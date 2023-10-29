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Как быть, если банкомат «скушал» карту: проверяем народные советы


Как же делать в такой ситуации.

Как же делать в такой ситуации.

В жизни случаются самые разные неприятные ситуации. Одной из таких может стать застрявшая в банкомате кредитная карта. На самом деле, явление это не такое уж и редкое, а вместе с тем в Сети плодятся «лайфхаки» по экстренному спасению драгоценной карточки своими силами, без помощи сотрудников. Разберем три наиболее популярных совета и узнаем, можно ли на самом деле доверять подобным рецептам.

«Отмена»


Популярный миф о спасении своей карточки.

Популярный миф о спасении своей карточки.

 

Существует рецепт, который гласит, мол, карту можно извлечь из банкомата самостоятельно, если несколько секунд (в некоторых версиях – несколько минут) держать на банкомате кнопку «Отмена» в нажатом состоянии.

На самом деле все это полная ерунда. Можно хоть день и два так стоять, а карту банкомат не вернет. Если карта была задержана во время перезагрузки, то банкомат отдаст ее сразу после завершения. Во всех остальных случаях, карта попадает в специальный лоток, и извлечь ее могут только инкассаторы.


В такой ситуации нужно обращается к сотрудникам банка или звонить по телефонам указанным на банкомате. Также рекомендуется экстренно заблокировать карту.

Тревожный пин-код


Нет никакого тревожного пин-кода.

Нет никакого тревожного пин-кода.

 

Популярна легенда о том, что если набрать пин-код в обратном порядке, то он сработает как тревожная кнопка для полиции. Такая система, мол, была сделана против ограблений клиентов. На самом деле никакой тревожной кнопки из пин-кода кредитной карты нет. Не поможет этот трюк и от застрявшей в банкомате карты.

Справедливости ради стоит отметить, что когда-то банкиры действительно рассматривали такую форму защиты, однако она оказалась слишком сложной и противоречивой, а потому от нее было решено отказаться еще на стадии разработки.

Отключить банкомат


А вот это делать точно не стоит.

А вот это делать точно не стоит.

 

Ещё один популярный «рецепт» спасения застрявшей кредитной карты из банкомата гласит, что банкомат нужно отключить от сети. Во-первых, отключение банкомата не заставит его выплюнуть карту, даже если потом ударить по нему молотком. Во-вторых, отключение или любая попытка отключения банкомата от сети не санкционированная банком, а не обслуживающим персоналом будет расценена как хулиганство и наказана в соответствии с законом страны.

Итог: если карта застряла в банкомате не нужно заниматься самодеятельностью. Оперативно блокируйте карточку и звоните в техподдержку банкомата.

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