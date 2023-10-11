Что едят в Монако и сколько это стоит
В прошлом посте мы узнали куда ходят закупаться российские патриоты в Ницце, а сейчас давайте посмотрим, что же едят обычные европейцы, лишенные доступа к чарующему вкусу сгущенки и пикантного аромата бочковых огурцов. В этом посте я хочу показать обычный супермаркет в Монако.
Его покупателям, конечно, приходится непросто. Где это видано, чтоб полки с кофе или йогуртами (см. фото) тянулись на полсотни метров, вызывая ступор перед сложностью выбрать что-то одно? На прилавках такой выбор продуктов, что даже если Азбука вкуса, Глобус-Гурме, Перекресток и Ашан сольются в единую сеть, им не переплюнуть ассортимент французского супермаркета.
Перед входом в торговый зал расположен стенд с электронными сканерами. Насколько я понял, можно самому сканировать то, что вы покапаете, а на выходе не выгружать все продукты на ленту, а просто отдать сканер и рассчитаться:
Большинство ценников в магазине электронные и меняются, по-видимому, централизованно с пульта:
На весах картинки с фруктами и овощами. Не надо вводить код, достаточно выбрать нужное изображение:
На входе уцененные товары. Этикетки с цифрами показывают какую сумму надо отнять от базовой:
Дисконт наступает задолго до окончания строка хранения. Я был в магазине 26-го декабря, а цены уже начали опускать на продукты, срок хранения которых истекает 9-го января. То есть, за две недели:
160 рублей за килограмм апельсинов или бананов:
Помидоры от 200 до 320 рублей:
Рыба. Популярный во Франции морской черт стоит 2 840 рублей за килограмм:
Некоторые позиции рыбного отдела доходят до 5 000 рублей за килограмм:
Морские деликатесы до 6 000 рублей:
Устрицы от 1 500 до 2 000 рублей:
Креветки от 150 до 350 рублей:
Мясо в среднем от 2 500 до 4 000 рублей за кило:
Полка с ветчинами. От 110 рублей и выше:
Хамон за 12 500 рублей за кило! Приятного аппетита!
Прилавки с сырами:
Сыры на любой вкус и цвет, кусками, порциями и россыпью:
Голубые сыры от 130 до 300 рублей:
Камамбер за 100 рублей:
Французские багеты за 116 рублей:
Дюжина яиц – 220 рублей:
Масло:
138 рублей за масло «President»:
Литр молока 65 рублей:
Йогурты:
Варенье:
Кофе. Стенд продолжается и за колонной. Это все полки с кофе:
Ну и напоследок фуа-гра. Тут уже ценник достигает 200 евро, что на наши деньги составляет без малого 17 000 рублей!
P.S. На всякий случай отмечу, что цены переводились по курсу от 14-го января 2016 года. Через пару месяцев ситуация может измениться самым неожиданным образом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии