«Десятка» редких и сказочно дорогих автомобилей, за которыми охотятся большинство богачей

Какие увлечения могут быть у состоятельного человека? Вот, например коллекционирование редких авто – вполне достойное хобби. Все потому, что существуют машины, которые встречаются в мире реже некоторых видов марок, а от того имеют огромную стоимость и представляют еще большею коллекционную и культурную ценность.
1. Packard Panther
Очень красивый автомобиль.
Автомобиль был создан в 1954 году. Изначально ходили разговоры о запуске машины в серию, однако в итоге было произведено всего 4 таких авто. До наших дней сохранилось только две «Пантеры». Этот элегантный спортивный автомобиль с роскошным салоном будет стоить не менее 800 тысяч долларов.
2. Mercedes Benz 300SL Gullwing
Двери в форме крыла чайки.
Первый полноценный спортивный автомобиль этой немецкой компании. Был создан в 1957 году. Выпускался вплоть до 1963 года. Машина имела весьма редкую конструкцию дверей в форме крыла чайки. Комплектовался Gullwing 215-сильным двигателем, что делало машину одной из быстрейших в мире на момент создания. Сегодня такие авто стоят по 1.5 млн долларов.
3. Tucker‘48
Выглядит странновато.
Как можно догадаться из названия, данная машина была создана в 1948 году. Всего был выпущен 51 экземпляр. Машин сделали бы больше, однако компания-производитель закрылась по финансовым причинам, а также из-за существенного давления более могущественных и именитых конкурентов. Когда-то Tucker’48 стоит 4 тысяч долларов. Сегодня оставшиеся экземпляры продают по 1.2 млн долларов.
4. Helica De Leyat
Один из самых необычных автомобилей.
В 1921 году автомобильная компания Leyat представила свой «Самолет без крыльев». Машина действительно напоминала аэроплан и приводилась в движение за счет характерного винта. Максимальная скорость этого творения достигала 70 км/ч. Авто было двухместным, а его кузов изготавливался из фанеры. За 6 лет существования компании было сделано всего около 30 таких транспортных средств.
5. Talbot Lago Grand Sport
Отличный автомобиль.
Невероятно редкий спорткар. Все уцелевшие образцы автомобиля на сегодняшний день находятся в частных коллекциях. На сегодняшний день один Talbot Lago Grand Sport стоит примерно 2.5-3 млн долларов. Все потому, что компания-производитель выпустила машину в количестве 12 экземпляров.
6. Porsche 916
Настоящий красавец и зверюга.
Машина, которой было суждено остаться прототипом. Создали Porsche 916 где-то в середине 70-х годов. На заводе было собрано 11 автомобилей, однако дальше этого дело так и не пошло. Большая часть машин сегодня находится в США. Остальные – в Арабских Эмиратах.
7. Rolls-Royce 15 HP
Один из первых автомобилей.
Данный автомобиль увидел свет в 1904 году. Мощность двигателя машины составляла 15 лошадиных сил. По своим габаритам он был сопоставим в те годы с небольшой электростанцией. Авто является легендарным, так как стало первым творением Rolls-Royce. Все было произведено около 2 десятков таких машин. До наших дней дошло 6 экземпляров. Каждый стоит от 35 млн рублей.
8. Oldsmobile F-88
Выглядит слегка старомодно.
Невероятно мощный спортивный автомобиль, который был одним из лучших в своем классе на момент 50-х годов прошлого века. Создали Oldsmobile F-88 в количестве 4 экземпляров. До наших дней дошли все четыре. За любую из них коллекционеры дадут не меньше 3.5 млн долларов.
9. Aston Martin Bulldog
Создали всего один такой.
Машина, которая была выпущена в единственном экземпляре. Впрочем, изначально Aston Martin планировали создать 25 «Бульдогов». Свою идею производитель так и не смог реализовать. Кстати, клиновидный дизайн использовался в качестве прототипа для будущего DMC-12. Любопытно, что стоит машина всего 1.3 млн долларов.
10. Ferrari 250 GT Spyder
Еще один автомобиль-одиночка.
Напоследок еще один автомобиль, который был выпущен в единственном экземпляре. На сегодняшний день стоимость Ferrari 250 GT Spyder составляет более 10 млн долларов.
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