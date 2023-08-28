Почему индейцы чероки обвиняют президента Джексона в том, что он принял худший в мире закон

Седьмой президент США Эндрю Джексон прославился законом, который сейчас постоянно упоминается в списках худших американских законов. Благодаря Джексону начался геноцид индейцев. Нет, он не отдал приказ об их отстреле. Но фактически сделал всё, чтобы началось уничтожение коренных жителей Северной Америки. А те сначала пытались бороться за свою жизнь… через суд.
В мае 1830 года американский президент Джексон подписал “Закон о переселении индейцев”. Предполагалось, что этот акт начнёт процесс добровольного обмена землями, в результате которого индейцы, живущие в юго-восточных штатах, переедут на необжитые земли на запад от Миссисипи и получат эти земли в вечное владение для себя и своих потомков.
Если покинутая земля содержала “полезные улучшения”, то есть вспаханные поля, дома, хозяйственные постройки, согласно закону, переселенцам полагалась денежная компенсация. В первый год на новом месте переселенцам обещали денежную помощь и охрану от враждебно настроенных к США местных племён. В общем, казалось, что американские власти намерены максимально гуманистично решить чисто капиталистическую проблему - освободить дорогостоящие земли, пригодные для продажи под усадьбы, университеты и другие здания и проекты, от тех, кто всё равно не может инвестировать в эти земли и кому достаточно земли как таковой для жизни.
Президент Эндрю Джексон.
После того, как закон был принят, Джексон выступил перед Конгрессом со словами: «Я рад объявить Конгрессу, что великодушная политика правительства, неуклонно проводившаяся почти тридцать лет в отношении переселения индейцев, приближается к своему счастливому завершению». Джексон убеждал, что переселение - необходимая мера для индейцев, потому что они мечтают сохранить свой старый уклад жизни. Притом де факто речь шла о народах, которые к тому времени активно пользовались достижениями европейской цивилизации и стремились к интеграции - но об этом президент лицемерно умолчал.
Это не люди, это дикие псы
В доброту Джексона к индейцам не поверил бы всякий, кто хорошо знал его биографию. Мальчик из ирландской семьи, он, конечно же, во время войны за независимость был на стороне повстанцев - потому что Британия ирландцам была отвратительна. Узнав, что индейцы крики выступают союзниками англичан (и столкнувшись с ними в бою), Джексон возненавидел всех индейцев скопом. “Это не люди, это дикие псы”, говорил он.
Если бы дело ограничивалось оскорблениями, в этом бы не было ничего необычного. Но во время войны Джексон полюбил нападать на стоянки крики, истребляя там женщин и детей - чтобы индейцы не могли продолжить свой род и исчезли с лица земли. С убитых он срезал на память скальпы и носы, а также сдирал кожу, из которой потом своими руками в минуты покоя изготавливал уздечки для лошадей.
Мужчины народа крик в национальных костюмах.
Позже Джексон также воевал с племенем семинолов и испанцами. Испанцев он возненавидел тоже. Вообще каждого, с кем встречался в сражениях, будущий президент немедленно вычёркивал из списка имеющих право жить. В мирные годы он научился немного умерять свой расизм на людях, не допуская в речи оборотов вроде “хороший индеец - мёртвый индеец”, но в целом своих взглядов не изменил. Вообще и его взгляды, и его предвыборную кампанию (основанную на поливании грязи всех и вся) сейчас часто вспоминают, сравнивая Джексона с Трампом.
Вот этот человек и расписывал Конгрессу, как желает добра индейцам, поскольку высшее добро для них - возможность жить без влияния белого человека. Этот человек заявил, что всё будет, конечно, добровольно, и его цель - исключительно благоденствие индейских племён, которые некогда подписали договоры с американским правительством (мир в обмен на признании собственности на часть их земель). Это были племена чероки, чикасо, чокто, а также… семинолы и крики.
Переселение племён, без сомнения, решало сразу ряд проблем, которые волновали Джексона: как более экономически выгодно использовать их земли, как убрать “дикарские рожи” из давно обжитых европейцами земель этих “дикарских рож” и как создать прослойку между европейскими колонистами на западе и западноамериканскими племенами, которые сопротивлялись захвату их земель - США только-только начал расширение на их территории. То есть, фактически, индейцев с востока страны собирались столкнуть лбами с западными индейцами, сделав пушечным мясом и живым щитом для европейцев.
Семинолы входили в Пять цивилизованных племён, которых решил изгнать Джексон.
Добровольно-принудительно
В двери индейских домов стали стучать представители правительства. Первые предложения переселиться (и получить денежную компенсацию) выглядели дружелюбно. Дальнейшие содержали завуалированную угрозу. Наконец, на дома индейцев стали происходить таинственные нападения - кто-то разрушал их собственность, ломал её или поджигал.
И хотя ещё на стадии завуалированных угроз многие индейцы поспешили покинуть родину, опасаясь, что рано или поздно власти организуют настоящие погромы и утешающие себя обещаниями, многие оставались. Во-первых, они надеялись на новые выборы, которые должны были состояться в 1832 году - не могут же американцы переизбрать настолько неприятного человека, как Джексон? А с новым президентом, возможно, получится договориться или просто программа действительно превратится в исключительно добровольную.
Во-вторых, индейцы не верили, что им есть куда отступать. Если так легко нарушают обещания о вечном владении одними территориями - с чего бы верить, что новые обещания будут исполнены? И неверующие оказались правы. Десятилетия спустя переселенцев опять лишили земель и домов.
Женщина народа чероки.
За свои земли и достоинство пять племён пытались бороться цивилизованно. Они подали коллективный иск на действия властей - и проиграли. Дело в том, что индейцы не считались гражданами США, и переход под гражданство захватчиков означал не только отказ от свободы, но и от родовых и священных земель. Дольше всех пытались сопротивляться через влияние на общественное мнение, переговоры и суды чероки.
Двадцатидвухлетний чокто Джордж Харкинс, только что избранный вождём и решивший уводить своих людей, написал открытое прощальное письмо, опубликованное прессой - знаменитое письмо, начинающееся со слов: “Мы оказались меж двух зол” и заканчивающееся “Мы, чокто, предпочитаем страдать и остаться свободными, но не жить под разрушительным воздействием законов, в создании которых мы не принимали никакого участия”.
Пушматаха, американский генерал родом из народа чокто.
Позже это назовут геноцидом
Дорога, по которой за молодым вождём ушёл народ чокто, а также прошли другие коренные народы юго-востока Америки, теперь известна как “Тропа слёз”. Само путешествие унесло тысячи жизней. Непривычный климат, который к тому же затруднял обычные способы вести хозяйство, унёс новые тысячи жизней. Но не пойти Тропой слёз сделалось уже невозможно. Чем меньше оставалось индейцев на родине, тем агрессивнее вели себя власти. Ограды сносились, под разными предлогами мужчин арестовывали, заковывали в кандалы, били плетями. Особенно тяжело пришлось племени чероки, на чьих землях вдруг обнаружили золото.
Тем временем во время набегов на свежие поселения на западе местные индейцы узнали, что происходит на востоке. История того, как европейцы нарушили все свои договоры и сколько жизней унесло “добровольное переселение”, ожесточила местные племена: они решили сражаться до последнего, поняв, что на цивилизованные контакты европейцы в принципе не способны.
Взялись за оружие и оставшиеся на своих землях индейцы юго-востока. Выросшие в СССР хорошо помнят фильм про вождя Оцеолу - это реальный лидер повстанцев племени семинолов, притом по происхождению крик. Восстание семинолов, пытавшихся отстоять захватываемые силой и против всяких договорённостей земли, дали Джексону повод говорить в неофициальной обстановке: мол, он всегда предупреждал, что индейцы кровожадны и любые мирные меры отвергнут. Естественно, восстание было подавлено самым кровавым способом.
Коихаджо, один из вождей семинолов.
Тем временем последних добровольно-принудительных переселенцев, чероки, армия вывела из домов и под дулами ружей гнала на запад. Этот поход, под конвоем, был самым смертоносным - индейцам и находившихся при них чернокожим рабам и слугам не давали продыху. Тысяча триста километров пути пешком убила самых старых и самых маленьких, беременных женщин и просто больных.
Официально в потери записали около полутысячи человек. Однако военный доктор, находившийся в конвое и сопровождавший одну (!) из партий депортированных, свидетельствовал о не менее, чем четырёх тысячах погибших. Чтобы держать ритм хода, чероки, которые давно уже были христианами, хором пели церковный гимн, переведённый на родной язык, “О, благодать”. Эта песня стала неофициальным гимном народа.
О бедах переселённых индейцев писали в американской прессе. Брали прямые интервью и свидетельства - среди европейского населения были сторонники справедливости, сочувствующие депортированным. Однако это ни на что не повлияло. Джексон оставался популярным президентом. Военные операции на западе, в ходе которых на стоянках индейцев истреблялись все живые люди, преподносились как защита колонистов превентивными ударами.
Что касается ненависти Джексона к британцам, с которой началась эта история… То, видимо, поскольку с их земель он не мог стрясти ни капли золота, британцы оказались единственным народом, которому он всё простил и с которым дружил весь свой президентский срок.
Текст: Лилит Мазикина.
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