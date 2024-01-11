Что на самом деле скрывает в себе египетская «мумия сокола».

«Мумия сокола, эпоха Птолемеев (IV–I веках до н. э).»

Содержимое мумии.

С помощью высокоточного сканера удалось выяснить новые подробности о мумии.

С помощью сканера ученым удалось выяснить приблизительный возраст ребенка.

У мумифицированного ребенка был неразвит головной мозг, а кости черепа были и вовсе не сформированы.