Самые странные спа-процедуры

Ниже представлен список из 10 самых странных спа-процедур в мире. Мы сочли, что вам будет интересно узнать о них на случай, если вам когда-либо захочется побаловать себя необычным отдыхом или способом релаксации. Сразу предупреждаем, что этот список не для брезгливых и не для слабонервных, так как некоторые пункты довольно жуткие.



Кактусовый массаж

Терапия купания в пиве

Увлажнитель из слизи улиток

Терапия пиявками

Тайский массаж пощёчинами

Педикюр укусами рыбок

Маска из плаценты

Оздоровление волос с помощью спермы быка

Маска для лица из птичьего помёта

Уринотерапия

«Кактусовый массаж» звучит странно , не так ли? Однако по словам владельцев курорта «Four Seasons Resort» в городе Пунта-Мита (Punta Mita), Мексика, кактусовый массаж может помочь увлажнить вашу кожу и вывести токсины. Кактусовый массаж бывает разным, например, его делают с использованием смеси из тёплой мякоти кактуса и опунции Диллена или же из смеси измельчённых цветков кактуса и текилы. Есть целый ряд других комбинаций. Будьте уверены, что иголки кактусов удаляются для этой необычной процедуры, поэтому вы, вполне возможно, почувствуете себя лучше, чем могли бы на это надеяться. Существует множество версий данного массажа, который берёт начало от массажа хакали (hakali) , в котором используется подогретая смесь из мякоти кактуса или же более стандартная комбинация текилы и шалфейного масла. На этом курорте вы также сможете пройти различные процедуры с применением таких местных материалов как вулканический пепел, шоколад, ваниль и мёд.Чешская Пивная Ванна (Czech Beer Bath) это интересный вариант молочной ванны, которую сделала популярной Клеопатра. Однако если молоко кажется вам слишком прозаичным, ванна из пива вам подойдёт как нельзя лучше. Чешская семейная пивоварня «Chodovar» предлагает эту терапевтическую пивную ванную, где вы сможете полежать в специальном чане с пивом . Начиная с 2006 года эта пивоварня предлагает услугу 20-минутного купания в ванной, заполненной специальным видом пива, которое предположительно стимулирует вашу кожу и работу внутренних органов. Во время того как вы нежитесь в ванной, вы сможете насладиться кружечкой отменного чешского светлого пива. Минералы, содержащиеся в воде, взаимодействуют с пивом и по словам владельцев пивоварни благотворно влияют на состояние волос, кожи, ногтей, а также на кровоток. Эта странная процедура проходит под наблюдением медсестры, специализирующейся в пивной терапии – чертовски хорошем виде терапии!Иногда самые отвратительные вещи оказываются одними из самых полезных, как в случае увлажнителя из слизи улиток. Вы, скорее всего, видели тот след из слизи, который оставляют за собой ваши местные улитки, однако хотите – верьте, хотите – нет, но это неприятное вещество можно использовать для увлажнения тела. Местные чилийские фермеры улиток заметили, что порезы на их телах заживали быстрее и кожа на их руках была гораздо мягче после того, как они изо дня в день прикасались к слизи улиток.К счастью, вам не придётся вставать на четвереньки, чтобы культивировать слизь улиток, потому что увлажнитель из слизи улиток «Elicina» продаётся всего лишь по 28,99 доллара за крошечную баночку. Ещё лучше то, что слизь улиток является восстанавливаемым природным ресурсом, так как улитки не страдают в процессе сбора этой слизи. По всей видимости это идеальный продукт.Пиявки известны тем, что их используют как кровососущих маленьких паразитов. На самом деле в природе существует порядка 600 видов пиявок, однако в медицинских целях используется лишь 15 из них. Благодаря актрисе Деми Мур (Demi Moore) , пиявки обрели популярность. Деми призналась, что она использовала терапию пиявками в качестве альтернативных косметических процедур. Она также сказала, что они ей здорово помогли. Терапия пиявками может использоваться для избавления организма от токсинов. Древние Египтяне когда-то считали пиявок панацеей от всех заболеваний. Они также иногда использовали пиявок в реконструктивной хирургии в качестве помощи для присоединения частей тела. Оказывается, пиявки сначала ползают по вам, прежде чем укусить, но, когда они всё же вас укусили, они разбухают по мере того как их маленькие тела наполняются кровью. Однако если вы желаете побаловать себя подобной терапией, вам придётся накопить денег, так как в Нью-йоркском центре продолжительного оздоровления (New York City’s Continuum Center for Health and Healing) такая процедура стоит порядка 600 долларов.Тайский массаж пощёчинами это реальная процедура, предлагаемая массажисткой из Бангкока в её массажном салоне в Сан-Франциско. Это совсем не такие пощёчины, которые наглые туристы получают от возмущённых женщин. Процедура состоит из пощипывания и массажа кожи, а также её лёгкого похлопывания, которое по словам владелицы салонна, придаёт коже молодой вид. Тайский массаж пощёчинами также разглаживает морщинки и уменьшает поры. Цена на такую процедуру составляет 350 долларов всего за 15 минут. Если вам нравятся боль и унижение , то эта процедура как раз для вас.полне возможно, что вы недавно видели эту процедуру в реалити-шоу, однако правда заключается в том, что это самая настоящая спа-процедура. Турецкие салоны первыми начали использовать крошечных карпов для того, чтобы они сгрызали омертвевшую кожу со ступней. Эта процедура, также известная как рыбки-доктора, стала очень популярной за последние годы. Большинство людей на самом деле находит эту процедуру очень успокаивающей, хотя изначально она может показаться немного щекотной. Если вы сможете не обращать внимание на то, что это всё-таки немного жутко и если вы ищете чего-то странного и необычного, то эта процедура, где маленькие рыбки будут объедать кожу с ваших ног будет для вас идеальным вариантом.Из-за того, что у этих крошечных существ нет зубов, они, по сути, просто покусывают и присасываются к омертвевшей коже. В дневном спа «Yvonne’s», расположенном в городе Алегзандрия (Alexandria), штат Виргиния, вы сможете насладиться этой 25-минутной процедурой всего за 65 долларов.Эта процедура, по всей видимости, появилась в Сингапуре. Её создателем стала компания, которая занимается производством масок для лица из самой настоящей человеческой плаценты. Сложно сказать, откуда они берут данный компонент в таком количестве, однако, возможно нам и не стоит знать. Косметические средства на основе плаценты включают в себя мыло, тоник и маски для лица. Компания заявляет, что данная косметическая продукция помогает стимулировать мозг и очищает кожу. Эта процедура довольно неординарная, но если вы абсолютно уверены в своём желании её опробовать, её проводят в центре по ходу за кожей в Беверли-Хиллс.Да, вы прочли всё правильно: маска для волос из спермы быка. Это может показаться странным, но люди на самом деле наносят это на свои волосы, чтобы сделать их мягкими и блестящими. Косметический салон, расположенный в Санта-Монике , штат Калифорния, специализируется на разнообразных процедурах оздоровления волос. Однако беспокоиться не стоит, эту сперму на самом деле собирают у быков, она не человеческого происхождения. Но зачем кому-либо этим заниматься? Очевидно, сперма быка оказывает благотворное влияние на волосяные стержни, стимулируя рост волос. Эта процедура подойдёт тем, кто не боится попробовать что-то новое и неординарное. Мы же просто поверим на слово.У птичьего помёта на самом деле есть масса отличных применений. Оказывается, помёт соловьёв когда-то использовался гейшами в Японии, которые вынуждены были носить тяжёлый макияж с токсичными компонентами. Чтобы противостоять повреждению кожи от макияжа, гейши наносили на лицо маску , в которой, как вы уже догадались, содержался птичий помёт. На самом деле в птичьем помёте содержатся довольно сильные ферменты, которые помогают убирать омертвевшие клетки кожи. В птичьем помёте содержится гуанин, который предположительно придаёт коже чудесное тёплое сияние. Однако беспокоиться не стоит, помёт предварительно стерилизуется под ультрафиолетовым светом. Если вы считаете , что вас ничем не удивить, вы ошибаетесь, потому что этот пункт вас просто поразит. В то время как большинство из нас старается избавиться от мочи как можно скорее, есть и те, кто использует мочу в совершенно иных целях. Каким бы странным это ни казалось, однако существуют люди, которые высоко ценят тонизирующие свойства мочи. Сторонники этой странной терапии заявляют, что при местном нанесении мочи, она помогает при лечение таких кожных заболеваний как псориаз, экзема и даже угри. Если вы заинтересованы в этом лечении, если его можно так назвать, попробуйте собрать свою утреннюю мочу, потому как именно она обладает наибольшим количеством полезных веществ. Вам, наверное , просто не терпится попробовать эту терапию!