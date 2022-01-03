Художник рисует забавные иллюстрации обо всём, что его попросят

«Нарисуй шахматы, которые играют в людей». Автор: Chilik.
Молодого талантливого иллюстратора Анатолия Чилика (он же Chilik) знают как человека, создающего забавные комиксы на различные темы. Но настоящий успех ему принёс эксперимент, связанный с рисунками по заявкам, «градом» посыпавшиеся на него от многочисленных подписчиков. Складывается такое впечатление, что для художника нет ничего невозможного. Он с лёгкостью и полной боевой готовностью берётся изображать всё то, о чём его просят. И порой это бывает настолько нелепо и мило, что улыбаешься, поглядывая на бойцовских котов, огонь, влюблённый в воду, на одиночество по-итальянски и многое другое.
«Нарисуй бойцовых котов». Автор: Chilik.
«Нарисуй огонь, который влюблён в воду, которая находится под землёй». Автор: Chilik.
Парадокс, что тут скажешь. Автор: Chilik.
Вот он - робкий и стеснительный парень. Автор: Chilik.
Какая досада. Автор: Chilik.
Кусать локти. Автор: Chilik.
Радуга. Автор: Chilik.
Как же так? Автор: Chilik.
Выхода нет только из гроба. Автор: Chilik.
Морковка против бревна. Автор: Chilik.
Всё когда-то бывает впервые. Автор: Chilik.
Без комментариев. Автор: Chilik.
И как это понимать..? Автор: Chilik.
Добро пожаловать в мир иллюзий. Автор: Chilik.
Нервно выкуренные трубки. Автор: Chilik.
Благородный поступок. Автор: Chilik.
Найдите десять отличий. Автор: Chilik.
Всё предельно ясно. Автор: Chilik.
Финита ля паста. Автор: Chilik.
Бессмертные развлекаются. Автор: Chilik.
Змейка. Автор: Chilik.
Мягко стелет, жёстко спать. Автор: Chilik.
Невесомость. Автор: Chilik.
Арахнофобия. Автор: Chilik.
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