Как правильно пожарить минтай, чтобы он не разваливался на части.
Пожалуй, вкус минтая знаком большинству из нас с детства. Эту рыбу едят с удовольствием, т. к. в ней практически нет костей. Как правило, минтай жарят на сковородке. Но даже и такую «непривередливую» рыбу можно приготовить не так, не зная некоторых нюансов.
Предварительно подготовить минтай.
Необходимые ингредиенты:
• Минтай – 600 гр;
• Мука – 100 гр;
• Яйцо – 1 шт;
• Молоко – 2 ст. л;
• Соль, перец по вкусу.
Качество рыбы имеет первостепенное значение. Покупая ее, обратите внимание на то, чтобы на рыбе не было желтизны или не ощущался неприятный запах. Если минтай заморожен, дождитесь, пока он не разморозится естественным путем. Далее почистите рыбу и обрежьте плавники.
Сделать яично-молочную смесь.
В емкость разбейте яйцо и добавьте пару ложек молока. Взбейте смесь.
На сковороду налить масло.
Поставьте сковородку на огонь и добавьте масла, не жалея, иначе кусочки могут прилипнуть.
Обмакнуть кусочки минтая.
Нарезанные кусочки рыбы обмакните в яйце, а затем обваляйте в муке, и отправляйте жариться на сковороду.
Жарится минтай в течение 10 минут.
Рыбу необходимо жарить по 5 минут с каждой стороны обязательно под крышкой. Минтай готов. Приятного аппетита!
Как правильно пожарить минтай, чтобы он не разваливался на части.
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