Как приготовить десерт за 10 минут: 5 сладких рецептов для микроволновки

Внезапно захотелось побаловать себя и своих близких чем-то сладеньким, но банальные батончики и конфетки из супермаркета, впрочем, как и приготовление торта - не вариант? Тогда пришло время испытать на деле, а не на словах рецепты десертов в микроволновке, на приготовление которых уйдёт от силы десять-пятнадцать минут.
1. Шоколадный тортик в кружке
Шоколадный торт в кружке. \ Фото: diyetio.com.
На приготовление этого десерта уйдёт около десяти минут, зато аромат шоколада и ванили будет стоять в квартире пару часов.
Ингредиенты:
• Яйцо – 1 шт;
• Сахар – 8 ч.л;
• Шоколад горький – 2 полоски;
• Мука – 6 ч.л с горкой;
• Какао без сахара – 4 ч.л;
• Сливки – 6 ч.л;
• Масло сливочное растопленное охлаждённое – 4 ч.л;
• Соль – 1 щепотка;
• Ванильный сахар или ванилин – по вкусу;
• Мята свежая – для подачи.
Шоколадный тортик на скорую руку. \ Фото: googleusercontent.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать муку с сахаром, какао, одной полоской натёртого на мелкой тёрке шоколада и щепоткой соли;
• Добавить ванильный сахар или ванилин;
• Вбить яйца;
• Влить растопленное охлаждённое сливочное масло и сливки;
• Всё тщательно перемешать до однородной массы;
• Получившееся тесто выложить в керамические чашки (0,5 литра или 350 мл);
• Аккуратно разровнять ложкой;
• Сверху посыпать остатками тёртого шоколада;
• Отправить в микроволновку на одну минуту, выставив температуру на всю мощность;
• Затем проверить готовность деревянной шпажкой;
• Готовить ещё около одной-двух минут или до тех пор, пока шоколад полностью не расплавится, а тесто внутри перестанет быть влажным и вязким;
• Готовый торт остудить до комнатной температуры;
• Выложить на тарелку;
• Украсить листочками свежей мяты и подать к столу.
2. Безе
Безе. \ Фото: i.pinimg.com.
Лёгкие, воздушные, мгновенно тающие на языке безе станут приятным дополнением к чайно-кофейным посиделкам.
Ингредиенты:
• Яйцо – 1 шт;
• Сахарная пудра – 1 стакан;
• Ванильный сахар – 1 пакетик.
Меренги. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Белки отделить от желтков;
• Смешать с сахарной пудрой и ванильным сахаром;
• Хорошенько перетереть и взбить до однородной консистенции;
• Получившуюся массу с помощью чайной ложки или кондитерского мешка выложить с небольшим расстоянием друг от друга на тарелку, застеленную пергаментной бумагой;
• Отправить в микроволновую печь на одну-полторы минуты при полной мощности;
• Как только безе будет готово, не спешите открывать дверцу;
• Дайте им постоять ещё около минуты в микроволновой печи;
• Затем выложите на тарелку и дайте как следует остыть.
3. Бананы с шоколадом
Бананы с шоколадом. \ Фото: i.pinimg.com.
Если вы хотите приготовить что-то помимо привычных кексов и тортов в микроволновке, то обратите своё внимание на ещё один десерт на скорую руку – бананы с шоколадом.
Ингредиенты:
• Бананы – 2 шт;
• Шоколад горький – 0,5 плитки (50 г);
• Мята свежая – для подачи.
Запечённые бананы с шоколадом. \ Фото: images.food52.com.
Способ приготовления:
• Бананы вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить салфетками или бумажными полотенцами;
• Разрезать на две равные части пополам, затем - вдоль на две половинки;
• Выложить на блюдо, застеленное пергаментной бумагой;
• Банановые половинки посыпать тёртым шоколадом;
• Отправить на пару минут в микроволновку при полной мощности;
• Готовые бананы слегка остудить;
• Украсить листочками свежей мяты и подать к столу.
4. Творожно-банановые кексики
Творожно-банановый кекс. \ Фото: i.ytimg.com.
Остался творог, а есть его в чистом виде не особо хочется, да и жарить сырники тоже нет никакого желания? Тогда обратите своё внимание на лёгкие и воздушные творожно-банановые кексики в микроволновке.
Ингредиенты:
• Творог – 200 г;
• Бананы – 2 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Крахмал обычный или кукурузный – 1 ст.л (без горки);
• Мёд – по вкусу;
• Ванильный сахар – 1 пакетик;
• Лимон – 1 шт;
• Миндаль обжаренный – 1 горсть;
• Мята свежая – для подачи.
Кексы. \ Фото: img.sndimg.com.
Способ приготовления:
• Бананы очистить;
• Размять вилкой;
• Смешать с творогом, ванильным сахаром, мёдом и цедрой одного лимона;
• Хорошенько перемешать;
• После добавить перебитый в блендере миндаль и яйца с крахмалом;
• Всё перемешать до однородной массы;
• Силиконовую форму для кексов смазать водой;
• Выложить получившуюся смесь;
• Готовить около пяти-шести минут в микроволновой печи при полной мощности;
• После остудить;
• Украсить свежей мятой и подать к столу.
5. Тирамису
Тирамису. \ Фото: bing.com.
И напоследок ещё один рецепт десерта на скорую руку – тирамису в микроволновке. Максимально быстро и мега вкусно.
Ингредиенты:
• Печенье песочное – 2-3 шт;
• Мука – 4 ч.л;
• Сыр маскарпоне – 2 ст.л;
• Молотый кофе (Арабика) – 1 ч.л;
• Сахар – 4 ч.л;
• Яйцо – 1 шт;
• Молоко – 4 ч.л;
• Разрыхлитель – 0,5 ч.л;
• Сливочное масло – 1 ч.л;
• Корица молотая – по вкусу.
Тирамису в микроволновке. \ Фото: assets.site-static.com.
Способ приготовления:
• Печенье измельчить до состояния мелкой крошки;
• Смешать в миске с мукой, сахаром, разрыхлителем, кофе и корицей;
• Аккуратно перемешать;
• Добавить яйцо, мягкое сливочное масло и молоко;
• Перемешать до однородной массы;
• Соединить с сыром;
• Хорошенько перемешать;
• Получившуюся массу разложить в чашки;
• Отправить в микроволновку на три-четыре минуты при полной мощности.
