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Мир сюрреалистических фотографий: волшебные работы Адама Бёрда


Ворон. Автор: Adam Bird.

Ворон. Автор: Adam Bird.

 

Сюрреализм – огромное поле для деятельности, где любая фантазия может превратиться в реальность. Волшебные работы Адама Бёрда (Adam Bird) переносят зрителя в удивительный мир выдуманных им историй, наполненных яркими персонажами, словно сошедшими с книжных страниц...

Адам удивляет своим необычным видением мира, которое мастерски отражает в своих работах. Благодаря безудержной фантазии и умению находить креативные решения он радует зрителя необычными сюжетами, роскошными, а порой и вовсе драматичными пейзажами, и, конечно же, интересными моделями с весьма экстравагантной внешностью. В итоге получаются концептуальные фотографии с лёгкими нотками сюрреализма, от которых так и веет недосказанностью и интригой.
Современная сказка. Автор: Adam Bird.

Современная сказка. Автор: Adam Bird.

 
Полночь. Автор: Adam Bird.

Полночь. Автор: Adam Bird.

 
Время приключений. Автор: Adam Bird.

Время приключений. Автор: Adam Bird.

 
Под луной и звёздами. Автор: Adam Bird.

Под луной и звёздами. Автор: Adam Bird.

 
Туман. Автор: Adam Bird.

Туман. Автор: Adam Bird.

 
Пропавшая принцесса. Автор: Adam Bird.

Пропавшая принцесса. Автор: Adam Bird.

 
Зонтики. Автор: Adam Bird.

Зонтики. Автор: Adam Bird.

 
Пробуждение тёмной королевы. Автор: Adam Bird.

Пробуждение тёмной королевы. Автор: Adam Bird.

 
Самолётики. Автор: Adam Bird.

Самолётики. Автор: Adam Bird.

 
Шляпа. Автор: Adam Bird.

Шляпа. Автор: Adam Bird.

 
Сказка стара как мир. Автор: Adam Bird.

Сказка стара как мир. Автор: Adam Bird.

 
Дочь моря. Автор: Adam Bird.

Дочь моря. Автор: Adam Bird.

 

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Мир сюрреалистических фотографий: волшебные работы Адама Бёрда

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Мир сюрреалистических фотографий: волшебные работы Адама БёрдаПодписаться на мой Instagram
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