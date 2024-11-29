Чистим электрочайник экологическим способом

Как и чем лучше всего отчистить электрический чайник от накипи? Конечно же, большинство хозяек отдаст предпочтение не химическим средствам. Хотя имеется вполне альтернативный им вариант, который ничем не хуже, даже в некоторых случаях заметно лучше – это чистка при помощи лимонной кислоты.







Она обеспечит щадящий метод очистки от накипи точно не повредит ни один чайник.

Чистим чайник от накипи

Подсказка





Результат налицо!

Да и в большинстве случаев, найти в магазине лимонную кислоту гораздо проще, чем средство для очистки накипи. Возможно еще и дешевле!просто;быстро;дешево;доступно;экологично.1. Дно электрического чайника, в котором ежедневно подогревают воду, уже через пару недель покрывается рыжим налетом. Это соли, которые выпадают из воды при кипячении.2. Чтобы очистить его от накипи, потребуется всего одна чайная ложка (с верхом) лимонной кислоты.3. Засыпаем ее в чайник, заливаем воду до максимально разрешенного объема и ставим его на кипячение. Затем оставляем на час-два, чтобы вода остыла. Сливаем и хорошо промываем проточной водой.4. Дно отчищено!Воду с лимонной кислотой, которая кипятилась в чайнике, можно не просто слить в раковину, а применить с пользой. Например, для того, чтобы отчистить потемневшие от чая и кофе кружки.Их следует просто залить на некоторое время этой остывшей подкисленной водой, а затем хорошенько прополоскать.