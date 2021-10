Удивительные женщины: Сара Бридлав – первая в Америке афроамериканка-миллионер

Сара Бридлав (известная, как Мадам Си Джей Уокер) была афроамериканским предпринимателем, филантропом, а также политическим и общественным деятелем. А ещё она – первая женщина в Америке, которая стала миллионером и одной из самых богатых афроамериканок, исключительно благодаря своим способностям и трудолюбию.











В семейном кругу.



Среди выдающихся личностей, особое место занимает Сара Бридлав – основатель компании CJ Walker Manufacturing Company, которая производила косметику и товары для ухода за волосами для чернокожих женщин. Сара была известна своей благотворительной деятельностью и социальной активностью. Она делала щедрые финансовые пожертвования многочисленным организациям и была покровителем искусств. Поместье Мадам Си Джей Уокер «Вилла Леваро» в Ирвингтон-он-Хадсоне (штат Нью-Йорк) стало местом социальных собраний для афро-американской общины. В 1927 году в Индианаполисе был открыт Театральный центр мадам Уокер. Оба эти места были внесены в Национальный регистр исторических мест.







Вилла Уокер Lewaro.



Сара Бридлав родилась 23 декабря 1867 года недалеко от городка Дельта в штате Луизиана в семье Оуэна и Минервы (Андерсон) Бридлав. Семья была большая: кроме Сары было еще пятеро детей (старшая сестра Лувения и четыре брата: Александр, Джеймс, Соломон и Оуэн-младший). Что интересно, Сара первым ребенком в семье, которая родилась после подписания Прокламации об освобождении рабов (ее братьям и сестре пришлось работать с родителями на плантации Берни).

Торговая марка Мадам Си Джей Уокер.Мать Сары умерла (как сегодня принято считать) от холеры в 1872 году, а ее отец женился во второй раз, но умер через несколько лет. Оставшись сиротой в возрасте семи лет, Сара переехала в Виксбург , Миссисипи в возрасте десяти лет и работала в качестве домашней прислуги. До своего первого брака она жила со старшей сестрой Лувенией и сводным братом Джесси Пауэллом.CJ Walker Manufacturing Company, Индианаполис, 1911 год.В 1882 году, в возрасте четырнадцати лет, Сара вышла замуж за Мозеса Макуильямса. Все сочли этот ранний брак попыткой Сары избежать плохого обращения со стороны ее сводного брата, с которым она жила до того. 6 июня 1885 года у Сары и Мозеса родилась дочь, А’Лелия Уокер. Когда Мозес умер в 1887 году, Саре было двадцать лет, а дочери всего два года. Второй раз Сара вышла замуж в 1894 году , но бросила второго мужа, Джона Дэвиса, в 1903 году, а в 1905 году переехала в Денвер, штат Колорадо. В январе 1906 года Сара вышла замуж за Чарльза Джозефа Уокера, коммивояжера газетной рекламы из Миссури. Благодаря этому браку, она стала известна как мадам Си Джей Уокер. Пара развелась в 1912 году.Агенты Мадам Уокер.Еще в браке дочери дали фамилию своего отчима и с тех пор она стала известна как А’Лелия Уокер. В 1888 году Сара переехала с дочерью в Сент-Луис, штат Миссури, где жили трое ее братьев. Там она нашла работу прачкой. Хотя Сара зарабатывала всего чуть больше одного доллара в день, она была полна решимости сделать достаточно денег, чтобы обеспечить образование своей дочери. Именно в это время 21-летняя девушка, как это часто встречалось среди чернокожих женщин ее эпохи, столкнулась с сильной перхотью и облысением. Причиной этого были кожные заболевания и ежедневный контакт с такими продуктами, как щелок, который входил в состав мыла.National Beauty Culturists and Benevolent Association.Также потере волос способствовали плохое питание, болезни и нечастое купание и мытье волос (ведь в то время большинству американцев не хватало таких элементарных удобств , как внутренний водопровод, центральное отопление и электричество). Первоначально Сара узнала об уходе за волосами от своих братьев, которые были цирюльниками в Сент-Луисе. По время Всемирной выставки в Сент-Луисе в 1904 году она стала представителем Энни Мэлоуна, афро-американского предпринимателя по уходу за волосами и владельца компании Poro.Роскошная женщина, роскошный автомобиль.Во время работы на Мэлоуна, который впоследствии стал крупнейшим конкурентом Уокер в сфере ухода за волосами, Сара научилась достаточно многому по уходу за волосами, чтобы впоследствии разработать свою собственную линейку продукции Средство для роста волос от Мадам Си Джей Уокер.В июле 1905 года, когда ей было тридцать семь лет , Сара переехала с дочерью в Денвер, где она продолжала продавать продукты для Мэлоуна и развивать свой собственный бизнес по уходу за волосами. После ее брака с Чарльзом Уокером в 1906 году, она стала известна как мадам Си Джей Уокер – независимый парикмахер и розничный торговец косметических кремов. Ее муж, который был также ее бизнес-партнером, предоставлял Саре консультации по рекламе и продвижению товаров. Сара занималась продажей своей продукции, лично доставляя ее клиентам и обучая других чернокожих женщин, как ухаживать за своими волосами.Мадам Уокер с друзьями в автомобиле . В 1906 году Уокер сделала свою дочь ответственной за доставки по почте в Денвере, в то время как она и ее муж путешествовали по всей южной и восточной части Соединенных Штатов, расширяя бизнес. В 1908 году Уокер с мужем переехали в Питтсбург, где открыли салон красоты и создали «А’Лелия колледж» для обучения «стилистов по волосам». После закрытия бизнеса в Денвере в 1907 году, А’Лелия перебралась в Питсбург, в то время как Уокер открыла новый салон в Индианаполисе в 1910 году. А’Лелия также убедила свою мать создать отделение салона красоты в Нью-Йокском Гарлеме в 1913 году.Мадам Си Джей Уокер посвящали песни.В 1910 году Уокер перевезла свой бизнес в Индианаполис, где она основала штаб-квартиру «Madame CJ Walker Manufacturing Company». Компания начала развиваться бурными темпами, а для увеличения продаж Уокер начала обучать других женщин, которые хотели стать «стилистами красоты» с помощью «системы Уокер » (ее метода ухода за волосами, который был разработан для стимулирования роста волос и улучшения состояния кожи головы). У линейки продукции Уокер было несколько конкурентов. Подобные продукты производились в Европе и другими компаниями в Соединенных Штатах.Уокер щедро финансировала благотворительные и религиозные организации.Между 1911 и 1919 годами, в разгар своей карьеры, Уокер и ее компания использовали несколько тысяч женщин в качестве агентов по продажам своей продукции. К 1917 году на компанию работало около 20 000 женщин. Одетые в характерную форму (белые рубашки, черные юбки и черные ранцы за спиной), эти сотрудницы колесили по всем Соединенным Штатам, предлагая и развозя продукцию по уходу за волосами Уокер. Сара прекрасно понимала силу рекламы и узнаваемости бренда, поэтому рекламой пестрели все афро-американские газеты и журналы , а также сама мадам Си Джей Уокер постоянно ездила с выступлениями, продвигая свою продукцию. Это помогло сделать Уокер ее бренд хорошо известным не только в Соединенных Штатах: в 1920-х годах ее бизнес-рынок расширился на Кубу, Ямайку, Гаити, Панаму и Коста-Рику.Конверт и почтовая марка Мадам Уокер.Помимо того, что она обучала чернокожих женщин продажам и уходу за волосами, Уокер также начала учить их, как строить свой собственный бизнес и призывала их стать финансово независимыми. В 1917 году, вдохновленная моделью Национальной ассоциации цветных женщин, Уокер начала организовывать своих агентов по продажам в государственные и местные клубы . Результатом этого стало создание организации National Beauty Culturists and Benevolent Association of Madam C. J. Walker Agents.Инсталляция, посвященная Мадам Си Джей Уокер.Ее первая ежегодная конференция , созванная в Филадельфии в течение лета 1917 года, была одной из первых национальных встреч женщин-предпринимателей для обсуждения деловых связей и коммерции. Во время конференции Уокер бесплатно раздавала женщинам свою продукцию и тем самым впоследствии привлекла новых агентов по продажам. По мере того, как богатство и слава Уокер увеличивались, она стала более вольной во своих взглядах. В 1912 году Уокер выступила на ежегодном собрании Национальной негритянской Бизнес лиги, где заявила: «Я женщина, которая пришла с хлопковых полей Юга. Своими руками я сделала огромный бизнес и построила свой собственный завод на моей собственной земле».Дело Уокер процветает и сегодня.Помимо своей феноменальной карьеры , Уокер также запомнилась тем, что она финансировала значительные суммы в множество благотворительных и религиозных организаций. Помимо своей феноменальной карьеры , Уокер также запомнилась тем, что она финансировала значительные суммы в множество благотворительных и религиозных организаций. Более того, Уокер завещала около $ 100 000 в детские дома и учреждения, а также направила две трети будущей чистой прибыли от своего имущества на благотворительные цели.