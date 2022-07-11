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Ещё один способ почистить золото без труда

Довести золотые украшения до идеального состояния не так сложно, и никаких специальных дорогостоящих средств покупать не нужно. Воспользуйтесь полезными советами ниже!

Ещё один способ почистить золото без труда

На золото нанесите любую губную помаду. Возьмите старую щётку и хорошенько потрите. После этого промойте с моющим средством для посуды. Золото будет не только очищено, но и отполировано! Вместо губной помады хорошо также использовать зубной порошок или зубную пасту без абразивных частиц (например, детскую или очень мягкую, для чувствительных зубов).

Ещё один способ почистить золото без труда

Ещё один способ почистить золото без труда — закинуть их в раствор с таблеткой для чистки протезов любой фирмы (продаётся в аптеке). 15-20 минут, и золото будет сиять!

Ещё один способ почистить золото без труда

Подробнее о том, почистить и отполировать золото, смотрите в видео ниже:


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