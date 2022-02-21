Дешёвое средство для крепкой рассады вместо дорогих биопрепаратов

Чем ближе становится весна, тем больше мысли садоводов и огородников становятся посвящены новому урожайному сезону, но прежде всего, конечно, рассаде. Ведь каждый стремится получить здоровую и крепкую рассаду и сегодня многие прибегают к помощи различных биопрепаратов.

Несомненно биопрепараты — отличное средство, однако, к сожалению, не всем доступное. Хорошо, что и им можно найти недорогую и точно всем доступную альтернативу, а именно — обыкновенное пиво.





Дело в том, что в этом напитке содержатся калий, фосфор и азотистые вещества. А также хорошо известная янтарная кислота, которая в таком виде усваивается растениями даже лучше, чем из таблеток. Кроме того в пиве содержатся аланин, повышающий устойчивость растений к засухе, аспаргиновая кислота, стимулирующая прорастание семян, глутаминовая кислота, способствующая «усвоению света», пролин, действующий как антистресс и многие др.



Но самое главное то, что в пиве активируемый водой и кислородом корневой зародыш ячменя выделяет растительные гормоны — гиббереловую кислоту и ауксины, которые способствуют здоровому развитию растений.

Приготовить же пивную подкормку крайне просто: в 10 л воды разводим 0,5 л светлого пива. Причем пиво лучше всего брать самое дешевое, так как именно в нем содержится больше всего аминокислот, от которых более дорогое пиво очищают, так как они могут пагубно сказываться на вкусе напитка.

Поливать таким удобрением можно растения на любой из фаз развития: от рассады до плодоношения. В неразбавленном же пиве можно замочить семена перед проращиванием и посадкой.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о подкормке рассады пивом.