Что на самом деле скрывает в себе египетская «мумия сокола».
Очень долго этот музейный экспонат из Египта находился в британском музее Мейдстоун, подписанный как «Мумия сокола, эпоха Птолемеев (IV–I веках до н. э).» Только в 2016 году с помощью рентгена выяснили, что на самом деле эта мумия скрывает не птицу, а крошечного человеческого ребенка. И вот в этом году исследования продолжили и выяснили еще более душещипательные подробности этой мумии...
«Мумия сокола, эпоха Птолемеев (IV–I веках до н. э).»
То, что ученые долгое время думали, что мумия скрывает под собой тел птицы, совсем не удивительно: эта мумия имеет очень маленькие размеры и разукрашена под охотничью птицу. Исследования показали, что возраст этого экспоната составляет примерно 2100 лет, а под оболочкой мумии скрывается скелет новорожденного ребенка. Раньше таких предположений даже не делали, так как случаев мумифицирования детей так мало, что трудно было даже предположить, что это один из них, особенно учитывая размеры мумии.
Содержимое мумии.
Тогда, в 2016 году, эксперты утверждают, что это был мальчик 23-28 недель. В этом году один из исследователей решил углубиться в исследованиях. Вместе с музеем и компанией Nikon Metrology UK, исследователи сконструировали высокоточный micro-CT сканнер, который позволил дать изображение высокого разрешения всего того, что находится внутри мумии. Такой сканер был нужен для того, чтобы не надо было физически разворачивать мумию, а сделать все исследования, не повредив ее.
С помощью высокоточного сканера удалось выяснить новые подробности о мумии.
И все эти старания были вознаграждены: действительно, ученым удалось установить то, что раньше было неизвестно. Оказалось, что череп мумифицированного ребенка был жутко деформирован. Врачи выяснили, что у ребенка, скорее всего, была анэнцефалия. Верхняя часть черепа почти не сформировалась, ушные кости были почти на затылке, а мозг, скорее всего, вообще никогда так и не был сформирован.
С помощью сканера ученым удалось выяснить приблизительный возраст ребенка.
Кроме как проблем с черепом, остальная часть тела была абсолютно адекватно сформирована. Анэнцефалия — довольно редкий порок плода, который формируется на ранних сроках беременности. Ученые связывают его появление с недостатком витаминов (овощей и зелени в рационе) матери. Дети с таким пороком чаще всего рождаются уже мертвыми или живут в течение всего нескольких часов после рождения.
Всего ученым известно не больше 8 случаев мумифицирования детей в древнем Египте. Что же касается мумифицирования ребенка с анэнцефалия — это всего лишь второй случай, о котором известно: предыдущая похожая мумия была описана в трудах почти два столетия назад — в 1826 году. Из-за того, что подобная практика не была широко распространенной в то время, ученые предполагают, что такая мумия могла служить для каких-то магическо-религиозных целей, скорее всего, как талисман.
У мумифицированного ребенка был неразвит головной мозг, а кости черепа были и вовсе не сформированы.
«Наверное, для родителей тогда было очень печально и трагично увидеть такого странного ребенка вместо живого и хорошо-сформированного. Возможно, они посчитали его настолько особенным, что даже решили его мумифицировать.»
По материлам dailymail.co.uk
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