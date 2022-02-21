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Дешёвое средство для крепкой рассады вместо дорогих биопрепаратов

Чем ближе становится весна, тем больше мысли садоводов и огородников становятся посвящены новому урожайному сезону, но прежде всего, конечно, рассаде. Ведь каждый стремится получить здоровую и крепкую рассаду и сегодня многие прибегают к помощи различных биопрепаратов.
Несомненно биопрепараты — отличное средство, однако, к сожалению, не всем доступное. Хорошо, что и им можно найти недорогую и точно всем доступную альтернативу, а именно — обыкновенное пиво.

Дешёвое средство для крепкой рассады вместо дорогих биопрепаратов
Дело в том, что в этом напитке содержатся калий, фосфор и азотистые вещества. А также хорошо известная янтарная кислота, которая в таком виде усваивается растениями даже лучше, чем из таблеток. Кроме того в пиве содержатся аланин, повышающий устойчивость растений к засухе, аспаргиновая кислота, стимулирующая прорастание семян, глутаминовая кислота, способствующая «усвоению света», пролин, действующий как антистресс и многие др.
Дешёвое средство для крепкой рассады вместо дорогих биопрепаратов
Но самое главное то, что в пиве активируемый водой и кислородом корневой зародыш ячменя выделяет растительные гормоны — гиббереловую кислоту и ауксины, которые способствуют здоровому развитию растений.
Приготовить же пивную подкормку крайне просто: в 10 л воды разводим 0,5 л светлого пива. Причем пиво лучше всего брать самое дешевое, так как именно в нем содержится больше всего аминокислот, от которых более дорогое пиво очищают, так как они могут пагубно сказываться на вкусе напитка.


Дешёвое средство для крепкой рассады вместо дорогих биопрепаратов
Поливать таким удобрением можно растения на любой из фаз развития: от рассады до плодоношения. В неразбавленном же пиве можно замочить семена перед проращиванием и посадкой.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о подкормке рассады пивом.


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подкормкаРассада
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