Современные паранормальные явления

10. Маленькие существа
С тех пор, как было сделано открытие о том, что хоббиты как раса на самом деле когда-то существовали на земле, наука пересмотрела свое категоричное мнение о том, что маленькие люди – это миф. Игнорируя науку, стоит отметить, что всегда существовали те, кто настаивал, что маленькие гуманоидные существа есть среди нас. Время от времени в СМИ появляются сообщения о том, что в удаленных местах иногда застигаются врасплох существа, подобные гномам или эльфам. Их описывают как маленьких созданий, ростом не более 9 дюймов, физические особенности которых крайне схожи с гуманоидами. Говорят, что некоторые из них невероятно волосатые. В Мексике и в странах Карибского бассейна о них говорят как о небольших, похожих на гномов существах, которые иногда вторгаются в пространство обычного человека с целью украсть еду или по более серьезным причинам. Как из-за их странности, так и возможно из-за силы, которой они обладают, говорят, что людей, которые их видят, будто парализует, а затем они убегают. Безусловно, в данной ситуации не стоит игнорировать взаимоотношениями с феями и волшебными знаниями. В Исландии полагают, что эльфы и другие маленькие существа обладают на самом деле обителью под землей.фактическом наблюдении этих существ. Таким образом, можем ли мы отклонить существование эльфов, гномов, фей и других маленьких существ, говоря о них лишь как о сказочных персонажах, или же все-таки они на самом деле существуют и иногда человеку случайно удается с ними столкнуться?
9. Гигантские хищники
Гигантские хищники – это птицы, которые питаются падалью или охотятся. Они, как правило, крупнее чем средние птицы и обладают особой физиологией, такой как мощные клювы и когти, которые помогают им захватить и разорвать жертву. Орлы, грифы и соколы относятся к таким птицам. Однако, в последнее время не сообщалось о наблюдении кем-либо гигантских ящеров. Свидетели часто описывают хриплый крик, испускаемый птицами, размах крыльев которых составляет 12-18 футов, а с высоты птичьего полета равен примерно 3-5 футам. По многим отчетам, гигантские ящеры похожи на доисторических птиц и обладают чешуйчатой кожей на ногах. Как правило, их замечают в лесистой местности или вблизи ущелий. Очевидцы говорят, что от птиц часто пахнет гнилым мясом, что, в принципе, вполне объяснимо, учитывая их рацион питания. Хищников замечали как отдельные люди, так и группы людей из пяти и более человек. Однако как не существует убедительных доказательств существования в реальном мире Снежного Человека, так и нет достоверной информации относительно реальности гигантских ящеров. Они уникальные представители нашего прошлого, которые сохранились в небольшом количестве сегодня? Или же это все-таки известные существующие птицы, которые "неправильно истолкованы"? Продолжают появляться и вопросы, и сообщения об их случайном наблюдении.
8. Допельгангер
Загадочное немецкое сочетание слов "допельгангер" означает демонического двойника человека. Их замечали еще в древности, тогда они были известны как "фетчи". Как утверждает Википедия, вардогер в скандинавской мифологии представлял собой копию человека еще задолго до того, как реальный человек приходил в этот мир. В современную эпоху существует несколько сообщений от людей, утверждающих, что видели их в реальности, однако, потом, встретив реального человека в другом месте, понимали, что первая встреча была иллюзией. Одна женщина глядя в окно ясно видела, как ее муж в компании своего коллеги возвращался домой. Она пошла к двери, чтобы впустить их, однако не нашла никаких признаков ни мужа, ни его машины. Муж вернулся домой несколько часов спустя и подтвердил, что в тот момент, когда она его "видела", он действительно был в обществе своего коллеги и находился в четырех часах езды от дома. Другому человеку сказали, что "слышали" его приход домой за пять минут до того, как он на самом деле вернулся, причем прибытие звучало точно также, это были те же шумы и даже те же слова, которые он произносил в "первый раз". Странно, но судя по всему, такие случаи – это не редкость. Несколько человек утверждали, что видели себя, одетыми в ту же одежду. В фольклоре увидеть своего двойника является предвестником скорой смерти. Являются ли эти случаи уловками подсознания или все-таки это просто обман зрения?
7. Движение во времени
Все сообщения, связанные с движением во времени, являются нервным переживанием. Люди говорят о внеземных встречах, о сильных скачках в будущее или прошлое и т.д. Самую сильную тревогу вызывают сообщения от более, чем одного человека, которые испытывают одни и те же нереальные скачки во времени. Характерно, что такое происходит, когда кто-то отправляется в путешествие, длинное или короткое, причем, по знакомой тропинке, и четко знает, сколько времени необходимо, чтобы прийти в пункт назначения. Путешествие кажется вполне нормальным, однако, когда оно заканчивается, человек осознает, что он прошел несколько миль за невероятно короткий временной промежуток. Иногда человек оказывается в нужном месте на час раньше, чем планировал. Были также и обратные случаи, когда человек отправлялся в дорогу, а на место прибывал часом позже. Куда же исчезало это время? Обычно только по прибытии замечались расхождения во времени. Существуют ли мерные временные "перекосы", которые мы иногда проходим? Может быть, физики когда-нибудь смогут объяснить и подтвердить существование этих временных промежутков? А пока все большее количество людей сталкиваются с чем-то подобным, в то время как научные исследования на эту тему продолжаются.
6. Чупакабра
у по-разному описывали, но чаще всего это было существо, похожее на собаку с длинными клыками. Впервые оно было замечено в Пуэрто-Рико в 1990- годах, с тех пор его видели в Северной и Южной Америке, а также в Мексике. Иногда свидетели говорили о том, что у животного походка кенгуру. Его название происходит от испанского слова, которое в переводе означает "сосущий козу". А все из-за того, как утверждается, из-за его ужасающей способности проникать на животноводческие фермы и буквально высасывать кровь из животных до тех пор, пока они не умрут. Очевидное сходство с вампиром, а также вероятность того, что животные иногда атакуют людей, привели к панике среди населения. Что это за странное существо? Это действительно новое животное или, как предполагается, мутировавший койот? Предполагаемое тело чупакабры было найдено и изучено, однако, никаких конкретных выводов не было сделано. Тем не менее, после этого, сообщения о нахождении окровавленных трупов животных только увеличились. Многие фермеры стали по ночам сторожить свои владения, надеясь убить этого странного хищника до того, как он станет смелее.
5. ПАНика в лесу
Лес – это загадочное место, полное невидимой жизни и таящее в себе опасность для неосторожных. Лес – это то, что прячет в себе угрозу, как в народном фольклоре, так и в сказках. Но в нашей просвещенной современности, может ли лес вызывать такую неразумную панику? Однако, есть люди, пережитый опыт которых говорит им о том, что у природы есть интеллект, и он не всегда рад людям. ПАНика в лесу связана с мифологическим греческим богом Паном, покровителем диких мест, из-за чьего незримого присутствия рождается беспричинный ужас. Жертвы испытывают чувство наличия рядом мощной, зловещей силы, а также чувство опасности. Это, как правило, заставляет человека быстрее покинуть лес в поисках цивилизации. Одни люди описывают свои ощущения ужаса, которые появляются, когда в лесу вдруг становится тихо и жутко, другие говорят о нарастающем жужжащем звуке. Многие другие рассказывают о пережитой ими панике в лесу на форумах паранормальных явлений. Существует ли дух леса, который пугает человечество? И если да, то возникающая паника - это способ предупредить нас?
4. Мужчины с головами собак
О существовании мужчин с головами собак говорилось с древних времен. Кинокефалы предположительно были расой, живущей в Африке, которая поедала людей. Но существование таких существ в наше время может показаться невероятным, однако, сообщения от очевидцев поступали. Большинство свидетелей говорят о том, что видели этих существ в ночное время, хотя некоторые сообщали о том, что лицезрели их и в светлое время суток. Странно, но многие люди говорили, что видели их спокойно идущими вдоль по улице, по обычной дороге в обычной одежде. Единственное отличие – это наличие головы собаки. При этом, все свидетели утверждают, что голова обладает слишком реальным внешним видом и движения у нее чересчур реалистичны, чтобы быть похожей на маску. Некоторые доклады о встрече с такими "мужчинами" были более зловещими, когда на существо наталкивались поздно ночью, возле леса или в темном дворе. Один человек, который бегал по вечерам, рассказал, что существо бежало вместе с ним через поле, на протяжении достаточно долгого периода времени до тех пор, пока они не попали на хорошо освещенную часть улицы, где он смог хорошо разглядеть "мужчину".
3. Черный человек – палка
Черный человек – палка – это еще один феномен современного времени. Не стоит путать с тенью человека. Стикмен выглядит как абсолютно черный, тонкий мужчина, и крайне похож по фигуре на человечка, которого воспитатели рисуют детям в детском садике. Их рост, как отмечается, составляет от среднего до невероятно высокого. Их головы – это простой черный круг с невидимыми чертами лица. Как правило, их замечают на дорогах в ночное время, в сумерках или перед рассветом. Странно, но по сообщениям многих людей, некоторые из них носили цилиндры. Их походка также описывается как крайне странная. При этом, люди, которые с ними сталкивались, говорили о том, что существа ничуть не удивлялись и следовали за ними, причем, по мере приближения темп движения оставался неторопливым. Ничего неприятного во время этих встреч не происходило, однако, встречавшие их были по понятной причине, в ужасе. Они не причиняли случайным свидетелям никакого физического вреда и в конечном итоге просто исчезали.
2. Люди – тени
Кто такие люди – тени? Никто, но, тем не менее, сообщения о наблюдении этих объектов все еще продолжают поступать. Обычно они выглядят как темные фигуры, как правило, это силуэты мужчин, которые ходят по коридорам, проходят через стены, появляются в помещениях, затем резко исчезают, а иногда просто стоят и смотрят на спящего человека только для того, чтобы мгновенно исчезнуть, когда человек просыпается. Они не преследуют никакой цели, и, судя по всему, они не являются предвестниками чего-либо. Они представляют другое измерение? Загробную жизнь? Кем бы они не были, обычным людям сталкиваться с ними очень страшно.
1. Дети с черными глазами
История началась в 1998 году, когда журналист Брайан Бетел (Brian Bethel) рассказал о том, как к нему подошли два мальчика, когда он сел в свой автомобиль. Мальчики якобы попросили его подвезти их. Он описал, что испытал в тот момент внезапное чувство страха и паники, в то же время его охватило невероятное желание открыть мальчикам дверь. Затем он заметил глаза мальчиков – они были полностью черными, как уголь, без видимых белых пятен. Бетел уехал в страхе сразу после того, как подростки стали более настойчивыми. После обнародования его истории в прессе поступило еще несколько сообщений о встречах с детьми с черными глазами. Одна женщина отметила, что они просили впустить их в дом, при этом, они жутко взволновались, когда она отказала. Основные их характеристиками являются угольно-черные глаза, внезапно одолевающий страх и паника, а также потребность вторгнуться в пространство человека.
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