17 советов по хранению продуктов, которые заставят немедленно перебрать весь холодильник

Наверняка с каждым случалось так, что в холодильнике при тщательном обыске находился какой-нибудь просроченный продукт или же овощ, медленно покрывающийся плесенью.

А ведь многие проблемы испорченных продуктов возникают из-за того, что мы просто неправильно из храним.

Наши сегодняшние советы определенно стоит взять на заметку.

1. Герметичные пакеты

Герметичные пакеты для круп.

Горлышки, отрезанные от пластиковых бутылок, можно использовать для создания удобных и герметичных упаковок для хранения круп и любых других сыпучих веществ.

2. Черствый хлеб

«Спасение» черствого хлеба.

Зачерствевший хлеб можно «спасти» с помощью кубика льда. Протрите им ломтик хлеба, а затем отправьте на пару минут в микроволновку, выставленную на среднюю мощность.

3. Хранение яиц

Хранение яиц в холодильнике.

Производители современных холодильников чаще всего предлагают хозяйкам содержать яйца на двери в специально предусмотренном пластиковом лотке. Однако, таким способом яйца можно хранить не более двух недель, ведь температура на дверце всегда самая высокая. Если же вам нужно, чтобы яйца оставались пригодными 3-4 недели, переставьте их на среднюю полку.

4. Хранение сыра

Правильное хранение сыра.

Не многие знают, но сыр дышит, потеет и стареет. Это следует учитывать для правильного хранения продукта. Никогда не держите сыр завернутым в полиэтилен или пищевую пленку. В такой упаковке он просто-напросто задохнется. Лучшей упаковкой для хранения сыра дома является пергаментная бумага. А чтобы края кусочка не засохли, смажьте их небольшим количеством сливочного масла.

5. Картофель

Хранение клубней картофеля.

Извечная проблема всех хозяек - прорастающая картошка. Чтобы избежать этой неприятности, положите в контейнер пару яблок. Кроме того, не допускайте соседства клубней с луком, иначе в скором времени даже молодая картошка начнет пускать ростки.

6. Хранение овощей и фруктов

Грамотное хранение овощей и фруктов в холодильнике.

Многим фруктам и овощам вообще противопоказан холод. Но что делать, если нужно сохранить плоды подольше, сохранив витамины и вкусовые качества? Во-первых, изучите инструкцию к своему холодильнику и выясните, на каких полках самая высокая температура. Именно на них лучше всего разместить свежие фрукты и овощи. Во-вторых, разделяйте продукты. Яблоки, огурцы, картофель, брокколи, морковь и тыквы, созревая, начинают активно выделять этилен, который плохо влияет на бананы, помидоры, абрикосы, груши и сливы. Эти две группы нужно хранить в разных контейнерах или на разных полках.

7. Бананы

Длительное хранение бананов.

Вообще-то, бананы не предназначены для длительного хранения. И в холодильнике, и при комнатной температуре они быстро чернеют и портятся. Но если все же требуется продлить жизнь этим фруктам, оберните основание грозди пищевой пленкой. В таком виде бананы можно хранить 3-5 дней.

8. Грибы

Хранение свежих грибов.

Если вы храните грибы в целлофановом пакете, будьте готовы, что через несколько дней они потемнеют или же вообще испортятся. Запомните, наилучшей упаковкой для хранения свежих грибов является бумажный пакет.

9. Полка для молока

Хранение молочных продуктов.

Большинство людей считают полочку на дверце холодильника самым удобным местом для хранения молока. На самом деле, дверца - худшее место для молочных продуктов. Температура там самая высокая, соответственно молоко может прокиснуть раньше времени. Лучше всего разместить молоко в основной части холодильника, на верхней или нижней полке.

10. Лук

Хранение лука.

Лук нежелательно хранить в холодильнике. Гораздо более подходящим местом для этой культуры станет любое сухое, темное место с хорошей циркуляцией воздуха. Если вы живете в частом доме, можете сложить луковицы в капроновые колготки и повесить в подвале или гараже. На городской кухне лук можно хранить в деревянном ящике в кладовой или кухонном шкафчике.

11. Салат

Сельдерей и салат-латук в холодильнике.

Чтобы салат-латук и сельдерей не потеряли свою упругость и вкус в холодильнике, храните их плотно завернутыми в фольгу.

12. Испорченные продукты

Испорченные продукты в холодильнике.

Если вы нашли испорченный фрукт или овощ в холодильнике, не поленитесь провести тщательную уборку всей полки или контейнера. В противном случае, бактерии быстро распространятся на соседние продукты, что приведет к их порче.

13. Клубника

Длительное хранение клубники.

Сезон сбора клубники достаточно короткий, а сохранить свежие ягоды в холодильнике не слишком просто. Но есть маленькая хитрость, которая поможет сохранить упругость и вкус клубники. Перед тем, как отправить ягоды в холодильник, замочите их в растворе, приготовленном из уксуса и воды в пропорции 1:10. Затем слейте, промойте проточной водой, дайте немного обсохнуть и отправляйте в холодильник.

14. Виноград

Упаковка для винограда.

Чтобы виноград оставался твердым, упругим и сладким, храните его в полиэтиленовом пакете. И помните, чем плотнее упаковка пакета, тем дольше пролежат ягоды.

15. В воде

Хранение в воде.

Редис, морковку и сельдерей можно хранить очень долго, если предварительно их очистить, порезать и поместить в банки, наполненные небольшим количеством воды.

16. Колбасные изделия

Хранение колбасных изделий.

Чтобы сохранить качество колбасных изделий, храните их в пластиковых или бумажных упаковках. Ветчину или вареную колбасу лучше заворачивать в фольгу.

17. Раздельное хранение

Сортируйте содержимое холодильника.

Чтобы продукты хранились максимально долго, а в холодильнике оставался порядок, используйте контейнеры. Готовые продукты нужно хранить отдельно, мясо никогда не складывать с яйцами и сырой рыбой.

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