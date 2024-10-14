10 бьюти-девайсов начала 20 века, от которых сейчас становится не по себе

1. Делатель ямочек

Делатель ямочек, изобретённый из-за Марлен Дитрих.

2. Аппарат для заморозки веснушек

Заморозчик веснушек. / Фото: 123ru.net

3. Фен для волос

Фен для волос 1928 года. / Фото: sleekmakeupireland.com

4. Кресло для похудения

Кресло для похудения 1930 года. / Фото: sleekmakeupireland.com

5. Ледяная маска для лица

Морозилка для лица. / Фото: sleekmakeupireland.com

6. Машина для завивки

Со съемок фильма о невесте Франкенштейна? Нет, просто завивали волосы так в салонах. / Фото: 123ru.net

7. Калибратор красоты

Калибратор красоты Макса Фактора. / Фото: stb.ua

Тиму Бёртону наверняка нравится. / Фото: stylenews.ru

8. Делатель «голливудских локонов»

Чего не сделаешь ради Голливуда! 1940-е годы. / Фото: stylenews.ru

9. Пляжный костюм

Так шли на пляж 100 лет назад. / Фото: pulse.mail.ru

10. Согревающая маска для лица

Ой, мама!!! - Да, малыш, это я. / Фото: pulse.mail.ru