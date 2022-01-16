Как правильно пожарить минтай, чтобы он не разваливался на части.

Предварительно подготовить минтай.

Сделать яично-молочную смесь.

На сковороду налить масло.

Обмакнуть кусочки минтая.

Жарится минтай в течение 10 минут.

Как правильно пожарить минтай, чтобы он не разваливался на части.