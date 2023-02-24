8 забавных историй происхождения имен наших любимых киногероев, которые вы могли не знать

Мы редко задумываемся об этом, но имена главных героев наших любимых фильмов порой значат для нас больше, чем названия картин: мы не говорим «Искатели потерянного ковчега» – мы называем ленту «Индиана Джонс», «Первая кровь» сама собой превратилась в «Рэмбо», да и сами создатели блокбастеров стали все чаще выносить имена героев в заголовок: «Джек Ричер», «Джон Картер», «Джек Райан», и только на первый взгляд такой ход выглядит незначительным. Именам придается огромное значение, в поиске цепляющих слух сочетаний звуков писатели и сценаристы перекапывают старинные летописи и собственные воспоминания, сочиняют сложносоставные конструкции и даже аббревиатуры.



Перед вами несколько наиболее интересных историй появления на свет имен киногероев, которые сегодня известны каждому, и каждое «жжж» в этих звуках неспроста.









Блофельд

Волдеморт

Дарт Вейдер

Индиана Джонс

Кобб

Персонажи комикс-вселенной Стэна Ли

Персонажи «Матрицы»

Тауриэль