Как перестать тратить время впустую

Если вам кажется, что ваше время утекает, как песок сквозь пальцы, и не получается успевать всё то, что вам требуется, возможно, настало время немного пересмотреть статус кво. Материал даст пять советов по тайм-менеджменту о том, какие необычные на первый взгляд действия помогут больше успевать.







1. Интервальный метод

2. Метод стратегического дисбаланса

3. Отключите уведомления

4. Не злоупотребляйте подписками

5. Переключайтесь на непривычные виды деятельности

Установите интерваля для каждой задачи.Договоритесь сами с собой, что вы будете устанавливать себе временные интервалы под определенные задачи. К примеру, вы разбираете рабочую почту строго с десяти до половины одиннадцатого. И так со всем остальным. Для каждой задачи задавайте строгий интервал. Вы удивитесь, насколько это может улучшить ситуацию с тайм-менеджментом.Точно определите, что у вас не получится.Суть его заключается в том, чтобы конкретно определить, что у вас точно не получится. Иными словами, снять розовые очки. Если заранее отсечь то, выполнение чего заберет у вас время, но ни к чему не приведет, это действительно приведет к тому, что в ваших сутках поприбавится часов.Отключите уведомления в гаджетах.Сделайте так, чтобы в ваших гаджетах вообще не было уведомлений, кроме будильника. Человек слаб, и если посреди рабочей задачи нам вдруг приходит уведомление из Pinterest… Ну, вы поняли. Это действительно рабочий метод, потому что все гениальное – просто.Решите наконец, какие подписки вам не нужны.Социальные сети – это колоссальный инструмент, основной целью которого является переключение интереса человека на то, что… ЭТОГО НЕ СТОИТ.Проанализируйте, сколько у вас подписок, какие из них платные, не стоит ли отказаться от многих из них.Обязательно переключайтесь на нерутинные виды деятельности.Для человеческого мозга очень важно переключение. Если жить по накатанной, возникает чувство выгорания. Включайте в дневную рутину небольшую прогулку в необычное место, рисование какого-нибудь скетча или комикса, пойдите домой необычным путем, прокатитесь на электро-самокате из шеринга.