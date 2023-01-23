С нами не соскучишься!

8 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...На очереди Зеленский. Что общего?Как родители Гитл...
  • Валентин
    какая фигня  тут написана!Самые отвратные д...
  • Сергей Шендо
    5.  Каких именно ЭТИХ муравьев. Еще и не эти бывают?20 фактов, которы...

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

1. Отличительной особенностью внешнего вида женщин апатани до недавнего времени считались пробки в носах и татуировки, нанесенные вдоль лица.

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

2. По преданию, таким образом в древние времена старейшины народа решили бороться с постоянными кражами завидных невест, которых мужчины из соседних племен считали писаными красавицами.

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

3. Мужчины апатани заставили своих девушек проколоть носы и вставить в отверстия пробки, которые называются Yaping Hullo, а также нанести на лица татуировки от верхней части лба до низа подбородка.

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

4. Считалось, что, увидев обезображенное таким образом лицо красавиц, похитители откажутся от своих коварных замыслов.

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

5. Эта древняя традиция продолжалась вплоть до 1970-х годов, пока постепенно не сошла на нет.

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

6. Вместе с этими пожилыми женщинами уйдет в историю и целая эпоха жизни апатани.

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Несколько фактов о женщинах с пробками в носу

И не забудьте:
Несколько фактов о женщинах с пробками в носуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх