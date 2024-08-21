15 мимимишных иллюстраций животных, живущих рядом с человеком

Очаровательные зверюшки Синди Хансон.
Все животные прекрасны - и жучки, и паучки, и мышки, и ослики. По крайней мере, это именно так для Синди Хансон, художницы, которая с помощью обычных цветных карандашей и акварельных красок создает иллюстрации, уровень мимимишности которых просто зашкаливает.
Разные варианты слоненка.
Лисенок. Автор: Syndey Hanson.
Стич на воде. Автор: Syndey Hanson.
Для Синди Хансон (Syndey Hanson) не существует некрасивых или неприятных животных - она твердо убеждена, что все создания по-своему милы. И потому на ее иллюстрациях даже летучие мышки и ядовитые пауки выглядят, как самые очаровательные существа на земле. Некоторые из представленных в сегодняшнем обзоре иллюстраций были созданы для детской книги Лори Хаскинс Хоран "Next to You: A Book of Adorableness" (Рядом с тобой: книга очаровательности), рассказывающей маленьким детям об "очаровательных зверюшках".
Паучок. Автор: Syndey Hanson.
Пчела. Автор: Syndey Hanson.
Ослик. Автор: Syndey Hanson.
Морская свинка. Автор: Syndey Hanson.
маленькие поссумы. Автор: Syndey Hanson.
Сказка на ночь для летучих мышек. Автор: Syndey Hanson.
Зайчик. Автор: Syndey Hanson.
Мышка. Автор: Syndey Hanson.
Пчелка. Автор: Syndey Hanson.
Летучая мышка. Автор: Syndey Hanson.
Рядом с тобой. Автор: Syndey Hanson.
Мотылек. Автор: Syndey Hanson.
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