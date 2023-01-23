1. Отличительной особенностью внешнего вида женщин апатани до недавнего времени считались пробки в носах и татуировки, нанесенные вдоль лица.
2. По преданию, таким образом в древние времена старейшины народа решили бороться с постоянными кражами завидных невест, которых мужчины из соседних племен считали писаными красавицами.
3. Мужчины апатани заставили своих девушек проколоть носы и вставить в отверстия пробки, которые называются Yaping Hullo, а также нанести на лица татуировки от верхней части лба до низа подбородка.
4. Считалось, что, увидев обезображенное таким образом лицо красавиц, похитители откажутся от своих коварных замыслов.
5. Эта древняя традиция продолжалась вплоть до 1970-х годов, пока постепенно не сошла на нет.
6. Вместе с этими пожилыми женщинами уйдет в историю и целая эпоха жизни апатани.
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Несколько фактов о женщинах с пробками в носу
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