Как заставить пеларгонию расти вширь и цвести шапкой

Даже вытянувшаяся пеларгония может превратиться в пышный, приземистый кустик и зацвести шапочкой! Для этого нужно лишь знать, как правильно её формировать. Без применения химических препаратов! С процедурой справится и начинающий садовод-любитель.







Исправление вытянувшейся герани

Как заставить пеларгонию цвести шапкой?

Первое и основное, что можно и нужно сделать с переросшей пеларгонией — это обрезка. Используйте только острый, обязательно обеззараженный инструмент! Если этого не сделать, есть вероятность занесения инфекции.Обрезать герань следует на 3 почки от земли. Срезанную верхушку также можно укоренить!Полезный совет!За 3 дня до обрезки не поливайте пеларгонию! Тогда из раны не будет идти сок. Она затянется быстро и без проблем!Буквально через 3-4 недели после обрезки боковые побеги начнут активно расти. Кустик распушится и преобразится! Ещё через месяц среза не будет видно: настолько сильно пеларгония обрастёт новыми боковыми листьями.Обратите внимание!После обрезки поливайте герань в 2 раза меньше. Так как зелёная масса растения уменьшилась. Полив увеличьте тогда, когда кустик разрастётся.Обрезка нужна, чтобы нарастить большой, пышный, зелёный кустик. Если вам важно, чтобы пеларгония цвела шапкой (как подарочный букетик), то процедите несколько иную процедуру.Когда пеларгония достигла примерно 5-7 см в высоту, выломайте 2-3 самых верхних длинных листа. На растении должно остаться минимум 5 листьев. Из верхних спящих пазух проснутся побеги, начнут формироваться бутоны (по кругу). Центральный раскроется первым, а чуть позже, по кругу — остальные.Выглядит это примерно так (фото ниже — королевская пеларгония). Разумеется, не забывайте про своевременный полив, свет и подкормки!Такая формировка герани позволит превратить её из сухой палки в пышный, низенький кустик, который цветёт шапкой! Это по силам абсолютно каждому. Проведите несложные процедуры, описанные выше, чтобы добиться такого же результата!