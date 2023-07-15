Натуральный стимулятор корней

Чтобы помочь черенкам быстрее укорениться, можно дать им натуральный стимулятор корнеобразования. Такой «стимулятор» есть практически у каждого на подоконнике, а вот как пользоваться им знают не все.







Вам понадобится всего 1 лист алоэ. Измельчите его в блендере или на тёрке, а затем отожмите сок, смешанный с гелем. На одну 0,5 л банку воды, где налито воды на 3 см от дна, капните 15 капель сока алоэ вера. Поставьте в воду черенки. Это будет лучший натуральный стимулятор корнеобразования для черенков!





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