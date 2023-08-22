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«Десятка» редких и сказочно дорогих автомобилей, за которыми охотятся большинство богачей


«Десятка» редких и сказочно дорогих автомобилей, за которыми охотятся большинство богачей


Какие увлечения могут быть у состоятельного человека? Вот, например коллекционирование редких авто – вполне достойное хобби. Все потому, что существуют машины, которые встречаются в мире реже некоторых видов марок, а от того имеют огромную стоимость и представляют еще большею коллекционную и культурную ценность.


1. Packard Panther


Очень красивый автомобиль.

Очень красивый автомобиль.

 

Автомобиль был создан в 1954 году. Изначально ходили разговоры о запуске машины в серию, однако в итоге было произведено всего 4 таких авто. До наших дней сохранилось только две «Пантеры». Этот элегантный спортивный автомобиль с роскошным салоном будет стоить не менее 800 тысяч долларов.

2. Mercedes Benz 300SL Gullwing



Двери в форме крыла чайки.

Двери в форме крыла чайки.

 

Первый полноценный спортивный автомобиль этой немецкой компании. Был создан в 1957 году. Выпускался вплоть до 1963 года. Машина имела весьма редкую конструкцию дверей в форме крыла чайки. Комплектовался Gullwing 215-сильным двигателем, что делало машину одной из быстрейших в мире на момент создания. Сегодня такие авто стоят по 1.5 млн долларов.

3. Tucker‘48


Выглядит странновато.

Выглядит странновато.

 

Как можно догадаться из названия, данная машина была создана в 1948 году. Всего был выпущен 51 экземпляр. Машин сделали бы больше, однако компания-производитель закрылась по финансовым причинам, а также из-за существенного давления более могущественных и именитых конкурентов. Когда-то Tucker’48 стоит 4 тысяч долларов. Сегодня оставшиеся экземпляры продают по 1.2 млн долларов.

4. Helica De Leyat


Один из самых необычных автомобилей.

Один из самых необычных автомобилей.

 

В 1921 году автомобильная компания Leyat представила свой «Самолет без крыльев». Машина действительно напоминала аэроплан и приводилась в движение за счет характерного винта. Максимальная скорость этого творения достигала 70 км/ч. Авто было двухместным, а его кузов изготавливался из фанеры. За 6 лет существования компании было сделано всего около 30 таких транспортных средств.

5. Talbot Lago Grand Sport


Отличный автомобиль.

Отличный автомобиль.

 

Невероятно редкий спорткар. Все уцелевшие образцы автомобиля на сегодняшний день находятся в частных коллекциях. На сегодняшний день один Talbot Lago Grand Sport стоит примерно 2.5-3 млн долларов. Все потому, что компания-производитель выпустила машину в количестве 12 экземпляров.

6. Porsche 916


Настоящий красавец и зверюга.

Настоящий красавец и зверюга.

 

Машина, которой было суждено остаться прототипом. Создали Porsche 916 где-то в середине 70-х годов. На заводе было собрано 11 автомобилей, однако дальше этого дело так и не пошло. Большая часть машин сегодня находится в США. Остальные – в Арабских Эмиратах.

7. Rolls-Royce 15 HP


Один из первых автомобилей.

Один из первых автомобилей.

 

Данный автомобиль увидел свет в 1904 году. Мощность двигателя машины составляла 15 лошадиных сил. По своим габаритам он был сопоставим в те годы с небольшой электростанцией. Авто является легендарным, так как стало первым творением Rolls-Royce. Все было произведено около 2 десятков таких машин. До наших дней дошло 6 экземпляров. Каждый стоит от 35 млн рублей.

8. Oldsmobile F-88


Выглядит слегка старомодно.

Выглядит слегка старомодно.

 

Невероятно мощный спортивный автомобиль, который был одним из лучших в своем классе на момент 50-х годов прошлого века. Создали Oldsmobile F-88 в количестве 4 экземпляров. До наших дней дошли все четыре. За любую из них коллекционеры дадут не меньше 3.5 млн долларов.

9. Aston Martin Bulldog


Создали всего один такой.

Создали всего один такой.

 

Машина, которая была выпущена в единственном экземпляре. Впрочем, изначально Aston Martin планировали создать 25 «Бульдогов». Свою идею производитель так и не смог реализовать. Кстати, клиновидный дизайн использовался в качестве прототипа для будущего DMC-12. Любопытно, что стоит машина всего 1.3 млн долларов.

10. Ferrari 250 GT Spyder


Еще один автомобиль-одиночка.

Еще один автомобиль-одиночка.

 

Напоследок еще один автомобиль, который был выпущен в единственном экземпляре. На сегодняшний день стоимость Ferrari 250 GT Spyder составляет более 10 млн долларов.

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«Десятка» редких и сказочно дорогих автомобилей, за которыми охотятся большинство богачей

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«Десятка» редких и сказочно дорогих автомобилей, за которыми охотятся большинство богачейПодписаться на мой Instagram
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