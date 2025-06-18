7 самых выпускаемых автомобилей, тираж которых перешагнул далеко за 10 млн экземпляров

Сто тысяч автомобилей одной модели – это очень хороший тираж. Несколько сотен тысяч – небывалый. Однако, есть и такие автомобили, которые выпускаются на протяжении многих лет и десятилетий. Счет производства подобных транспортных средств перешагнул далеко за 10 млн экземпляров. Само собой, подобный итог не был бы возможен, если бы за эти машины не «голосовал рублем» простой автомобилист.
1. Nissan Sunny – 15.9 млн автомобилей
Ничего не напоминает? /Фото: drom.ru.
История этого семейства из 12 поколений (Sunny, Sentra, Pulsar) началась в 1966 году. При первом взгляде на Nissan Sunny складывается устойчивое впечатление, что перед тобой не японский автомобиль, а итальянский Fiat 124. Что ж, в свое время конструкторы из Страны восходящего солнца действительно «крепко вдохновлялись» дизайном автомобилей из Италии. И все же под капотом у японцев пряталась полностью оригинальная разработка. Современные автомобили этой линейки, к слову, оснащаются неплохом 1.8-литровым двигателем, который неустанно трудиться в купе с вариатором.
2. Honda Civic – 16.5 млн автомобилей
Без преувеличения - легендарное авто. /Фото: autoboom.co.il.
Еще один «самурай» из далекой Японии. История линейки началась в 1972 году. Машина пережила несколько поколений и сменила множества кузовов. Самыми популярными на протяжении многих лет конечно же оставались седан, универсал и хэтчбек. Первое поколение этих автомобилей выпускалось дольше всего. В том числе по этой причине именно оно смогло стать самым массовым.
3. Ford Model T – более 16.5 млн автомобилей
Машина обогнавшая свое время. /Фото: 360carmuseum.com.
Кто бы мог подумать, но один из самых массовых автомобилей по совместительству еще и один из наиболее старейших. Во всяком случае, если говорить об автомобилях, выпускавшихся крупными сериями. Примечательно, что несмотря на такой исполинский тираж, выпускались Model T не так уж и долго. История модели началось в 1908 году. При этом уже в 1927 году производство автомобиля свернули, как устаревшего. Совершенно очевидно, что спрос на эти «жестянки» в США (и не только) был по-настоящему чудовищным!
4. Volkswagen Käfer – 21.5 млн автомобилей
Жук - один из главных рекордсменов. /Фото: flickr.com.
Редкий пример дизайна вне времени. Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз не слышал про немецкого «Жука». Серийное производство автомобиля стартовало на следующий год после окончания Второй мировой войны. При этом поступать в продажу первые «Жуки» стали еще позже – в 1949-м. В свое время эта машина стала настоящим кладезем интересных технических решений и инноваций. Чего стоит только использование в конструкции несущего днища вместо классической рамы. Модели первого поколения также отличались от машин последующих выпусков наличием двух багажников и запасного топливного бака на тот случай, если в машине закончится бензин.
5. Volkswagen Golf – 24 млн автомобилей
Начиналась все вот с этого. /Фото: autoboom.co.il.
В свое время этот автомобиль стал настоящей иконой среди компактных машин, став в последствии не только символом, но и, по сути, родоначальником целого семейства. Выпуск автомобилей первого поколения начался в 1974 году. На тот момент Golf оставался крошечным 3 или 5-дверным хэчтбэком. Что особенно интересно, внешний вид транспортного средства помогал разрабатывать небезызвестный дизайнер Джорджетто Джуджаро. Но самое интересное в том, что первое поколение «Гольфа» выпускалось еще не так давно по историческим меркам. Выпуск этих машин был окончательно свернут только в 2009 году. Все это время авто I поколения исправно производили на заводах в ЮАР.
6. Ford F-series – 25 млн автомобилей
Легенда во плоти. /Фото: drive2.ru.
На втором месте по популярности до сих пор остается такое старое поколение американских автомобилей как F-series. Примечательно, что нигде кроме самих США эти пикапы практически не продавались. Однако это ни разу не помешало машине не завоевать сердца и умы местных автомобилистов, не пережить аж целых 14 поколений! Конечно, современные пикапы F-series не выглядят как автомобили далекого 1948 года. И все же технически, это все те же фургончики Ford, которые так любят американские сельские жители и фермеры.
7. Toyota Corolla – 35 млн автомобилей
Королла - подлинный рекордсмен. /Фото: auto.mail.ru.
На самом деле точный подсчет выпущенной «Короллы» дает с трудом. На сегодняшний день эта цифра уже давно перевалила за озвученную отметку в 35 млн. Удивляться здесь, впрочем, нечему. История семейства началось еще в далеком 1966 году. С тех пор малолитражный седан смог плотно оккупировать множество рынков. На протяжении десятилетий Toyota Corolla славилась среди автомобилистов своей предельной простотой, надежностью и относительной доступностью. При этом во все времена седаны Toyota еще и неплохой динамикой обладали.
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