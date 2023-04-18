Самые известные в истории властьимущие пьяницы и алкоголики

Как бы с древних времен не преподносили народу его правителей, приравнивая их если не к самим богам, то как минимум к их «посланникам» на Земле – в первую очередь все владыки, фараоны, короли были всего лишь простыми людьми. Со своими слабостями и грехами. Все они любили вкусно поесть и выпить. Некоторые же из «властьимущих» были не только любителями хмельного, но и настоящими «профессионалами» – пьяницами и алкоголиками. В этом материале мы расскажем о пяти самых известных пропойцах, которые были в свое время у власти.
Османский султан Селим II
Селим II был одиннадцатым султаном Османской империи. И первым наследником, который получил трон после смерти родителя без братоубийственных «разборок». Его отец, Османский султан Сулейман Великолепный, еще при жизни определил в качестве единственного своего преемника Селима. Который был его сыном от любимой жены Роксоланы. Таким образом после того, как самый великий правитель Османской империи скончался в 1566 году – Селим II легко и беспрепятственно занял трон отца.
Султан Османской империи Селим II / Фото: alchetron.com
Все 8 лет, на протяжении которых Селим правил государством, он носил весьма обидное, но как нельзя наиболее подходящее ему прозвище – «Пьяница». И оно «приклеилось» к султану весьма неслучайно. Ведь по свидетельствам современников, Селиму II «намного больше нравилось пить, чем управлять государством». И это несмотря на то, что ислам запрещает употребление любого алкоголя.
В одной из легенд встречается еще одно доказательство, которое как нельзя лучше характеризует пристрастие Селима II к спиртному. Султан якобы неоднократно просил своего великого визиря: «Самое главное никогда не давайте мне полностью протрезветь». Особенную слабость Селим II питал к сладкому кипрскому вину, которое весьма дорого ценилось в те времена. Кто знает, может именно поэтому в 1571 году по его приказу и был захвачен османскими войсками остров Кипр.
Захват османами Кипра. Рисунок XVII века / Фото: pinterest.com
Кстати впоследствии султан Селим всячески благоволил киприотам. Сначала он снизил налоги и подати, а после полностью отменил на острове «крепостное право», и даже предоставил Кипру возможность самоуправления. Да и с остальными своими подданными Селим II тоже обращался весьма хорошо.
Правление же «султана-пьяницы» закончилось в 1574 году самым нелепым образом. Изрядно выпивший Селим, вылезая из бассейна в своем дворце, поскользнулся и упал. Ударившись при этом головой о мраморную ступень. Всего через несколько дней султан скончался, предположительно от кровоизлияния в мозг.
Британский премьер-министр Уильям Питт-младший
Еще в 14 лет будущий самый молодой в истории Британии премьер-министр Уильям Питт-младший начал страдать подагрой, которую он унаследовал от отца. Семейный доктор прописал молодому человеку весьма оригинальное лекарство – бутылку портвейна ежедневно. Молодой человек прислушался к врачу, и продолжил употреблять алкоголь каждый день до самой своей смерти. Естественно со временем все увеличивая его дозу.
Уильям Питт-младший / Фото: en.topwar.ru
Впервые Уильям Питт-младший стал британским премьером в возрасте 24 лет – в 1783 году. С тех пор за ним закрепилась репутация высокомерного, скрытного, но очень грамотного и эрудированного человека. Поставив политическую карьеру на первое место в своей жизни, Уильям Питт-младший так никогда и не обзавелся семьей. Впрочем, как и любовницами – ведь политик вовсю избегал сплетен и скандалов, которые могли бы повлиять на его репутацию.
Второй премьерский срок Питта-младшего выпал на непростые и напряженные времена. В те годы Англия вела войну с наполеоновской Францией. Огромная политическая ответственность и эмоциональная нагрузка «контролировались» Уильямом Питтом при помощи алкоголя. Исторически подтверждено несколько случаев, когда премьера от излишков выпитого стошнило прямо во время выступления на трибуне парламента.
Такие события не могли остаться не замеченными в обществе. Британские журналисты тут же дали премьеру въедливое прозвище – man-three-bottle («человек три бутылки»), а карикатуристы везде изображали Питта с опухшим лицом и красным носом. При всем этом Уильям Питт-младший отлично справлялся со своими должностными обязанностями. В эпоху его премьерства Великобритания благополучно миновала несколько экономических и политических кризисов.
Карикатура на британского премьера Уильяма Питта-младшего / Фото: en.wikipedia.org
Уильям Питт-младший открыто боролся с коррупцией, защищал права граждан-католиков, а также установил в Британии свободу печатного слова. В памяти жителей Туманного Альбиона он навсегда остался одним из самых успешных за всю историю государства премьер-министров, а также как главный британский «премьер-алкоголик».
Британский король Георг IV
Будущий английский монарх Георг IV пристрастился к алкоголю еще в подростковом возрасте. Именно тогда он начал посещать лондонские бордели, а также спальни фрейлин своей матери. В то время, когда его отец, король Георг III, вовсю вел борьбу за расширение королевских полномочий. Все это стало причиной того, что наследника за его «неподобающее поведение» сослали из столицы в собственное имение принца.
Британский король Георг IV / Фото: historic-uk.com
Там вдали от политики и общества будущий король обзаводится тайной супругой – ею становится Мэри-Энн Фитцгерберт, которая до этого успела уже дважды стать вдовой. Однако очень скоро Георгу приходится вступить в официальный династический брак с немецкой принцессой Каролиной Брауншвейгской. Супруга была настолько некрасивой, что даже пьяный «в стельку» Георг предпочел семейному ложе в первую брачную ночь кресло возле камина.
Из-за тяжелого психического заболевания отца-короля в 1811 году Георгу приходится стать его регентом. С этого момента королевское правление в Британии превращается в целую чреду непрекращающихся банкетов. Из исторических документов известно, что обычный завтрак Георга в то время состоял из двух голубей и трех бифштексов, к которым в обязательном порядке подавали стакан бренди, стакан сухого шампанского, стакан портвейна и бутылку мозельского.
Карикатура на Георга IV, H. Humphrey, 1792 год / Фото: twitter.com
Перед любым публичным выступлением или выходом в свет кроме традиционного алкоголя Георг принимал по 100 капель опиумного экстракта. Что делает его за короткий срок вдобавок еще и наркоманом. К 1820 году, когда умирает его отец и Георга провозглашают королем Великобритании и Ирландии, новоиспеченный монарх в свои 58 лет уже был полностью зависим от алкоголя и наркотиков. Так и правил он до своей смерти в 1830 году, абсолютно никогда не выходя из наркотического транса.
Президент США Франклин Пирс
Самым знаменитым алкоголиком из всех президентов Соединенных Штатов Америки был 14 глава государства Франклин Пирс. На выборах в 1853 году он победил своего оппонента-республиканца с более чем внушительным отрывом – 254 против 42 голосов выборщиков. Однако уже за первые 2 года своего срока Пирс напрочь растерял популярность среди американцев. И все из-за своей политической недальновидности, а временами и откровенной глупости.
Франклин Пирс, 14 президент США / Фото: gettyimages.com
Франклин Пирс не только практически открыто симпатизировал рабовладельцам Юга, но и умудрился разругаться с Великобританией, а также в буквальном смысле сорвать аннексию у Испании Кубы. Современные американские историки справедливо считают Пирса наихудшим президентом США. Ведь именно его политика стала впоследствии причиной начала в 1861 году Гражданской войны в Соединенных Штатах.
Вполне возможно, что главной причиной по-настоящему глупой президентской политики Франклина Пирса является его страсть к алкоголю. Как свидетельствуют историки, каждый свой рабочий день Пирс начинал со стакана крепкого спиртного. Им же день президента Франклина и заканчивался. За год до конца его президентского срока Демократическая партия, от которой и избирался Пирс, официально заявила, что на второй срок выдвигать «президента-алкоголика» не собирается.
Карикатура на Франклина Пирса, 1853 год / Фото: gettyimages.com
После выборов 1857 года (на которых победу одержал тоже демократ Джеймс Бьюкенен), Франклин Пирс уехал из Вашингтона в провинцию. Где через 12 лет тихого пьянства он умер от цирроза печени в 1869 году.
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
Одним из самых известных властьимущих алкоголиков XX века вне всякого сомнения является британский премьер-министр времен II Мировой войны Уинстон Черчилль. Причем он никогда не отрицал того факта, что регулярно употреблял алкоголь. Среди наиболее любимых спиртных напитков Черчилля были портвейн, шампанское, коньяк и конечно же виски.
Уинстон Черчилль, 1941 год / Фото: globexshop.com
В своих мемуарах сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль пишет, что привычку употреблять алкоголь он заимел еще во время службы в индийских и африканских колониях Великобритании. Черчилль вспоминает, что солдаты довольно часто сталкивались с острым дефицитом чистой питьевой воды. Которую им приходилось заменять ничем иным, как спиртными напитками.
Так, на Англо-Бурскую войну, куда Черчилль поехал в качестве военного корреспондента, он «прихватил» с собой 6 бутылок бренди, 18 бутылок виски и почти 40 бутылок вина. Попав в Африке в плен к бурам и чудом спасшись из него, будущий премьер-министр вернулся в Британию. И стал пить еще больше. Так, например, шампанского Черчилль выпивал по 2 бутылки в день. Кстати пить его он предпочитал не из фужеров, а из серебряной кружки.
Уинстон Черчилль ежедневно выпивал 2 бутылки шампанского / Фото: thedrinksbusiness.com
Ежедневно после ужина Уинстон Черчилль выпивал бокал коньяка Prunier, макая в него кончик своей сигары. Что касается виски, то тут Черчилль, как настоящий британец, отдавал предпочтение, как он сам говорил, «национальному напитку» – шотландскому Johnny Walker Red Label. Уже в конце 1950-х годов последствия ежедневного употребления британским премьером алкоголя начали проявляться особенно четко: речь его становилась несвязной, а походка – уж очень сильно качающейся.
Уинстон Черчилль / Фото: eat-drink-sleep.com
Однако это не помешало Уинстону Черчиллю войти в историю, как одному из самых ярких политиков всех времен и народов. И это в который раз доказывает то, что талантливый политик может быть талантливым и во многом другом. Даже и в употреблении того же крепкого алкоголя.
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