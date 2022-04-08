Трансгендеры - официально узаконенный в Пакистане «третий пол»

Представитель «третьего пола» в Пакистане. | Фото: moya-planeta.ru.

Трансгендеры - мужчины, живущие в социальной роли женщины. | Фото: en.qantara.de.

Трансгендеры открывают «истинное лицо» в основном только по вечерам. | Фото: moya-planeta.ru.

Бритье перед вечеринкой. | Фото: moya-planeta.ru.

Трангендер накладывает макияж перед вечерней прогулкой.| Фото: moya-planeta.ru.

Представитель « третьего пола» днем мужчина, а вечером женщина. | Фото: moya-planeta.ru.

Некоторые мужчины переодеваются в женское платье и танцуют, чтобы заработать деньги. | Фото: moya-planeta.ru.

Трансгендеры в Пакистане любят выступления на вечеринках. | Фото: moya-planeta.ru.

19-летний представитель «третьего пола». | Фото: moya-planeta.ru.

Трансгендеры в Пакистане любят проводить время в кругу «единомышленников». | Фото: religionnews.com.