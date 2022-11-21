Почему с карты центра Европы стерли страну, просуществовавшую более 100 лет

В настоящее время бывшее некогда государство стало бельгийским населенным пунктом, именуемым Кельмисом / Фото: tourister.ru

Интересные факты о Мореснете

Занимаемый страной участок был крошечным - всего 3.5 квадратных километра / Фото: world.lib.ru

nl Граничащие государства боролись за крошечную страну из-за больших месторождений цинка / Фото: geschiedenisbeleven.nl

У Мореснета был свой мэр, гимн, флаг и марки / Фото: br.pinterest.com

Население Мореснета за непродолжительное время увеличилось с 256 человек до 3 тысяч / Фото: s30243127481.mirtesen.ru

В мини-государстве разговаривали на разных языках, пока не было решено сделать единым - эсперанто / Фото: Pinterest

В состав Бельгии эта страна вошла в 1944 году, так ее попросту стерли с карт Европы / Фото: klaipeda1945.org

На память о государстве остались лишь столбы на том месте , где ранее находилась граница / Фото: platpaul.livejournal.com