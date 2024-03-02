7 полезных бытовых мелочей, которые помогут сделать жизнь немного проще

Существует много полезных мелочей, которые способны помочь сделать нашу жизнь проще и приятнее. Большинство людей, просто не задумывается над тем, насколько неожиданным образом можно использовать некоторые предметы. Вот еще несколько замечательных примеров, которые помогут разбавить повседневную рутину неожиданными решениями.
1. Вешалка в кубе
Отличное решение. /Фото: youtube.com.
Если шкаф высокий, то в нем можно разместить больше вешалок, чем кажется на первый взгляд. Достаточно взять несколько штук и приделать в нижней части крючок так, что к вешалке можно было подцепить снизу еще одну. Идеальный вариант для развешивания легких вещей.
2. Циркуль из карандашей
Сделай сам. /Фото: youtube.com.
Если срочно понадобился в доме циркуль, а его нет, вовсе не обязательно сразу бежать в магазин канцелярских принадлежностей. Поищите сначала несколько ручек или карандашей, а также резинку. С их помощью можно собрать вот такую конструкцию. Работает отлично.
Можно сделать и вот так. /Фото: youtube.com.
А еще циркуль можно быстро сделать, взяв два пищащих предмета и разогнув скрепку вот таким образом. Стоит показать этот способ своим детям на всякий случай.
3. Безопасная кастрюля
Проводом модернизацию. /Фото: youtube.com.
Если в доме остались старые кастрюли с ужасными металлическими ручками, то их можно легко модернизировать. Понадобится кусочек дерева, а еще лучше – винная пробка. Просто запихните ее под металлическую ручку. Это решит множество проблем во время готовки.
4. Брелок из пробки
Просто и понятно. /Фото: youtube.com.
Из винной пробки можно сделать отличный брелок для ключей. Все, что для этого понадобится раздобыть и вкрутить в пробку маленький крючок, на который подвесится ключ. Важным достоинством подобной конструкции является то, что такой брелок не тонет. Пригодится летом, во время похода на пляж.
5. Смазать молнию
Неожиданное применение. /Фото: youtube.com.
Бывает такое, что бегунок на молнии заедает и не хочет идти. Произвести замену оперативно точно не получится, особенно, если случилось это посреди дня. Попытаться решить проблемы можно при помощи чего-нибудь жирного, например гигиенической помады для губ. Просто смажьте как следует молнию.
6. Убрать нитку на свитере
Это не проблема. /Фото: youtube.com.
Свитер - это теплый и полезный элемент гардероба в зимний период. Вот только иногда из него начинают торчать нитки. Убрать такую можно при помощи разогнутой скрепки. Просто проденьте выпавшую нитку в скрепку и «зашейте» несколькими движениями обратно. Как сделали бы это при помощи иголки.
7. Подставка из риса
Получится хорошо. /Фото: youtube.com.
Из обычного риса получается отличная подставка. Едва ли вам захочется расточительно тратить рис на установку пассатижей и молотка. Однако, подставка для кухонный ножей из банки заполненной риском получается действительно неплохая.
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