Как обычный фломастер спас астронавтам жизнь







Лунный модуль.

За несколько минут до того, как Армстронг сделал культовое фото Олдрина.











Астронавт на поверхности Луны, возле лунного модуля.

Базз Олдрин.

Внутри лунного модуля.

Этот незначительный предмет спас астронавтам жизнь и решил судьбу миссии «Аполлон-11».