: Chilik.

 

 
И как это понимать..? Автор: Chilik.

И как это понимать..? Автор: Chilik.

 

 
Добро пожаловать в мир иллюзий. Автор: Chilik.

Добро пожаловать в мир иллюзий. Автор: Chilik.

 

 
Нервно выкуренные трубки. Автор: Chilik.

Нервно выкуренные трубки. Автор: Chilik.

 

 
Благородный поступок. Автор: Chilik.

Благородный поступок. Автор: Chilik.

 

 
Найдите десять отличий. Автор: Chilik.

Найдите десять отличий. Автор: Chilik.

 

 
Всё предельно ясно. Автор: Chilik.

Всё предельно ясно. Автор: Chilik.

 

 
Финита ля паста. Автор: Chilik.

Финита ля паста. Автор: Chilik.

 

 
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Невесомость. Автор: Chilik.

 

 
Арахнофобия. Автор: Chilik.

Арахнофобия. Автор: Chilik.

 

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Художник рисует забавные иллюстрации обо всём, что его попросят

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Художник рисует забавные иллюстрации обо всём, что его попросятПодписаться на мой Instagram
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