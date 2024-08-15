15 неожиданных видов оружия, которое реально существует и работает весьма эффективно

Самое невероятное оружие всех времен.

1. Советские собаки-камикадзе

Сурово, но эффективно.

2. Германские железнодорожные пушки «Густав» и «Дора»

Любили немцы большие пушки.

3. Маду

Коварная штука.

4. Огненное копье

Страшное было оружие.

5. Vespa 150 TAP

Интересный мотоциклет.

6. Мышиные бомбы

Чего только не выдумывали люди.

7. Орган

Ужасная вещь.

8. Гиперзвуковые ракеты

Совсем не фантастика, а реальность.

9. Металлический шторм

Очень скорострельное оружие.

10. Системы лазерного оружия

Лазеры - это не выдумка.

11. Смарт-пули

Пуля не дура.

12. Светодиодные детекторы

Простое устройство.

13. CROWS

Будущее наступило.

14. Роботизированные животные

Пока не пригодились.

15. Винтовка Phasr

Та самая винтовка.