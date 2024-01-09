9 секретов лёгкого быта

Бытовые вопросы зачастую отнимают у нас много времени. А ведь время — самый ценный ресурс любого человека. Именно поэтому мы все стремимся облегчить себе быт.







Благодаря нашим советам вы не только сократите время на уборку, но и сможете сделать ее легко и просто. Мы расскажем как правильно хранить пастельное белье, чтобы не искать нужный комплект по всему шкафу. И как быстро остудить только что приготовленное блюда для подачи к столу. С нашими советами каждая хозяюшка сможет облегчить себе быт и освободить время для себя.





1. Сохраняем сковородки целыми

2. Не выбрасывайте втулку от туалетной бумаги

3. Крышки от стаканчика со сметаной помогут в быту

4. Удобный органайзер для приправы

5. Храним постельное белье правильно

6. Газеты спасут ваши окна

7. Придаём блюду комфортную температуру

8. Яичная скорлупа очистить любимый графин

9. Замораживаем домашние полуфабрикаты правильно

Спасаем антипригарное покрытиеМногие хозяюшки знают, как тяжело бывает следить за сохранностью антипригарного покрытия у сковородок. Любое механическое воздействие может нарушить целостность покрытия и испортить посуду. Поэтому так важно организовать для неё правильное хранение. К счастью, мы знаем, как это сделать.Наверняка после праздников у вас оставались лишние бумажные тарелки, которые хранятся в дальней части шкафа. Вот именно они то нам и понадобятся. Необходимо накрыть бумажной тарелкой дно сковороды. Тогда сверху вы сможете поставить ещё одну, не боясь за сохранность антипригарного покрытия. Таким образом, вы сохраните сковородки, и они будут занимать меньше места в шкафу.Бесплатный органайзер для проводовВ последнее время производители перестали выпускать смываемые втулки. И у многих из нас их скапливается большое количество. Но не стоит сразу нести их на мусорку, они нам ещё пригодятся.К примеру, можно наматывать на них пряжу, которая продаётся в мотке. Такой способ намного облегчит рукодельницам их творчество. Но мы предпочитаем хранить в них провода. За счёт такой организации хранения провода не спутываются в шкафу и занимают намного меньше места. Да и найти нужный намного проще.Не выбрасывайте крышку от сметаныМы каждый день выбрасываем много вещей, которые могли бы нам ещё послужить. К примеру, крышки от стаканчиков со сметаной могут нам ещё пригодиться.Наверно, каждая хозяюшка сталкивалась с ситуацией, когда банок для хранения оказывалось больше, чем нужных крышек. Если речь идёт о хранении зелени, которой противопоказан контакт с кислородом, я использую обычные крышки от сметаны. Она плотно прикрывает поверхность банки и обеспечивает нужную сохранность зелени. Да и снять ее гораздо проще.Баночки от детского питания в бытуМолодые родители знают, как быстро скапливаются на кухне пустые баночки от детского питания. Они смогут сослужить вам отличную службу.Просто тщательно промойте их, и у вас появится новый органайзер для приправы. Причём совершенно бесплатно.Правильное хранение постельного бельяНаверное, каждая хозяюшка сталкивалась с проблемой найти нужный комплект постельного белья у себя в комоде. Часто мы в спешке можем их перепутать. Чтобы наверняка избежать этой проблемы, у нас есть отличный метод хранения.В следующий раз после стирки просто сложите все постельное белье аккуратно в наволочку. Таким образом, у вы сможете сократить занимаемое место в комоде. И совершенно точно будете знать, где какой комплект хранится.Газеты отлично отмоют окнаСовременное общество использует слишком много бытовой химии. Для уборки у каждой хозяюшки такой запас моющих средств, что впору открывать свой магазин. А ведь это все плохо отражается на экологии. Но мы знаем способ, который позволит вам отказаться от бытовой химии хотя бы при мытье окон.Тут нам на помощь приходит забытый бабушкин метод. Вымойте окна простой водой, а чтобы не оставалось разводов, воспользуйтесь газетами. Пару газетных листов следуем смять в руках и хорошенько протереть ими окна. Вы удивитесь, но и без бытовой химии ваши окна будут сверкать чистотой.Подаём блюда комфортной температурыМногие из нас предпочитают кушать только что приготовленные блюда. Однако когда оно с пылу с жару, то слишком горячее для употребления. Приходится ждать, пока блюдо остынет до комфортной температуры. А дети чаще всего и вовсе не едят горячую пищу.Чтобы справится с этой проблемой, используйте нашу бытовую хитрость. Перед тем как накладывать готовое блюдо на тарелку, ее следует отправить в морозильную камеру на несколько минут. За это время она замёрзнет и сможет немного охладить пищу, когда ее положат в неё.Легко и просто чистим графинКаждая хозяюшка знает, как сложно бывает почистить вашу или графин с узким горлышком. Вручную это сделать практически невозможно. Конечно, сейчас есть специальные ёршики для мытья ваз, но вряд ли они есть у всех дома. Но мы знаем, как быстро и качественно справиться с этой проблемой.Вам понадобиться лишь яичная скорлупа. Залейте в графин немного горячей воды и средство для мытья посуды. А после покрошите немного яичной скорлупы. После чего как следует покрутите и взболтайте графин. Скорлупа выступит в качестве скрабирующих частичек и легко отмоет ваш графин.Коробки спасут домашние полуфабрикатыПолуфабрикаты стали неотъемлемой частью нашей жизни. К сожалению, в современном ритме жизни сложно находить время каждый раз готовить блюдо с нуля. Конечно же, каждая хозяюшка собственноручно готовит полуфабрикаты для своей семьи. И сталкивается с проблемой хранения. Дело в том, что домашние полуфабрикаты следует заморозить сначала по штучно, а уже после этого можно отправить их в пакет для хранения. Иначе ваши пельмени и котлеты обязательно слипнуться.Но первичная индивидуальная заморозка занимает много места и времени, которое так не хочется тратить. К счастью, у нас есть решение. Вам помогут обычные коробки от конфет. Дно коробки следует застелить пищевой плёнкой и выложить на неё полуфабрикаты, сверху накрыв ещё одним слоем пищевой плёнки. Такую конструкцию легко можно ставить друг на друга в морозилке. Благодаря этому методу вы сможете за один раз заморозить все свои полуфабрикаты и сэкономить своё время.