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Капризы природы: животные-альбиносы

Наверняка многие постоянно слышат слово «меланин», хоть и не знают точно, что это. Меланин — это пигмент, который содержится в глазах, волосах и коже животных и людей. Этот пигмент отвечает за цвет частей нашего тела и делится на два типа — эумеланин и феомеланин. Первый тип защищает нас от ультрафиолетовых лучей и придает коричнево-черный оттенок радужной оболочке глаз, волосам и коже. Феомеланин придает более красный или розовый оттенок и в большем количестве встречается у более светлых животных и людей, например у рыжих. Эта разновидность меланина дает цвет губам, соскам и даже веснушкам. Цвет наших волос, глаз и кожи варьируется в зависимости от количества меланина в организме и процентного соотношения двух его типов.

Но что такое альбинизм? Это генетическая мутация, которая характеризуется отсутствием синтеза меланина и передается по наследству. Альбиносы очень чувствительны к солнечному свету.

В мире дикой природы редко можно встретить альбиносов, но животные с лейкизмом встречаются чаще. При лейкизме меланин синтезируется, но не попадает во все части, которые обычно окрашены: в глаза, шерсть или кожу, — потому что там не хватает соответствующих клеток. У большинства белых животных именно лейкизм, и главное отличие — отсутствие сильной чувствительности к солнечному свету.

Перед вами — доказательство причудливого характера живой природы. Сможете ли вы угадать, в каких случаях на снимках — животные-альбиносы?

Капризы природы: животные-альбиносы

Капризы природы: животные-альбиносы

Тигр

Капризы природы: животные-альбиносы

Лев

Капризы природы: животные-альбиносы

Черепаха

Капризы природы: животные-альбиносы

Горбатый кит

Капризы природы: животные-альбиносы

Львица

Капризы природы: животные-альбиносы

Горилла

Капризы природы: животные-альбиносы

Ворон

Капризы природы: животные-альбиносы

Змея

Капризы природы: животные-альбиносы

Северный олень

Капризы природы: животные-альбиносы

Еж

Капризы природы: животные-альбиносы

Сова

Капризы природы: животные-альбиносы

Кайман

Капризы природы: животные-альбиносы

Австралийский широкорот

Капризы природы: животные-альбиносы

Доберман

Капризы природы: животные-альбиносы

Павлин

Капризы природы: животные-альбиносы

Зебра

Капризы природы: животные-альбиносы

Носорог

Капризы природы: животные-альбиносы

Серый дельфин

Капризы природы: животные-альбиносы

Коала

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