Довести золотые украшения до идеального состояния не так сложно, и никаких специальных дорогостоящих средств покупать не нужно. Воспользуйтесь полезными советами ниже!







На золото нанесите любую губную помаду. Возьмите старую щётку и хорошенько потрите. После этого промойте с моющим средством для посуды. Золото будет не только очищено, но и отполировано! Вместо губной помады хорошо также использовать зубной порошок или зубную пасту без абразивных частиц (например, детскую или очень мягкую, для чувствительных зубов).







Ещё один способ почистить золото без труда — закинуть их в раствор с таблеткой для чистки протезов любой фирмы (продаётся в аптеке). 15-20 минут, и золото будет сиять!







Подробнее о том, почистить и отполировать золото, смотрите в видео ниже:



