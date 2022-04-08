Трансгендеры - официально узаконенный в Пакистане «третий пол»

Представитель «третьего пола» в Пакистане. | Фото: moya-planeta.ru.
Днем улицы пакистанских городов ничем не отличаются от других исламских поселений. Но если прогуляться там же вечером, то можно заметить ярко накрашенных женщин, которые при ближайшем рассмотрении на миг смущают европейцев. На самом деле это трансгендеры – представители официально признанного в стране «третьего пола».
Трансгендеры - мужчины, живущие в социальной роли женщины. | Фото: en.qantara.de.
В 2011 году Верховным судом Пакистана было принято решение о признании так называемого «третьего пола». Трангендеры могут получить официальные документы, подтверждающие половую принадлежность. По разным подсчетам, мужчин, идентифицирующих себя в социальной роли женщины, в стране порядка от восьмидесяти до трехсот тысяч человек.
Трансгендеры открывают «истинное лицо» в основном только по вечерам. | Фото: moya-planeta.ru.
Бритье перед вечеринкой. | Фото: moya-planeta.ru.
Несмотря на официальное признание государством, жизнь трансгендеров трудно назвать беззаботной. Днем они скрывают свое истинное лицо и выглядят как обычные мужчины, стоящие за прилавком, гуляющие по улицам. Только вечером мужчины красятся, надевают парики, платья, и в таком виде отправляются на вечеринки.
Трангендер накладывает макияж перед вечерней прогулкой.| Фото: moya-planeta.ru.
Представитель «третьего пола» днем мужчина, а вечером женщина. | Фото: moya-planeta.ru.
Некоторые мужчины переодеваются в женское платье и танцуют, чтобы заработать деньги. | Фото: moya-planeta.ru.
Представители третьего пола могут в открытую реализовать себя только в сфере развлечений. Они снимаются в фильмах, часто выступают на свадьбах, развлекая гостей танцами. Многие пакистанцы считают их переодевание клоунадой, а для трансгендеров это единственный способ себя идентифицировать и заработать больше денег, чем на обычной работе.
Трансгендеры в Пакистане любят выступления на вечеринках. | Фото: moya-planeta.ru.
19-летний представитель «третьего пола». | Фото: moya-planeta.ru.
Трансгендеры в Пакистане любят проводить время в кругу «единомышленников». | Фото: religionnews.com.
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