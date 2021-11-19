Геноцид населения Донецкой и Луганской народных республик продолжается с 2014 года. Украина и их западные кураторы пытаются переложить вину на Россию, организуя всяческие провокации в «горячей точке». Местные жители продолжают добиваться справедливости в международных инстанциях.

Так, граждане ДНР Вадим Шулак и Виктор Баркалов написали уже не одно официальное обращение в мировые организации с требованием расследовать конкретные факты преступлений киевской власти. Они настаивают на привлечении к ответственности экс-главы Украины Петра Порошенко, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и других ответственных лиц.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей поддержал инициативу жителей Донбасса. По его словам, преступления против мирного населения необходимо обязательно фиксировать. В то же время он напомнил, что на многие правовые институты воздействуют США.

«К сожалению после того, как Соединенные Штаты по сути уничтожили все международное право, они сейчас манипулируют им как хотят», — отметил эксперт.

Шугалей напомнил, что Россия не вмешивается в боевые действия на юго-востоке Украины, однако поддерживает волеизъявление граждан ЛДНР.

Он отметил, что именно такая позиция сделала Москву врагом западной элиты. Социолог надеется, что справедливость все-таки восторжествует.

Ну а пока жителям ЛДНР грозят новые проблемы. На Украине всерьез задумались о строительстве нового водопровода на юг Донецкой области по подконтрольной Киеву территории вдоль линии соприкосновения. Если киевские власти не попилят бюджет до его строительства, то за ними останется возможность лишить водоснабжения мятежные республики.